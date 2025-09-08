Hizo recordar el DT de Pujato al scratch de Mario Zagallo de Brasil en México 70, el mejor seleccionado nacional de fútbol todos los tiempos: el “lobo” puso a un “quíntuple 10” conformado por Pelé, Gerson, Tostao, Rivelinho y Jairzihno.
BILARDISTAS Y MENOTTISTAS
El presidente Milei debería imitar a Lionel Scaloni que puso 5 números 10 contra Venezuela
Lionel Scaloni incluyó a Lionel Messi; De Paul (10 en Rácing); Paredes (10 en Boca); Thiago Almada (10 en Vélez) y Mastantuono (10 en Ríver).
Los 5 fantásticos ganaron todos los partidos y golearon 4 a 1 a Italia en la final de la Copa Mundial.
El “jogo bonito” se impuso en el mundo e inspiró a DT como César Luis Menotti que armó el mejor Huracán de la historia (Campeón 1973) con otros 5 fantásticos: el “inglés” Carlos Babington, René Houseman, Roque Avallay, Miguel Brindisi y Omar Larrosa.
Todos, hasta “huesito”, pudieron jugar como volantes ofensivos por izquierda.
Carlos Bilardo, archirrival del flaco Menotti
El presidente Milei repitió hasta el hartazgo que es un fanático del DT campeón del mundo en México 86.
En Italia 90, tras la derrota contra Camerún por 1 a 0 en el partido inaugural, el “narigón” quemó todos sus libros y dispuso 5 cambios para que medio equipo fuera distinto para enfrentar a la ex Unión Soviética.
Fútbol total para darle juego a una selección inolvidable donde todos atacaban y todos defendían.
En pleno mundial, cuando se quedó sin margen de error se jugó todo a un pleno y le salió muy bien.
Como se sabe, la historia terminó con Argentina subcampeona del certamen gracias a las modificaciones del entrenador.
“No te la pierdas, campeón”
El presidente Milei tiene la opción de recurrir a sus propios 5 mágicos.
Está en condiciones de dejar de lado a los chapuceros que lo llevaron a una derrota humillante en la provincia de Buenos Aires.
Su flamante “mesa política” debería sumar a los mejores del país para dar un golpe en la mesa. Barajar y dar de nuevo.
Mala nuestra, otra vez será. Por ahora, sigamos mirando al ballet de Scaloni (con 5 fantásticos).