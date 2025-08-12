urgente24
GOLAZO24 River > Franco Mastantuono > Juan Cortese

¿QUÉ PASÓ?

Otra vez polémica en River con Franco Mastantuono: Qué dijo Juan Cortese

Varios hinchas de River Plate miran de reojo a Franco Mastantuono. El periodista Juan Cortese habló al respecto.

12 de agosto de 2025 - 07:55
Juan Cortese, River y Franco Mastantuono

Juan Cortese, River y Franco Mastantuono

El próximo jueves se disputará la ida frente al conjunto paraguayo, y el Muñeco deberá recurrir a futbolistas que probablemente no habría elegido si tuviera a todo el plantel a disposición.

image

Otra vez en River miran a Franco Mastantuono

Si bien River Plate no comenzó el semestre de mala manera, su presente futbolístico dista de ser ideal. El equipo ha mostrado altibajos: tuvo buenos partidos, donde lo más destacado fue la efectividad, pero también actuaciones muy flojas, como las que tuvo ante Independiente y San Lorenzo.

Seguir leyendo

Sin embargo, el principal inconveniente del Millonario parece estar en lo físico. Para el cruce ante Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no podrá contar con Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Maximiliano Salas ni Sebastián Driussi.

Este panorama llevó a que algunos hinchas revisaran la lista de buena fe para esta instancia. Y algo llamó la atención: Franco Mastantuono todavía figura en la nómina, a pesar de que en pocas horas será oficialmente jugador del Real Madrid.

Ante la consulta sobre su presencia en la lista, el periodista Juan Cortese explicó: "Hay un montón de mensajes como estos y por eso aclaro que solo se pueden modificar CINCO jugadores. Y los que salieron de la lista inicial fueron Kranevitter, Rojas, Lanzini, Pirez y Tapia. Para más cambios habrá que esperar a que River acceda a cuartos, donde se pueden reemplazar tres más. Y ahí entrará Rivero".

image

Lo llamativo es que se haya priorizado quitar a Matías Kranevitter o Manuel Lanzini antes que a Mastantuono, considerando que su salida del club ya estaba confirmada.

Si lo que pasa en la defensa y el ataque, hubiese sido en la mitad de la cancha, por ejemplo, las críticas hubiesen sido aún mayores.

Se viene Libertad vs River por Copa Libertadores

Se avecina lo que quizá sea el duelo más importante del año para los hinchas de River Plate y Libertad de Paraguay.

El balance del año para el Millonario, por el momento da negativo, pero la gran ilusión es la Copa Libertadores.

El partido de ida será el jueves 14 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina) y el juez principal será Wilton Sampaio.

Embed

El encuentro de vuelta, está programado para el 21 de agosto, en el mismo horario.

Todo hace parecer que los once que elija Marcelo Gallardo serán:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

+ EN GOLAZO 24

Instituto-Platense: Increíble lo del VAR, cobró un gol que no era y anuló uno que valía

Chavo Fucks admitió culpa en la pelea vs Riquelme: por qué quiere un café con él

Semana de Copa Libertadores y Sudamericana: el fixture de los equipos argentinos

Furia en España: RFEF busca llevar Barcelona-Villarreal a USA y llueven críticas

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES