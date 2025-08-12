Luciano Castro y Griselda Siciliani en la mira: Furia por la construcción de una casa en la playa

Embed - Luciano Castro en Instagram: "Fin de semana ♥ @rincondecobo" View this post on Instagram A post shared by Luciano Castro (@castrolucianook)



Luciano Castro contó por qué detesta dar entrevistas

Hace algunos días el actor se hizo presente en Otro día perdido donde fue entrevistado por Mario Pergolini mediante la pantalla de El Trece.

En diálogo con el conductor, Luciano Castro confesó por qué motivo no suele darle notas a los cronistas que con recurrencia tratan de buscar su palabra ya sea por motivos laborales como también así personales.

"Empiezo a transpirar, la paso mal. Porque aparte lo que queda es que soy, bueno, un canchero. No, la paso mal. Me pongo re nervioso, re incómodo. Aparte me gustaría decirle al pibe: 'Mirá que no es con vos, eh'", dijo entre risas y añadió: "Qué vergüenza me da".

Fue en ese entonces que el comunicador quiso saber cómo luego de tantos años de trayectoria no logró afrontar los momentos en que es abordado por noteros, el entrevistado se quedó sin respuestas y admitió: "Debería tenerla clara".

