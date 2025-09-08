Lunes sin carry trade: ¿Llamará Javier Milei a Axel Kicillof? ¿El dólar? Vuela el riesgo país

Live Blog Post

Histórico triunfo panperonista en la 4ta. Sección Electoral

¿Quién podía anticipar que el peronismo ganaría alguna vez en la 4ta. Sección Electoral bonaerense?

Es la suma de 19 partidos: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Junín es el nudo de la 4ta. Sección. Fragmento del diario La Verdad, de Junín:

"(…) Por segunda vez desde el retorno de la democracia, el peronismo volvía a sonreír triunfante en Junín. La tercera victoria desde 1973, así que dirigentes, afiliados, simpatizantes se sabían protagonistas privilegiados de una jornada histórica.

En este marco, los candidatos de una lista de unidad en la que asoman referentes del Frente Renovador, de distintos sectores del peronismo y kirchnerismo, del campo obrero gremial, obtuvieron este contundente resultado frente al oficialismo local y nacional.

De este modo, ahora Fuerza Patria será la primera minoría en el Concejo Deliberante, con ocho ediles, y con esto se abrirá el juego para el diálogo y el consenso, además de la futura presidencia del cuerpo, actualmente en manos del petrequismo.

Y el sector renueva esperanzas mirando al 2027: con Juan Fiorini a cargo del Ejecutivo, Pablo Petrecca sentado en una banca de senador y las expectativas intactas de la electa senadora provincial Valeria Arata para buscar quedarse con el municipio, para seguir haciendo historia con una mujer por primera vez en ese cargo. (…)".

Emoción del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien posteó como oriundo del territorio:

Siempre voy a ser un eterno agradecido a mi pueblo y a la Cuarta Sección Electoral. Siempre. Estas elecciones fueron particulares. Se trataba de poner un freno a Milei, de proteger nuestros derechos, de dar un mensaje claro: en General Pinto y en el noroeste bonaerense no hay lugar para la motosierra. Y lo dimos. mFeliz en lo personal pero más orgulloso de las y los bonaerenses, que entendieron que, pase lo que pase, nunca nadie se salva solo. Un agradecimiento enorme a nuestros militantes, a los que confiaron en nosotros con su voto pero también a los que no. A los que nos dieron al espalda o nos hicieron alguna crítica constructiva. Todo nos ayuda a crecer. En lo que viene, como lo hicimos ayer y siempre, vamos a volver a abrazarlos porque la esencia no cambia, es la misma: seguir mejorando General Pinto y la Provincia juntos.