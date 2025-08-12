Cayó una azafata de Aerolíneas: Tenía millones en joyas y celulares en su equipaje

image El contrabando dentro de aerolíneas no es nuevo ni aislado, y afecta la imagen estatal. Estos casos reflejan vulnerabilidades en los controles y la confianza otorgada al personal.

Pero cuando pasa en una aerolínea estatal, el golpe es doble: impacta en la imagen de la empresa y expone falencias en los controles internos. Mientras al pasajero común le hacen tirar una botella de agua antes de subir al avión, hay empleados que intentan pasar diamantes y relojes valuados en millones.

La Justicia todavía no indagó a la acusada, que renunció a su puesto diez días después del operativo. El expediente sigue en etapa de instrucción, con peritajes y análisis de comunicaciones. Pero más allá de lo que diga la sentencia, el caso ya mostró que, en Ezeiza, los cargamentos más pesados suelen viajar lejos de la bodega y más cerca de lo oscuro.

