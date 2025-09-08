Golpeado, Milei lanzó una mesa política para "abrazar" a los gobernadores y así sostenerse

Milei, dos reuniones de gabinete en un día

La gestión nacional se reconfigura con dos mesas de trabajo: una interna, con los funcionarios de mayor confianza, y otra de diálogo con los gobernadores, en busca de recuperar iniciativa tras el traspié bonaerense.

Tras los cónclaves, se anunció en la Casa Rosada (pero por un posteo) la irrupción de la “mesa política”.

El vocero “enmudecido” tuiteó:

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.

Lo confirma Manuel Adorni: “Tambien instruyó a convocar una mesa de diálogo federal con los gobernadores” @JMilei @madorni pic.twitter.com/vg6rg0XPBb — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 8, 2025

Al mismo tiempo, precisó que “ también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

La participación de los primeros mandatarios provinciales es crucial ya que los oficialismos se impusieron con holgura a lo largo de todo el 2025: Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis.

El martes 9/9 se hará el primer "cónclave" interno y el Jefe de Estado nacional será el encargado de presidir la reunion. ¿Se mete de lleno en la campaña de octubre? Por el momento, no se informó si la invitación era extensible a Axel Kicillof, quien gobierna el distrito con 38 % de votantes y que acaba de imponerse por más de 13 puntos en las parlamentarias de su propio distrito.