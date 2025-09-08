Katy Perry volvió a Argentina después de 7 años y se encontró con sus fanáticos, a quienes les firmó autógrafos y se sacó fotos. Pero lo más resaltable fue cuando apareció con un cuadro de Eva Perón en pleno festejo del peronismo por los resultados de las elecciones legislativas y la derrota de Javier Milei en Buenos Aires.
CON K DE KATY
Mientras perdía Milei, Katy Perry llegó a Argentina y levantó un cuadro de Eva Perón
Katy Perry llegó a Argentina y se mostró con sus fanáticos y un cuadro de Eva Perón. Todo pasó en plena fiesta por el triunfo del peronismo en Buenos Aires.
Katy Perry ya palpita sus shows en Buenos Aires
Katy Perry llegó a la City dos días antes de sus shows en el Movistar Arena, programados para el martes 9 y miércoles 10 de septiembre como parte de su gira The Lifetimes Tour. La primera función se agotó en cuestión de minutos, y la demanda obligó a abrir una segunda fecha, con entradas desde $69.000.
Desde que pisó suelo porteño, la cantante se mostró muy cercana con sus seguidores. Firmó autógrafos, se sacó fotos y recibió varios regalos, entre ellos un vino que posó entre sus piernas mientras interactuaba con la gente. Testimonios de fanáticos citados en redes sociales destacan que, pese a la atención, Perry prefirió no salir del hotel para cuidar su voz antes de los shows.
El recorrido de sus conciertos promete repasar tanto sus clásicos, como Roar, Firework o Hot n Cold, como los temas de su último álbum 143. Según fuentes del equipo de producción, se espera un show con gran despliegue visual y técnico, con escenografía impactante y sorpresas para quienes siguen la carrera de Perry desde hace años.
Un cuadro de Eva Perón y un guiño que dio que hablar
El detalle que terminó de generar atención mediática fue cuando Katy Perry se mostró con un cuadro de Eva Duarte de Perón frente al hotel. La imagen circuló rápidamente en redes sociales, con comentarios de fanáticos y medios destacando la coincidencia: el gesto sucedió mientras el peronismo celebraba una amplia victoria electoral sobre La Libertad Avanza en las legislativas, con 46,93% frente a 33,86% (incluso se escuchó a una chica gritarle "You are peronista!").
Algunos interpretaron el momento como un guiño a la historia y otros como un comentario irónico frente a la derrota de Javier Milei. Hasta hubo quienes la empezaron a tildar de "Kaki Perry" (con el mismo ingenio que dicen "Ladri Depósito").
Sea como sea, con este pequeño gesto Katy Perry ya sacudió Argentina en cuestión de horas y se prepara para hacer vibrar a Buenos Aires con dos shows en los que se espera espectáculo y cercanía con sus fanáticos. Mientras tanto, Milei debe estar buscando un cuadro de alguna cantante internacional que lo salve… porque parece que con Katy Perry no va a poder contar.
