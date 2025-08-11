El Gobierno acelera la venta de empresas estatales con una plataforma digital

Las empresas sujetas a privatización total bajo esta ley son:

Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA)

(AYSA) Energía Argentina (Enarsa)

Intercargo

Corredores Viales

Belgrano Cargas

SOFSE (Trenes Argentinos)

Además, se prevé la privatización parcial de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

La implementación de esta plataforma llega en un momento clave, ya que el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar en noviembre un plan detallado sobre la privatización de estas empresas. Con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher, se espera que los primeros pasos administrativos para la venta de compañías como Intercargo, Corredores Viales, Aysa y Enarsa se concreten en los próximos meses.

