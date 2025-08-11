La Libertad Avanza le ofreció a Virginia Gallardo que sea candidata a diputada nacional

Explicó que comenzó a tomar clases con Javier Milei “porque me gusta mucho la economía y quería aprender más sobre el tema”. Desde 2016 hasta 2020 formó parte del ciclo Polémica en el bar y, según sus palabras, “quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad”.

“Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona y un gran hombre. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia”, aseguró Gallardo en una entrevista.

De modelo a diputada nacional

Si aceptara la propuesta, su carrera daría un giro de 180 grados. Comenzó en el espectáculo por su relación con Ricardo Fort y luego construyó una trayectoria periodística. Actualmente es panelista en El Trece, C5N y el streaming libertario Neura.

Hace tres meses, protagonizó un momento tenso en La mesaza de Mirtha Legrand con la exdiputada Elisa “Lilita” Carrió, durante un debate sobre la caída del proyecto de ley “Ficha Limpia”. La discusión incluyó referencias al sueldo de los legisladores y a “los gatos”.

“A este paso yo quiero ser senadora: ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros y encima se venden”, dijo Gallardo, sugiriendo corrupción en los dos senadores de Misiones que votaron en contra.

Carrió respondió: “Yo te diría que hay muchos gatos que ganan fortuna. Viste que te cobran la hora no sé cuánto”, sin dejar claro si se refería directamente a Gallardo.

“Pero no son corruptos”, replicó la modelo. “Los gatos sí”, retrucó Carrió. Y remató: “Los gatos en general. En la política hay. Y cobran mucho más que los diputados. Trabajan con los corruptos y se casan con ellos”.

_________________________

Más noticias en Urgente24:

Alberto Fernández irá a juicio oral y Fabiola Yañez lo quiere 12 años preso

Los K inician otra ofensiva parlamentaria contra Milei: ATN, fondos para ciencia y comisión $Libra

Licitación clave: "Con esta tasa de interés estrafalaria, el Gobierno genera gasto público"