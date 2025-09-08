urgente24
Tic, tac: Las horas más difíciles de Javier Milei (y dilema crucial)

Imagen creada con IA/Grok.
El día después de la 'paliza' electoral, Javier Milei se recluye en Casa Rosada buscando respuestas de cara a octubre pero se enfrenta a dilema crucial.

8 de septiembre de 2025 - 17:16

Pero el Presidente, que atraviesa sus horas más difíciles desde que llegó al Gobierno, se enfrenta a un dilema crucial: buscar ganar los comicios de octubre o intentar lograr gobernabilidad hasta 2027. Se trata de caminos bien diferentes, que requieren de decisiones puntuales a tomar ahora mismo. Para ganar en octubre Milei debería, por ejemplo, revisar lo referente a jubilaciones o a la salud pública o la obra pública. Debe mejorar la economía real que, en definitiva, es lo que termina inclinando el voto. Y el líder libertario no parece dispuesto a ceder en esas cuestiones, de hecho, ya anticipó anoche en su discurso que el rumbo económico no se toca...

image

En tanto, pensar hacia 2027 requiere de un nuevo esquema de alianzas. ¿Cómo sobrevive, con quiénes aliarse, en qué condiciones y a qué costo? Javier Milei no lo sabe aún y parece complicado que lo logre si, como mínimo, no modera su discurso y sigue atacando a todos los que no piensan como él.

Son horas de mucha tensión y nerviosismo en la Rosada. De las decisiones que tome el Presidente en los próximos días dependerá su suerte para octubre y para el resto de su gestión. Algo debería cambiar en la gestión libertaria.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

INdEC: Industria y Construcción siguen para abajo

La industria se contrajo en julio por segundo mes consecutivo y su actividad volvió a ubicarse por debajo de los niveles de fines de 2024. El Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 2,3% respecto de junio, según informó el INDEC. A partir de este retroceso, el dato de la serie desestacionalizada se ubicó 4,3% por debajo del valor de diciembre pasado y fue el segundo más acotado en los últimos 12 meses, solo perforado por la cifra de marzo de este año.

Además, el sector sufrió su primera caída interanual en nueve meses, ya que el IPI fue 1,1% inferior al de julio de 2024.

Por su parte, la construcción cayó 1,8% durante julio comparado con el mes previo, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del 6to mes consecutivo de caída en la comparación mensual.

image
2da. reunión de emergencia de Milei y hay expectativa por posibles anuncios

Javier Milei encabeza esta tarde la segunda reunión de gabinete del día, que comenzó a las 16.30. Hay expectativas por posibles anuncios en las próximas horas, aunque por el momento reina mucho hermetismo en la Rosada.

¿Javier Milei 'suelta' al dólar?

Sugestivo reposteo de Javier Milei en X sobre "soltar al dólar" despertó interpretaciones en la city sobre un posible volantazo del Caputo Team.

La frase implica una señal de flexibilización cambiaria en la que el Gobierno dejaría de intervenir de forma tan agresiva para mantener la banda del tipo de cambio. Hoy el esquema oficial sostiene un dólar mayorista entre $1.000 y $1.400, un corset que consume reservas del BCRA y obliga al Tesoro a vender divisas en el mercado.

image

Hasta ahora, el Presidente había defendido a capa y espada el esquema de bandas, argumentando que era el único modo de frenar la corrida cambiaria de agosto. El hecho de que comparta la idea de “soltar al dólarsugiere que en Casa Rosada estarían evaluando un cambio de estrategia cambiaria para las próximas semanas.

Carlos Rodríguez y el "nuevo plan económico"

Con ironías, el economista Carlos Rodríguez sugiere un "nuevo plan económico".

image
Ni CFK ni Milei: El teléfono de Axel Kicillof no suena...

Axel Kicillof sigue esperando el llamado de Javier Milei, tal como le pidió anoche en su discurso tras ganar los comicios, para "trabajar juntos". A esta hora, no hubo ninguna comunicación desde Casa Rosada con el gobierno bonaerense.

Pero Axel Kicillof tampoco recibió un llamado de Cristina Kirchner para felicitarlo por su triunfo (y por su estrategia de desdoblar los comicios bonaerenses, algo que tanto criticó la ex presidenta).

La aclaración es obvia: el llamado de Milei a Kicillof podría contribuir a un clima de diálogo y moderación con repercusiones positivas para el país. Lo otro es parte de la interna peronista que, al menos hoy, no mueve demasiado el amperímetro.

