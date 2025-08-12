Kioscos: Cerraron 16.000 y están en 'peligro de extinción' en la Argentina

Los factores que golpean a los kioscos

Los kioscos se ven muy afectados en sus ventas por los aumentos de precios y la situación económica que se vive en Argentina "Por primera vez somos menos de 100.000 kioscos", afirman...

El informe indica que la dramática caída en el consumo es el principal factor que llevó a miles de comerciantes a bajar las persianas de sus emprendimientos.

También aparece como motivo de fin de actividades el pago de tarifas de servicios públicos y los aumentos de los alquileres.

En este momento no llega a haber 100 mil kioscos en funcionamiento en el país, la cifra más baja en lo que va de la década, pero desde UKRA dicen que pueden ser menos a fin de este año.

Acuña también advirtió que la mercadería que antes era exclusiva del kiosco hoy se encuentra en farmacias, supermercados chinos e incluso verdulerías. "Los productos de los kioscos van saliendo por otros canales y eso hace que corra peligro de desaparecer nuestro rubro", alertó.

Aunque la retracción no impactó de igual manera en todas las zonas. En el caso del AMBA, según Acuña, en barrios de mayor poder adquisitivo como Recoleta o Belgrano la caída ronda entre el 5% y el 10%; en sectores de clase media como Caballito, Flores o Villa Urquiza el descenso trepó al 30%, y en el sur de la Ciudad y el conurbano "directamente dicen que no se vende casi nada".

El presidente de UKRA, Carlos Renna, afirmó que "el kiosco es una actividad que maneja pequeños márgenes de ganancia, tiene altos costos laborales y prácticamente no recibe financiamiento, por lo cual este impuesto destruye a los kiosqueros. Por culpa de

Acuña también comparó el momento actual con el de los almacenes de los años '90. "Hay que remontarse a los tiempos previos al 2001 para encontrarse con esto de que la gente no tiene plata", aseguró.

Otros factores

Además de las bajas ventas, afirman que los costos fijos se dispararon y ponen a los kioscos contra las cuerdas:

Son muy altos los gastos fijos, la luz, las expensas, los alquileres, para una venta miserable porque la gente no tiene plata para consumir Son muy altos los gastos fijos, la luz, las expensas, los alquileres, para una venta miserable porque la gente no tiene plata para consumir

Una kiosquera del microcentro porteño describió este momento como "la peor época para el comercio". Aseguró que la caída de ventas "fue en picada" y que los clientes se enfocan casi exclusivamente en promociones como el '3x2' en alfajores o en cigarrillos económicos.

Reclamo al gobierno

Reclaman que el Gobierno tiene "abandonado" al sector, por lo que reclaman una ley de proximidad que limite la instalación de grandes cadenas junto a pequeños comercios.

Es que la expansión de franquicias de kioscos de forma oligopólica, también impactó fuertemente en aquellos locales medianos y pequeños, en todas las zonas del AMBA.

"Lo que le pedimos a los gobiernos, tanto nacional como distrital, es que tome cartas en el asunto y colabore para que no desaparezca el kiosco de barrio", enfatizó Acuña.

javier-milei (1) Reclaman que el Gobierno tiene "abandonado" al sector.

"Cierran los kioscos porque no hay manera de aguantar", afirmó una kiosquera para quien la combinación de ventas bajas y gastos fijos altos hace inviable la continuidad del negocio.

Y advierten:

Sin medidas concretas, en un contexto de ventas en caída, gastos en alza y competencia cada vez más desigual, el rubro podría seguir el camino de los almacenes tradicionales y desaparecer de la vida cotidiana del AMBA Sin medidas concretas, en un contexto de ventas en caída, gastos en alza y competencia cada vez más desigual, el rubro podría seguir el camino de los almacenes tradicionales y desaparecer de la vida cotidiana del AMBA

