Otra vez polémica en River con Franco Mastantuono: Qué dijo Juan Cortese

Ante la consulta sobre su presencia en la lista, el periodista Juan Cortese explicó: "Hay un montón de mensajes como estos y por eso aclaro que solo se pueden modificar CINCO jugadores. Y los que salieron de la lista inicial fueron Kranevitter, Rojas, Lanzini, Pirez y Tapia. Para más cambios habrá que esperar a que River acceda a cuartos, donde se pueden reemplazar tres más. Y ahí entrará Rivero".

Lo llamativo es que se haya priorizado quitar a Matías Kranevitter o Manuel Lanzini antes que a Mastantuono, considerando que su salida del club ya estaba confirmada.

Si lo que pasa en la defensa y el ataque, hubiese sido en la mitad de la cancha, por ejemplo, las críticas hubiesen sido aún mayores.

Se viene Libertad vs River por Copa Libertadores

Se avecina lo que quizá sea el duelo más importante del año para los hinchas de River Plate y Libertad de Paraguay.

El balance del año para el Millonario, por el momento da negativo, pero la gran ilusión es la Copa Libertadores.

El partido de ida será el jueves 14 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina) y el juez principal será Wilton Sampaio.

El encuentro de vuelta, está programado para el 21 de agosto, en el mismo horario.

Todo hace parecer que los once que elija Marcelo Gallardo serán:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

