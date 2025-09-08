Lunes sin carry trade: ¿Llamará Javier Milei a Axel Kicillof? ¿El dólar? Vuela el riesgo país

Faltan 48 días para el domingo 26/10, el comicio que tantas expectativas provoca en La Libertad Avanza. El horizonte es oscuro luego de la derrota bonaerense que se sumó a la derrota correntina. Los simpatizantes se encuentran preocupados. El oficialismo prometió que ese día la Argentina cruzaría el Rubicón. Pero ahora los entusiastas parecen deprimidos. El discurso de la derrota que realizó Javier Milei el domingo 07/09 fue un grave error. En su esfuerzo por transmitir a empresas, bancos y fondos de inversión que habrá continuidad del 'carry trade', él limitó su reacción posible. El Presidente se ató las manos en público pero él no es Harry Houdini. Es la economía -deprimida, de tasas de interés en pesos insostenible, de atraso cambiario manifiesto- lo que llevó a los simpatizantes de Milei a castigarlo. Porque el PJ no sumó votos a su universo de electores tradicional en Provincia de Buenos Aires, pero lo mantuvo. Fueron los independientes quienes se alejaron de las urnas porque decidieron enviarle un mensaje a Milei: "Esto no es lo que votamos en 2023". Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza les devolvió: "Haré las autocríticas necesarias pero no cambiará nada de la economía", y esto lo reforzó el ministro Luis Caputo. Entonces ¿llamara o no llamará al gobernador Axel Kicillof para felicitarlo y armar una agenda de diálogo? La mayoría cree que Milei nunca haría algo tan racional, humano y diplomático. ¿Qué opinarán, entonces, los habitantes del llamado 'mercado'? ¿Hay esperanzas hacia adelante o esto fue todo para Milei? Luego de una derrota, la guerra de las expectativas no se gana persistiendo / estratificando / inmovilizando. La clave es exhibir disposición al cambio que exigen los No Electores (con una agenda que incluye, además de la maldita recesión, a Karina Milei y la Suizo Argentina, a Mario Lugones y el fentanilo trucho). Tiempo de descuento.
El ausentismo de sus electores castigó a Javier Milei, cuyo llamado espera Axel Kicillof mientras muchos dudan que el dólar regulado llegue a octubre.
-------------
Tras la dura derrota, Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete
Javier Milei lleva a cabo este lunes su primera reunión de Gabinete luego de la dura derrota frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Del encuentro participarían todos sus ministros y secretarios presidenciales.
El Presidente se dirigió desde Olivos para asistir a la cumbre en la Casa Rosada que se lleva adelante desde las 9:30. La meta central es repensar la estrategia de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, que será un punto de inflexión para el Gobierno, ya que depende de un buen resultado allí para obtener mayor participación libertaria en el Congreso para llevar a cabo todas las reformas a las que aspira.
El dólar superó el tope de la barra de flotación
Hora de decisiónes para Javier Milei: la paridad cambiaria superó los $1.460 tipo vendedor para el dólar estadounidense, o sea que se fue más allá del nivel superior de la banda de flotación establecida por quienes creían que bajaría de $1.000 (todos les advertían que estaban equivocados).
Ahora la decisión es dejarlo flotar en serio y bajar la tasa de interés en pesos, o seguir interviniendo en futuros, a ver qué sucede y mantener la tasa de interés en pesos muy elevada.
@lucasllach: Dólar razonable, economía abierta. Nunca pasó (salvo un par de añitos de Néstor) siempre nos fue mal (salvo un par de añitos de Néstor). Probemos una vez.
¿Cuál es la mejor predicción de @JMilei a partir de su conocimiento, tanto en lo económico como en lo político?Cuando dijo que:1) El dólar va a bajar a $700, $6002) Le voy a poner el último clavo al cajón de los Ks.No es madril; es King Kong cayendo del Empire State.— Diego Giacomini (@GiacoDiego) September 8, 2025
Histórico triunfo panperonista en la 4ta. Sección Electoral
¿Quién podía anticipar que el peronismo ganaría alguna vez en la 4ta. Sección Electoral bonaerense?
Es la suma de 19 partidos: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Junín es el nudo de la 4ta. Sección. Fragmento del diario La Verdad, de Junín:
"(…) Por segunda vez desde el retorno de la democracia, el peronismo volvía a sonreír triunfante en Junín. La tercera victoria desde 1973, así que dirigentes, afiliados, simpatizantes se sabían protagonistas privilegiados de una jornada histórica.
