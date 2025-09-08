urgente24
Golpeado, Milei lanzó una mesa política para "abrazar" a los gobernadores y así sostenerse

Tras la derrota electoral, Milei conformará una doble mesa política. La primera con funcionarios propios y otra par el diálogo con los gobernadores.

08 de septiembre de 2025 - 19:27
El clinch, Carlos Monzón vs Briscoe, 1972

El clinch es una táctica fundamental del boxeo: es utilizada estratégicamente para detener el ataque del oponente y proporcionar un breve descanso para recuperar energía y evaluar la estrategia.

El más recordado, para los argentinos, ocurrió hace más de medio siglo (el sábado 11 de noviembre de 1972) durante el noveno round de una pelea donde estaban en juego las coronas medianas AMB-CMB.

Carlos Monzón, el más grande boxeador profesional de nuestra historia nacional, recibió un mazazo que lo conmovió hasta los cimientos y “le apagó a luz”.

Cerró los ojos, terminó contra las cuerdas (las que impidieron su caída) y se abrazó con deseperación a su contrincante: Bennie Briscoe. El moreno, con un durísimo cross de derecha, hizo tambalear los 70 y pico de kilos de un campeón santafesino que miraba el reloj del Luna Park para ver cuánto le quedaba a la vuelta.

Semi groggy, el presidente Milei convoca a los gobernadores buscando apoyo y sostén político

Milei, dos reuniones de gabinete en un día

La gestión nacional se reconfigura con dos mesas de trabajo: una interna, con los funcionarios de mayor confianza, y otra de diálogo con los gobernadores, en busca de recuperar iniciativa tras el traspié bonaerense.

Tras los cónclaves, se anunció en la Casa Rosada (pero por un posteo) la irrupción de la “mesa política”.

El vocero “enmudecido” tuiteó:

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.

Al mismo tiempo, precisó que “ también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

La participación de los primeros mandatarios provinciales es crucial ya que los oficialismos se impusieron con holgura a lo largo de todo el 2025: Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis.

El martes 9/9 se hará el primer "cónclave" interno y el Jefe de Estado nacional será el encargado de presidir la reunion. ¿Se mete de lleno en la campaña de octubre? Por el momento, no se informó si la invitación era extensible a Axel Kicillof, quien gobierna el distrito con 38 % de votantes y que acaba de imponerse por más de 13 puntos en las parlamentarias de su propio distrito. El martes 9/9 se hará el primer "cónclave" interno y el Jefe de Estado nacional será el encargado de presidir la reunion. ¿Se mete de lleno en la campaña de octubre? Por el momento, no se informó si la invitación era extensible a Axel Kicillof, quien gobierna el distrito con 38 % de votantes y que acaba de imponerse por más de 13 puntos en las parlamentarias de su propio distrito.

