Si bien la relación amorosa entre Luciano Castro y Griselda Sicilani marcha sobre ruedas, la realidad es que ambos destacados artistas protagonizaron un escándalo en Mar de Cobo luego de que decidieran construir una casa cerca al mar, donde hace algunos días viajaron a descansar y pasar un grato momento juntos.
POLÉMICA COSTERA
Luciano Castro y Griselda Siciliani en la mira: Furia por la construcción de una casa en la playa
Los vecinos de Mar Chiquita se enfurecieron al enterarse que Luciano Castro y su pareja desean construir una vivienda en un sitio protegido por la UNESCO.
Desde LAM hicieron público el enojo de quienes residen en localidad costera ubicada en Mar Chiquita por el sitio dónde habrían decidido comenzar a construir. Se trata de un área protegida por la UNESCO desde 1996 y por ese motivo el Consejo Deliberante en una sesión ordinaria tratará la nota presentada por los artistas solicitando levantar una vivienda unifamiliar con excepción a la norvativa vigente.
La encargada del programa de espectáculos en revelar los verdaderos motivos por los que se generó el enojo de los residentes fue Marcela Feudale quien explicó: "Es un lugar extremadamente protegido porque hay una albufera, es una laguna que se une con el mar y que tiene una biodiversidad única en el mundo y en la República Argentina".
Asimismo, la panelista destacó la importancia de evitar las contrucciones en la zona indicada y el conductor Ángel de Brito atinó a decir: "Seguramente Luciano y Griselda desconocen todo esto". Sin embargo, su compañera de ciclo lo desafió y expresó dubitativa: "Yo no sé. Si fuiste a veranear, la gente de ahí ama ese lugar".
Luciano Castro contó por qué detesta dar entrevistas
Hace algunos días el actor se hizo presente en Otro día perdido donde fue entrevistado por Mario Pergolini mediante la pantalla de El Trece.
En diálogo con el conductor, Luciano Castro confesó por qué motivo no suele darle notas a los cronistas que con recurrencia tratan de buscar su palabra ya sea por motivos laborales como también así personales.
"Empiezo a transpirar, la paso mal. Porque aparte lo que queda es que soy, bueno, un canchero. No, la paso mal. Me pongo re nervioso, re incómodo. Aparte me gustaría decirle al pibe: 'Mirá que no es con vos, eh'", dijo entre risas y añadió: "Qué vergüenza me da".
Fue en ese entonces que el comunicador quiso saber cómo luego de tantos años de trayectoria no logró afrontar los momentos en que es abordado por noteros, el entrevistado se quedó sin respuestas y admitió: "Debería tenerla clara".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes