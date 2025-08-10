En momentos de fuerte polarización político-social, los people meter que controlan el rating de los canales en AMBA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza (5.000 aparatos en 1.500 casas) indicaron que, de lunes a domingo y de 7 a 24 horas, el opositor C5N promedió 1,92 ocupando el segundo lugar.
INFORMAR DE DÍA, OPINAR DE NOCHE
En los canales de noticias, pierden las señales que se polarizan demasiado las 24 horas
¿Por qué las mediciones de los canales informativos de julio ponen a TN como líder con 2,33 puntos, según IBOPE? ¿Lo poco encanta y lo mucho espanta?
Luego, A24 con 1,36 y cuarto el oficialista LN+ con 1.14. Muy cerca Crónica TV con 1,03 y último Canal 26 con 0,52 puntos.
Sin embargo, TN logra imponerse durante el día con presentadores mucho menos sesgados.
Por ejemplo, gana la primera mañana (de 6 a 10 horas) con Paula Bernini y Mario Massaccesi.
Luego, llegan otros dos comunicadores “históricos” del holding de Constitución: Lorena Maciel y Guillermo Lobo están a cargo en la segunda mañana, de 10 a 13 horas.
Luego, TN mantiene la “tibieza” editorial con “Nuestra Tarde”, de 13 a 15 horas, segmento protagonizado por la locutora Roxy Vázquez y el periodista Federico Seeber.
Más tarde, el mismo tenor en “Hablemos de esto”, con Eleonora Cole y Dexter.
A las 17, pocos cambios. Es turno de “Está pasando”, encabezado por Carolina Amoroso.
Los domingos, Luciana Geuna suele compensar disparando crudos misiles contra la Casa Rosada como el escandaloso caso de las valijas de Leonardo Scatturice y Laura Arrieta.
¿Quo Vadis A24, y C5N
La apuesta del Grupo América por quedarse con las ex figuras de LN+ de la mano de Juan Cruz Ávila empezó a darle algunos resultados.
C5N, por su parte, es monocorde.
Milita en contra de Balcarce 50 de punta a punta de la programación. Eso le genera simpatía entre los anti mileistas pero no le permite disputar con éxito la franja del medio.
Programas como el de Gustavo Sylvestre (Minuto Uno) o Daniela Ballester caen diariamente en el “sesgo de comprobación” (le hablan solamente a los propios).
El fracaso de LN+
El cuarto lugar de esta propuesta podría pronto convertirse en una quinta posición ya que viene en caída y es amenazada su medición por los eternos policiales de Crónica TV.
¿Resultado? Una propuesta que en 2024 peleó por la vanguardia de la TV paga y brilló en el firmamento hoy es una lucecita cada mes más tenue y apagada.