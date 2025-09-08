Tic, tac: Las horas más difíciles de Javier Milei (y dilema crucial)

Live Blog Post

INdEC: Industria y Construcción siguen para abajo

La industria se contrajo en julio por segundo mes consecutivo y su actividad volvió a ubicarse por debajo de los niveles de fines de 2024. El Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 2,3% respecto de junio, según informó el INDEC. A partir de este retroceso, el dato de la serie desestacionalizada se ubicó 4,3% por debajo del valor de diciembre pasado y fue el segundo más acotado en los últimos 12 meses, solo perforado por la cifra de marzo de este año.

Además, el sector sufrió su primera caída interanual en nueve meses, ya que el IPI fue 1,1% inferior al de julio de 2024.

Por su parte, la construcción cayó 1,8% durante julio comparado con el mes previo, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del 6to mes consecutivo de caída en la comparación mensual.

