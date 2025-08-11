Flojo de figuras a nivel nacional, el oficialismo seduce a algunas caras conocidas para sus listas de cara a las elecciones de octubre, donde se ponen en juego bancas en Diputados y Senadores del Congreso Nacional. En ese sentido, apareció el nombre de Virginia Gallardo.
La Libertad Avanza le ofreció a Virginia Gallardo que sea candidata a diputada nacional
Virginia Gallardo es una de las posibles candidatas a diputada nacional por la provincia de Corrientes. Sería por La Libertad Avanza.
Este lunes 11/08 trascendió que el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, le hizo un ofrecimiento formal a la modelo y panelista. En concreto, LLA de la provincia de Corrientes le propuso ser candidata a diputada nacional en la lista violeta.
La información fue publicada por la periodista política Liliana Franco, quien en su cuenta de X contó que Gallardo y las autoridades del partido mantuvieron una reunión, aunque por el momento la modelo no dio respuesta.
"El partido de LLA de Corrientes le ofreció a @virchugallardo ser candidata a legisladora nacional por Corrientes para la @LLibertadAvanza. Mantuvieron varias conversaciones pero aún no está definido si la periodista y actriz aceptará ingresar a la política", escribió Franco.
Virginia Gallardo, cercana a Javier Milei
Antes de que Milei llegara a la presidencia, Virginia Gallardo sorprendió al mundo del espectáculo al contar que tenía un vínculo cercano con el economista libertario.
Explicó que comenzó a tomar clases con Javier Milei “porque me gusta mucho la economía y quería aprender más sobre el tema”. Desde 2016 hasta 2020 formó parte del ciclo Polémica en el bar y, según sus palabras, “quería estar a la altura con los invitados y con los temas de actualidad”.
“Yo conocí otra versión de Milei fuera de las cámaras y alguna vez lo he defendido porque lo considero una buena persona y un gran hombre. Como profesor me pareció un gran maestro, muy claro, muy paciente. Fue una gran experiencia”, aseguró Gallardo en una entrevista.
De modelo a diputada nacional
Si aceptara la propuesta, su carrera daría un giro de 180 grados. Comenzó en el espectáculo por su relación con Ricardo Fort y luego construyó una trayectoria periodística. Actualmente es panelista en El Trece, C5N y el streaming libertario Neura.
Hace tres meses, protagonizó un momento tenso en La mesaza de Mirtha Legrand con la exdiputada Elisa “Lilita” Carrió, durante un debate sobre la caída del proyecto de ley “Ficha Limpia”. La discusión incluyó referencias al sueldo de los legisladores y a “los gatos”.
“A este paso yo quiero ser senadora: ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros y encima se venden”, dijo Gallardo, sugiriendo corrupción en los dos senadores de Misiones que votaron en contra.
Carrió respondió: “Yo te diría que hay muchos gatos que ganan fortuna. Viste que te cobran la hora no sé cuánto”, sin dejar claro si se refería directamente a Gallardo.
“Pero no son corruptos”, replicó la modelo. “Los gatos sí”, retrucó Carrió. Y remató: “Los gatos en general. En la política hay. Y cobran mucho más que los diputados. Trabajan con los corruptos y se casan con ellos”.
