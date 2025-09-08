La crisis política desatada en el gobierno de Javier Milei tras la derrota catastrófica de LLA en manos del peronismo en la provincia de Buenos Aires demandó la realización de una reunión de gabinete de emergencia este lunes por la mañana y la convocatoria a una 2da por la tarde.
EL DÍA DESPUÉS DEL COLAPSO
Terminó la 2da reunión de emergencia de Milei con su gabinete: Expectativa por posibles anuncios
Luego de un primer encuentro con sus ministros por la mañana, el Presidente se reúne otra vez con ellos desde las 16:30.
Esta última se inició alrededor de las 16:30 y duró cerca de una hora. Había expectativas de que de la misma pudieran surgir lineamiento destinados a mejorar la performance de LLA en las elecciones nacionales de octubre, luego de que en el test de los comicios legislativos bonerenses quedó 13 puntos debajo del peronismo y sin llegar si quiera al 35% de los votos.
En principio, según trasciende, no se anunciaría un cambio del staff presidencial, al menos hasta diciembre cuando asuman en el Congreso los ministros que resulten electos. Están postulados Patricia Bullrich (Seguridad) a una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, y Luis Petri (Defensa), que aspira a ingresar a la Cámara de Diputados.
Tras el primer encuentro con la gran mayoría de sus ministros, el Presidente recibió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.
Las especulaciones indican que Caputo podría 'pasar la gorra' por distintas ventanillas para contener la volatilidad del dólar, que en la rueda posterior a la deblace libertaria en las elecciones legislativas bonaerense se disparaba un 5%, hasta cerca de la banda superior de flotación cambiaria.
En esa línea, hay versiones de que podría haber anuncios por la tarde de este lunes.
Según contaron periodistas acreditados en Casa Rosada, durante la reunión que se prolongó por unas 2 horas Milei hizo que sus ministros tomaran notas de sus propuestas para reencauzar la gestión, que, se concluye de la aplastante victoria de Fuerza Patria, se quedó sin aval social.
En su discurso en el búnker libertario, Milei reconoció la derrota y prometió corregir "errores políticos", aunque ratificó el programa fiscal y monetario, lo que dejó una impresión contradictoria.
El ministro Caputo llegó más tarde a la primera reunión y se supone que estará en la 2da, convocada para las 16:30.
Tras la confirmación de la derrota en el principal distrito electoral, el titular del Palacio de Hacienda tuiteó un mensaje dirigida a los mercados en el que ratificó la política seguida hasta aquí.
"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", declaró el ministro.
No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no desvinculó la derrota de la cuestión económica, al deslizar que el reordenamiento de la macroeconomía "no llegó a la micro", es decir, "al metro cuadrado de la gente".
Noticia en desarrollo.