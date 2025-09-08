Mientras Javier Milei y el Gabinete procesan la derrota en la provincia de Buenos Aires, algunos sectores libertarios salieron a atacar al votante de Fuerza Patria, una actitud que algunos como Diego Valenzuela salieron a descalificar cuando está por delante la elección de octubre.
"Les gusta c... en balde": El debate libertario de Diego Valenzuela a Boggiano
Sectores libertarios atacaron al votante bonaerense de Fuerza Patria recordando la falta de obras en la PBA. Algunos como Diego Valenzuela salieron a cruzarlos.
“Cagar en un balde”
Javier Milei admitió anoche en el búnker libertario de Gonnet la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. Dijo que no cambiará el rumbo económico, aunque si haría cambios políticos. No mucho más. No hubo una autocrítica profunda. Este lunes (8/9) hacía dos reuniones con ministros para debatir cómo seguir a partir de ahora cuando está por delante la elección de octubre.
La autocrítica vino del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Él planteó cierta “soberbia” en la comunicación oficial y falta de beneficios en la gente de los supuestos logros en la macroeconomía. Francos no puede ir más allá de esas definiciones. Por un lado, porque tenía que ingresar a la reunión de Gabinete donde el tema se debatiría en mayor profundidad y seguramente saldría una lectura más depurada del comicio y de cómo encarar la comunicación oficial. Por otro lado, no va a cuestionar el discurso gubernamental ni la estrategia que diseñó Karina Milei.
Pero el fastidio por la derrota contundente no generó las mismas reacciones. Muchos libertarios salieron a atacar erróneamente al votante de Fuerza Patria sin recordar que deben conseguir el voto de quienes no fueron el domingo a las urnas y de los moderados que se inclinaron por Somos.
El principal ataque fue al votante de La Matanza, a quienes los libertarios le reprocharon votar al peronismo a pesar de la falta de infraestructura.
El economista oficialista Miguel Boggiano fue uno de los que encabezó esa crítica desde X: “No hay caso. La gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro”.
13 horas después, Boggiano pidió disculpas: “Esto que dije ayer, está mal. Por algún motivo la gente votó como lo hizo. Momento de tomar el mensaje y bajar niveles de agresión”.
Ayer en LN+ el periodista oficialista Esteban Trebucq en relación a la situación de La Matanza matizó el concepto de Boggiano: “hay un sector de la sociedad que le gusta vivir de esa manera ”.
En el mismo sentido, otro comunicador oficialista Antonio Laje en A24 (se convirtió en tendencia en redes por sus conceptos) planteó que los votantes del peronismo "no se quejen más" cuando haya hechos delictivos "porque acaban de votar".
Diego Valenzuela sale al cruce
Atento al tuit de Boggiano, Diego Valenzuela, perdedor en la elección del domingo donde encabezó la lista de LLA en la 1ra sección electoral, intentó llevar moderación al discurso libertario: “No comparto la simplificación que hacen muchos: “les gusta cagar en un balde”, advirtió el intendente de Tres de Febrero este lunes desde su cuenta oficial en la red social X.
“El voto siempre tiene razones valederas y no hay que subestimar a los ciudadanos”, prosiguió Valenzuela.
“Tampoco que ganan simplemente 'los aparatos' cuando en realidad se someten al voto gestiones locales legitimadas por los vecinos. Ahora humildad y a corregir lo que haga falta para salir fortalecidos”, recomendó el dirigente.