En este marco, los candidatos de una lista de unidad en la que asoman referentes del Frente Renovador, de distintos sectores del peronismo y kirchnerismo, del campo obrero gremial, obtuvieron este contundente resultado frente al oficialismo local y nacional.
De este modo, ahora Fuerza Patria será la primera minoría en el Concejo Deliberante, con ocho ediles, y con esto se abrirá el juego para el diálogo y el consenso, además de la futura presidencia del cuerpo, actualmente en manos del petrequismo.
Y el sector renueva esperanzas mirando al 2027: con Juan Fiorini a cargo del Ejecutivo, Pablo Petrecca sentado en una banca de senador y las expectativas intactas de la electa senadora provincial Valeria Arata para buscar quedarse con el municipio, para seguir haciendo historia con una mujer por primera vez en ese cargo. (…)".
Emoción del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien posteó como oriundo del territorio:
Siempre voy a ser un eterno agradecido a mi pueblo y a la Cuarta Sección Electoral. Siempre. Estas elecciones fueron particulares. Se trataba de poner un freno a Milei, de proteger nuestros derechos, de dar un mensaje claro: en General Pinto y en el noroeste bonaerense no hay lugar para la motosierra. Y lo dimos. mFeliz en lo personal pero más orgulloso de las y los bonaerenses, que entendieron que, pase lo que pase, nunca nadie se salva solo. Un agradecimiento enorme a nuestros militantes, a los que confiaron en nosotros con su voto pero también a los que no. A los que nos dieron al espalda o nos hicieron alguna crítica constructiva. Todo nos ayuda a crecer. En lo que viene, como lo hicimos ayer y siempre, vamos a volver a abrazarlos porque la esencia no cambia, es la misma: seguir mejorando General Pinto y la Provincia juntos.
Siempre voy a ser un eterno agradecido a mi pueblo y a la Cuarta Sección Electoral. Siempre.Estas elecciones fueron particulares. Se trataba de poner un freno a Milei, de proteger nuestros derechos, de dar un mensaje claro: en General Pinto y en el noroeste bonaerense no hay… pic.twitter.com/RgQBbpD1j6— Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) September 8, 2025
Antonio Laje se enojó con la democracia representativa
Todo indica que el futuro de Antonio Laje se encuentra en su rol de piloto aerocomercial. En la conducción periodística eligió hacer militancia por Javier Milei sin advertir cuál es el motivo verdadero de la derrota de LLA el domingo 07/09: la decisión de los simpatizantes o potenciales electores de Milei de mostrarle que el presente no es lo que votaron en el balotaje.
Sin embargo, Laje se enoja con el elector peronista que votó tal como era previsible que lo haría, y le habla a él, en vez de editorializar para sus clientes / pasajeros que pueden contratar un vuelo privado, y que decidieron no votar por LLA.
Entonces Laje avanza en su sincericidio: “No se quejen más cuando tengan inseguridad y cuando te maten porque acaban de votar. Era la elección para decirle al gobernador que estaba haciendo una gestión espantosa y le dijeron que está haciendo una gestión bárbara.”
ANTONIO LAJE DIJO LO QUE TODOS PENSAMOS: “No se quejen más cuando tengan inseguridad y cuando te maten porque acaban de votar. Era la elección para decirle al gobernador que estaba haciendo una gestión espantosa y le dijeron que está haciendo una gestión bárbara.” pic.twitter.com/HmGSwbK3Ak— Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) September 8, 2025
Laje se ubica en la Grieta, y termina provocando que su apellido sea tendencia en X pero la mayoría de las opiniones son negativas.
Vamos a explicarle a Laje qué sucedió:
Con 86,35% de mesas escrutadas:
- Fuerza Patria 2025: 3.382.153
- Frente de Todos 2021: 3.565.149
- Unidad Ciudadana 2017: 3.428.735.
Entonces, el peronismo votó unido y siguiendo su tradición. ¿Qué pasó? Que 1,8 millón de electores de Milei en el balotaje decidieron no ratificar el rumbo. Esto no fue lo que votaron o La Libertad Avanza no supo / no pudo / no quiso movilizarlos.
Que Javier Milei sea un Presidente que visita a Laje al estudio no lo convierte en un Presidente exitoso.
La ausencia de los electores de Milei en el balotaje fue tan brutal que Fuerza Patria consiguió porcentajes históricos muy importantes. Pero que Antonio no se enoje con el cartero. Luego, la Voluntad de los Ciudadanos es libre porque de eso se trata la democracia ¿No?
