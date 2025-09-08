"Les gusta c... en balde": El debate libertario de Diego Valenzuela a Boggiano

image Otro reposteo polémico de Milei

El principal ataque fue al votante de La Matanza, a quienes los libertarios le reprocharon votar al peronismo a pesar de la falta de infraestructura.

El economista oficialista Miguel Boggiano fue uno de los que encabezó esa crítica desde X: “No hay caso. La gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro”.

image Lilia Lemoine reitera el concepto de defecar en baldes...

13 horas después, Boggiano pidió disculpas: “Esto que dije ayer, está mal. Por algún motivo la gente votó como lo hizo. Momento de tomar el mensaje y bajar niveles de agresión”.

Imagen de WhatsApp 2025-09-08 a las 11.24.27_b2ee8829 Buen gesto de Boggiano de rectificarse

Ayer en LN+ el periodista oficialista Esteban Trebucq en relación a la situación de La Matanza matizó el concepto de Boggiano: “hay un sector de la sociedad que le gusta vivir de esa manera ”.

En el mismo sentido, otro comunicador oficialista Antonio Laje en A24 (se convirtió en tendencia en redes por sus conceptos) planteó que los votantes del peronismo "no se quejen más" cuando haya hechos delictivos "porque acaban de votar".

Diego Valenzuela sale al cruce

Atento al tuit de Boggiano, Diego Valenzuela, perdedor en la elección del domingo donde encabezó la lista de LLA en la 1ra sección electoral, intentó llevar moderación al discurso libertario: “No comparto la simplificación que hacen muchos: “les gusta cagar en un balde”, advirtió el intendente de Tres de Febrero este lunes desde su cuenta oficial en la red social X.

“El voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos”, prosiguió Valenzuela.

“Tampoco que ganan simplemente 'los aparatos' cuando en realidad se someten al voto gestiones locales legitimadas por los vecinos. Ahora humildad y a corregir lo que haga falta para salir fortalecidos”, recomendó el dirigente.

