El presidente Milei debería imitar a Lionel Scaloni que puso 5 números 10 contra Venezuela

image El mejor Huracán de todos los tiempos, forjado por César Luis Menotti

Carlos Bilardo, archirrival del flaco Menotti

El presidente Milei repitió hasta el hartazgo que es un fanático del DT campeón del mundo en México 86.

En Italia 90, tras la derrota contra Camerún por 1 a 0 en el partido inaugural, el “narigón” quemó todos sus libros y dispuso 5 cambios para que medio equipo fuera distinto para enfrentar a la ex Unión Soviética.

Dejó tres en el fondo (Juan Simón, Serrizuela y Pedro Monzón) y llenó el medio de volantes con “buen pie”: Basualdo sobre derecha y Olarticoechea por izquier­da como laterales-volantes. Troglio-Batista en el medio, Burruchaga-Maradona más adelante y Claudio Paul Caniggia desde el primer minu­to. Dejó tres en el fondo (Juan Simón, Serrizuela y Pedro Monzón) y llenó el medio de volantes con “buen pie”: Basualdo sobre derecha y Olarticoechea por izquier­da como laterales-volantes. Troglio-Batista en el medio, Burruchaga-Maradona más adelante y Claudio Paul Caniggia desde el primer minu­to.

Embed - Gol Troglio Argentina URRS (union sovietica) Italia 1990.

Fútbol total para darle juego a una selección inolvidable donde todos atacaban y todos defendían.

En pleno mundial, cuando se quedó sin margen de error se jugó todo a un pleno y le salió muy bien.

Como se sabe, la historia terminó con Argentina subcampeona del certamen gracias a las modificaciones del entrenador.

“No te la pierdas, campeón”

El presidente Milei tiene la opción de recurrir a sus propios 5 mágicos.

Está en condiciones de dejar de lado a los chapuceros que lo llevaron a una derrota humillante en la provincia de Buenos Aires.

Su flamante “mesa política” debería sumar a los mejores del país para dar un golpe en la mesa. Barajar y dar de nuevo.

Ah… ¿Puso a Karina Milei, Martín Menem y Manuel Adorni? ¿No fueron eyectados Lule Menem y Sebastián Pareja? ¿Dejó a los mismos de siempre? Ah… ¿Puso a Karina Milei, Martín Menem y Manuel Adorni? ¿No fueron eyectados Lule Menem y Sebastián Pareja? ¿Dejó a los mismos de siempre?

Mala nuestra, otra vez será. Por ahora, sigamos mirando al ballet de Scaloni (con 5 fantásticos).