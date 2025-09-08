Terminó la 2da reunión de emergencia de Milei con su gabinete: Expectativa por posibles anuncios

Las especulaciones indican que Caputo podría 'pasar la gorra' por distintas ventanillas para contener la volatilidad del dólar, que en la rueda posterior a la deblace libertaria en las elecciones legislativas bonaerense se disparaba un 5%, hasta cerca de la banda superior de flotación cambiaria.

En esa línea, hay versiones de que podría haber anuncios por la tarde de este lunes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1965070024072204710&partner=&hide_thread=false AHORA | LUIS CAPUTO HABLÓ CON ILAN GOLDFAJN



El ministro de Economía se comunicó con el presidente del BID y cruzó rápidamente a la Casa Rosada para hablar con el presidente Javier Milei.



Se espera a la tarde una batería de anuncios para contener el dólar y la inflación de… — Urgente24.com (@U24noticias) September 8, 2025

Según contaron periodistas acreditados en Casa Rosada, durante la reunión que se prolongó por unas 2 horas Milei hizo que sus ministros tomaran notas de sus propuestas para reencauzar la gestión, que, se concluye de la aplastante victoria de Fuerza Patria, se quedó sin aval social.

En su discurso en el búnker libertario, Milei reconoció la derrota y prometió corregir "errores políticos", aunque ratificó el programa fiscal y monetario, lo que dejó una impresión contradictoria.

El ministro Caputo llegó más tarde a la primera reunión y se supone que estará en la 2da, convocada para las 16:30.

Tras la confirmación de la derrota en el principal distrito electoral, el titular del Palacio de Hacienda tuiteó un mensaje dirigida a los mercados en el que ratificó la política seguida hasta aquí.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", declaró el ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1964860700741996694&partner=&hide_thread=false Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no desvinculó la derrota de la cuestión económica, al deslizar que el reordenamiento de la macroeconomía "no llegó a la micro", es decir, "al metro cuadrado de la gente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1965024761890701436&partner=&hide_thread=false GUILLERMO FRANCOS: "HAY QUE VER CÓMO SE VUELCA LA MACRO AL METRO CUADRADO DE LA GENTE"



Tras la derrota de LLA en la PBA, el jefe de Gabinete defendió la política fiscal, pero reconoció que en pos de ese objetivo hubo que "desatender algunos temas que a los argentinos les… pic.twitter.com/CNzsudzkh9 — Urgente24.com (@U24noticias) September 8, 2025

Noticia en desarrollo.