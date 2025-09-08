El clinch es una táctica fundamental del boxeo: es utilizada estratégicamente para detener el ataque del oponente y proporcionar un breve descanso para recuperar energía y evaluar la estrategia.
EL "CLINCH"
Golpeado, Milei lanzó una mesa política para "abrazar" a los gobernadores y así sostenerse
Tras la derrota electoral, Milei conformará una doble mesa política. La primera con funcionarios propios y otra par el diálogo con los gobernadores.
El más recordado, para los argentinos, ocurrió hace más de medio siglo (el sábado 11 de noviembre de 1972) durante el noveno round de una pelea donde estaban en juego las coronas medianas AMB-CMB.
Carlos Monzón, el más grande boxeador profesional de nuestra historia nacional, recibió un mazazo que lo conmovió hasta los cimientos y “le apagó a luz”.
Cerró los ojos, terminó contra las cuerdas (las que impidieron su caída) y se abrazó con deseperación a su contrincante: Bennie Briscoe. El moreno, con un durísimo cross de derecha, hizo tambalear los 70 y pico de kilos de un campeón santafesino que miraba el reloj del Luna Park para ver cuánto le quedaba a la vuelta.
Milei, dos reuniones de gabinete en un día
La gestión nacional se reconfigura con dos mesas de trabajo: una interna, con los funcionarios de mayor confianza, y otra de diálogo con los gobernadores, en busca de recuperar iniciativa tras el traspié bonaerense.
Tras los cónclaves, se anunció en la Casa Rosada (pero por un posteo) la irrupción de la “mesa política”.
El vocero “enmudecido” tuiteó:
Al mismo tiempo, precisó que “ también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”.
La participación de los primeros mandatarios provinciales es crucial ya que los oficialismos se impusieron con holgura a lo largo de todo el 2025: Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis.