Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese: "La peor noticia"

El juvenil Giorgio Costantini se retiró con un fuerte dolor de rodilla y horas más tarde, el periodista Juan Cortese confirmó lo que nadie quería escuchar en el club de Núñez.

TyC Sports tuiteó: "Malas noticias en River: Costantini sufrió una grave lesión" y el periodista, citando esto, respondió: "La peor noticia tras el Superclásico".

image

La promesa de 18 años de River sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y estará entre 6 y 8 meses fuera de las canchas.

La Página Millonaria fue más allá y respondió la pregunta de si el Millonario puede incorporar otro jugador en su reemplazo. El reglamento establece que si puede hacerlo, pero el medio partidario aseguró: "el Millonario podría salir a buscar unnuevo jugador en caso de que lo desee, cosa que está descartada en un 99%.".

Continuidad de los de Marcelo Gallardo

Oficialmente llegó el cuatrimestre final del 2025 y esto implica que River Plate tendrá compromisos cada vez más relevantes.

Si bien en juego no convence, el equipo del Muñeco hasta ahora cumplió en los resultados de todas las competencias.

Está puntero en su zona del Torneo Clausura

Primero en la tabla anual

En cuartos de Copa Libertadores

En cuartos de Copa Argentina

Embed

Los rivales que se le vienen en cada una de estas competencias son:

Por el Clausura será su próximo encuentro. El sábado 13 de septiembre, el Millonario irá en condición de visitante a La Plata para enfrentarse a Estudiantes.

Luego se viene la ida de los cuartos de la Copa Libertadores. 17 (en Argentina) y 24 (en Brasil) de septiembre son las fechas del duelo ante Palmeiras.

En cuanto a la Copa Argentina, si bien no está oficializado, todo indica que el duelo ante Racing Club sería el miércoles 1 o jueves 2 de octubre.

El club de Núñez, necesita quedarse con algún título como para poder redondear un año medianamente positivo. Obviamente, todos los cañones apuntan a la Libertadores.

+ EN GOLAZO 24

Arde la B Nacional: triunfazo agónico de Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia Jujuy

España se despachó con un 6 a 0 ante Turquía y amenaza a la Selección Argentina

Ritondo no matizó nada tras la sanción a Independiente y destrozó a la Conmebol

Impactante: el discurso olvidado de Scaloni que anticipó todo lo que vendría después