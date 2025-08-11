Licitación clave: "Con esta tasa de interés estrafalaria, el Gobierno genera gasto público"

“Algunos precios van a subir porque la suba del tipo de cambio, lo que tiene que reflejar es un cambio de precios relativos”, analizó Santangelo y anticipó que “tienen que cambiar los precios relativos, tiene que subir lo que estaba atrasado, va a subir el combustible, algún alimento, los servicios públicos tarde o temprano van a subir” pero eso no debe implicar “que se gatille un proceso inflacionario generalizado sino un cambio de precios relativos”.

Tipo de cambio

“La suba del tipo de cambio de los últimos dos, tres meses no tiene que ver con desequilibrios en la política monetaria, con un exceso de creación monetaria que al contrario no la hubo, sino con una necesidad de cambiar precios relativos, porque la salida del cepo generó un aumento de la demanda, compensado transitoriamente con un aumento de la oferta, ahora la oferta baja y la demanda se mantiene”, estimó Santangelo descartando que la volatilidad cambiaria está relacionada exclusivamente con cuestiones electorales.

“Argentina necesita un tipo de cambio más alto”, sentenció.

Tasas y gasto público

Sobre las tasas de interés, Santangelo alertó: “El Gobierno, al generar esta tasa de interés astronómicamente alta, está generando también un gasto público, porque el mayor deudor en peso de la Argentina es el tesoro ”.

“Hoy el aumento de la tasa de interés a estos niveles estrafalarios que estamos viendo, prácticamente el doble de la inflación, 4% de tasa de interés contra 2% de tasa de inflación produce dos efectos: el primero es que sube el déficit fiscal, sube el déficit fiscal futuro, porque la tasa de interés se ha puesto positiva en términos reales, y el que más la va a tener que pagar es el tesoro”, indicó.

En cuanto al segundo impacto de las tasas, el economista explicó: “el otro es el impacto sobre el sector productivo, sobre la PYME, sobre la demanda de crédito, con el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro de esta reactivación del último año, que es la demanda de crédito para comprar bienes durables, para comprar cosas en cuotas”.

De cara a la licitación de letras del Tesoro de esta semana, el especialista expresó: “Espero que sea una cuestión transitoria, no sé si esta semana con la licitación o en la que viene o en la otra, siempre puede haber un periodo transitorio, pero no se puede transformar en una cuestión permanente ”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Las universidades vuelven a expresar descontento contra Javier Milei

'Incivilidad': Claves de la comunicación de Javier Milei contra sus adversarios

Perfil publicó adelanto de una investigación que vincula a Leonardo Scatturice y Daniel Hadad

En los canales de noticias, pierden las señales que se polarizan demasiado las 24 horas