Muy interesante lo de Carlos Rodríguez sobre el despido del grupo Anker
Carlos Rodríguez fue quien eligió Javier Milei como supuesto jefe de asesores cuando debía ganar credibilidad porque él no existá para 'la City'. Y a Carlos Rodríguez arrojó por la ventana cuando, con sabiduría, le aconsejó que dolarizar era imposible e innecesario. Javier Milei tampoco creía en la dolarización pero descubría que la mentira le permitía ganar el voto de muchos ignorantes / inocentes / melancólicos.
Ahora, desde @carod2015:
- "Milei seguirá el mismo rumbo más intensamente. Los errores políticos fueron del cadete que servía el café frío. Ya renunció. TMAP VLLC."
- "No ganó Kicillof, perdió Milei. Hay que seguir probando."
- "En 2023 no gano Milei, perdió Massa."
- "Lo mas rescatable es Villarruel, Francos y Pettobello. Debe irse todo el grupo Anker. Los aduladores de Milei deberían irse también. Ese estilo no funciona. Basta de besamanos y pegar carteles para hacer política. Ni Libertarios ni K, merecemos algo mejor."
N. de la R.: Anker Latinoamérica es la empresa de inversiones de Luis Caputo. Sus ejecutivos / socios son sus colaboradores de confianza: Santiago Bausili, Martín Vauthier, Federico Furiase y Felipe Berón.
El problema es la sospecha que 'el Javo' no la ve (Buteler sí)
El siguiente post puede explicarlo casi todo:
Si hoy la economía estuviera creciendo al 6% no se perdería la elección por 13 puntos.Lo cierto es que dejamos de crecer en febrero (EMAE) y en los últimos meses el desborde financiero profundizó la caída. pic.twitter.com/jhvjIClaz7— Christian Buteler (@cbuteler) September 8, 2025
Esto de @cbuteler es complementario pero ayuda un montón para rediseñar lo que viene:
- "Las coimas de Karina o el tweet del Gordo Dan pudieron tener algún impacto en las elecciones, pero totalmente marginal. No sé en Suiza, pero en Argentina las elecciones terminan definiéndose por si la gente hoy está mejor o peor que antes, y el resultado ha sido claro."
- "El Tesoro decidió la salir a vender dólares para contener la suba del tipo de cambio, aún cuando nos encontrábamos dentro de las bandas de flotación, bandas donde el gobierno dijo una y mil veces que el dólar podía subir o bajar y que solo se vendería dólares si llegaba al techo."
- "La pregunta ahora es, cuál será el daño que sufrirá la economía real en las 7 semanas que restan para la elección nacional, qué cambios se verá obligado a realizar el equipo económico, si el dólar tocara el techo de la banda cuántos dólares deberá vender el BCRA."
- "Se vienen semanas complicadas. El Tesoro nos tiene acostumbrados a meter un 28 de diciembre por semana, hoy ya no pedimos que solucione nada sino que por lo menos no lo siga empeorando."
Lunes trágico, parece, no da para el festejo pejota
Cuando ya era tendencia la imagen de Katy Perry con Eva Duarte de Perón, 'Evita', explotan los mercados 'argentos':
Katy Perry y el comentado cuadro de Eva Perón.
Pero los mercados 'argentos' crujen.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas en la previa a la apertura de los mercados en USA, donde cotizan como certificados ADR, anticipando un fuerte sell off de inversores.
La mayor baja corresponde a Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), seguida por Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%).
También retroceden con fuerza Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).
Riesgo país argentino arriba de los 1.000 puntos básicos
El discurso de Javier Milei en la noche del domingo 07/09 fue el peor posible. La promesa del No Cambio certifica que sus electores volverán a darle la espalda en octubre. Muchos buscan la puerta de salida del riesgo argentino. Los bonos van para abajo y no hay tasa de interés que los recupere. Una caída de hasta 8% para el Global 2035 y del Global 2041 y el Global 2046 conmueve la medición del EMBI+ de JP Morgan.
El riesgo país ha superado los 1.000 puntos básicos.
Riesgo pais arriba de 1000. Bonos en NY pic.twitter.com/y7fRWqFzAQ— Guillermo Laborda (@GuillermoLabord) September 8, 2025
El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.346 / $ 1.355.
A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.344 / $ 1.386.
El MEP arranca en $ 1.383 y el Contado con Liquidación en $ 1.390.
Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.350 / $ 1.370 para ambas cotizaciones.
Hoy es uno de los 5 días más felices de mi vida financiera de cuatro décadas y media. Estoy tan contento como el 21 de marzo de 1991, pero para el otro lado. pic.twitter.com/lWwlicq5k2— Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 8, 2025
-------------
