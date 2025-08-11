A 4 semanas de la elección en Buenos Aires, cumbre urgente en Casa Rosada por malos augurios

Aparentemente, tampoco cayó muy bien el “aterrizaje” exprés de las Fuerzas del Cielo en La Matanza donde se sacaron una foto y el presidente llegó a decir que se trataba de Kosovo.

El Jefe de Estado quedó expuesto al punto que lució en “puntas de pie” mostrando su incomodidad por el suelo que le tocaba pisar. Será complicado convencerlo de una “aventura” parecida en las próximas semanas. El Jefe de Estado quedó expuesto al punto que lució en “puntas de pie” mostrando su incomodidad por el suelo que le tocaba pisar. Será complicado convencerlo de una “aventura” parecida en las próximas semanas.

image El ex policía Maximiliano Bondarenko puede caminar tranquilo por la calle: casi nadie lo reconoce

Y… ¿Quién habla de economía?

La gran esperanza de los violetas es la Primer Sección Electoral porque en el Norte del Conurbano, Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero) tendría mucho mayor grado de conocimiento y mejor intención de voto.

También, la Quinta Sección podría mostrarse apenas un poco más competitiva gracias al impulso del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Sin embargo, la decisión de “guardarse” a José Luis Espert para que encabece la lista de diputados nacionales del mes de Octubre le quitó a las huestes libertarias un intérprete en el tema más importante de LLA: no hay economistas que defiendan el Plan Económico durante una complicada campaña en el territorio más poblado de la Argentina. Sin embargo, la decisión de “guardarse” a José Luis Espert para que encabece la lista de diputados nacionales del mes de Octubre le quitó a las huestes libertarias un intérprete en el tema más importante de LLA: no hay economistas que defiendan el Plan Económico durante una complicada campaña en el territorio más poblado de la Argentina.

image Visita exprés de Milei a la Tercera Sección. ¿Por qué no recorrió el interior de los barrios de La Matanza?

"Nos quedamos sin voceros económicos en la batalla más grande” reconocen con pesimismo ya que escogieron a un policía (Bondarenko), un historiador/periodista (Valenzuela) y un abogado/ ex fiscal y ex juez (Montenegro) para las tres estratégicas seccionales nombradas.

La consigna es “evitar el efecto contagio” porque entre los comicios provinciales y los nacionales existirán menos de dos meses.

Por ello, una derrota en Buenos Aires podría complicar las chances del verdadero partido para la Casa Rosada: la conformación del próximo congreso argentino donde se decidirá la suerte (para bien o para mal) de los hermanos Milei.