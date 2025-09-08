Mientras perdía Milei, Katy Perry llegó a Argentina y levantó un cuadro de Eva Perón

Un cuadro de Eva Perón y un guiño que dio que hablar

El detalle que terminó de generar atención mediática fue cuando Katy Perry se mostró con un cuadro de Eva Duarte de Perón frente al hotel. La imagen circuló rápidamente en redes sociales, con comentarios de fanáticos y medios destacando la coincidencia: el gesto sucedió mientras el peronismo celebraba una amplia victoria electoral sobre La Libertad Avanza en las legislativas, con 46,93% frente a 33,86% (incluso se escuchó a una chica gritarle "You are peronista!").

Embed Katy Perry alzó un cuadro de Eva Perón tras saludar a sus fans antes de sus shows en Argentina.



Algunos interpretaron el momento como un guiño a la historia y otros como un comentario irónico frente a la derrota de Javier Milei. Hasta hubo quienes la empezaron a tildar de "Kaki Perry" (con el mismo ingenio que dicen "Ladri Depósito").

Sea como sea, con este pequeño gesto Katy Perry ya sacudió Argentina en cuestión de horas y se prepara para hacer vibrar a Buenos Aires con dos shows en los que se espera espectáculo y cercanía con sus fanáticos. Mientras tanto, Milei debe estar buscando un cuadro de alguna cantante internacional que lo salve… porque parece que con Katy Perry no va a poder contar.

