Son varias las malas noticias para Marcelo Gallardo en River Plate en la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Algunos incluso comenzaron a mirar de reojo a Franco Mastantuono, quien en pocas horas será oficialmente jugador del Real Madrid.
¿QUÉ PASÓ?
Otra vez polémica en River con Franco Mastantuono: Qué dijo Juan Cortese
Varios hinchas de River Plate miran de reojo a Franco Mastantuono. El periodista Juan Cortese habló al respecto.
El próximo jueves se disputará la ida frente al conjunto paraguayo, y el Muñeco deberá recurrir a futbolistas que probablemente no habría elegido si tuviera a todo el plantel a disposición.
Otra vez en River miran a Franco Mastantuono
Si bien River Plate no comenzó el semestre de mala manera, su presente futbolístico dista de ser ideal. El equipo ha mostrado altibajos: tuvo buenos partidos, donde lo más destacado fue la efectividad, pero también actuaciones muy flojas, como las que tuvo ante Independiente y San Lorenzo.
Sin embargo, el principal inconveniente del Millonario parece estar en lo físico. Para el cruce ante Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no podrá contar con Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Maximiliano Salas ni Sebastián Driussi.
Este panorama llevó a que algunos hinchas revisaran la lista de buena fe para esta instancia. Y algo llamó la atención: Franco Mastantuono todavía figura en la nómina, a pesar de que en pocas horas será oficialmente jugador del Real Madrid.
Ante la consulta sobre su presencia en la lista, el periodista Juan Cortese explicó: "Hay un montón de mensajes como estos y por eso aclaro que solo se pueden modificar CINCO jugadores. Y los que salieron de la lista inicial fueron Kranevitter, Rojas, Lanzini, Pirez y Tapia. Para más cambios habrá que esperar a que River acceda a cuartos, donde se pueden reemplazar tres más. Y ahí entrará Rivero".
Lo llamativo es que se haya priorizado quitar a Matías Kranevitter o Manuel Lanzini antes que a Mastantuono, considerando que su salida del club ya estaba confirmada.
Si lo que pasa en la defensa y el ataque, hubiese sido en la mitad de la cancha, por ejemplo, las críticas hubiesen sido aún mayores.
Se viene Libertad vs River por Copa Libertadores
Se avecina lo que quizá sea el duelo más importante del año para los hinchas de River Plate y Libertad de Paraguay.
El balance del año para el Millonario, por el momento da negativo, pero la gran ilusión es la Copa Libertadores.
El partido de ida será el jueves 14 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina) y el juez principal será Wilton Sampaio.
El encuentro de vuelta, está programado para el 21 de agosto, en el mismo horario.
Todo hace parecer que los once que elija Marcelo Gallardo serán:
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.
