En los canales de noticias, pierden las señales que se polarizan demasiado las 24 horas

Luego, llegan otros dos comunicadores “históricos” del holding de Constitución: Lorena Maciel y Guillermo Lobo están a cargo en la segunda mañana, de 10 a 13 horas.

Luego, TN mantiene la “tibieza” editorial con “Nuestra Tarde”, de 13 a 15 horas, segmento protagonizado por la locutora Roxy Vázquez y el periodista Federico Seeber.

Más tarde, el mismo tenor en “Hablemos de esto”, con Eleonora Cole y Dexter.

A las 17, pocos cambios. Es turno de “Está pasando”, encabezado por Carolina Amoroso.

De 18 a 20 horas, en el TN Central, la conducción de Franco Mercuriali ya se ubica mucho más sesgada a favor de la Casa Rosada. De 20 a 21:30, se consolida el relato con la irrumpción de Joni Viale ("¿La ves?") . Desde esa tribuna se ofrece una línea mucho más dura contra la oposición al gobierno libertario de la mano de columnistas/investigadores como Manu Jove, Guadalupe Vázquez y Lucas Morando.

Los domingos, Luciana Geuna suele compensar disparando crudos misiles contra la Casa Rosada como el escandaloso caso de las valijas de Leonardo Scatturice y Laura Arrieta.

image Buenos y malos, duros y blandos. TN fatiga menos y guarda sus opiniones más duras para la noche

¿Quo Vadis A24, y C5N

La apuesta del Grupo América por quedarse con las ex figuras de LN+ de la mano de Juan Cruz Ávila empezó a darle algunos resultados.

Alternan oficialistas reconocidos como Antonio Laje (anfitrión del Jefe de Estado) con segmentos a veces más desafiantes como el WiFi (Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti). También, Fabián Doman suele mostrar equilibrio a las 23 horas, castigando a "tirios y troyanos".

image C5N mantiene el segundo lugar en la grilla de 2025

C5N, por su parte, es monocorde.

Milita en contra de Balcarce 50 de punta a punta de la programación. Eso le genera simpatía entre los anti mileistas pero no le permite disputar con éxito la franja del medio.

Programas como el de Gustavo Sylvestre (Minuto Uno) o Daniela Ballester caen diariamente en el “sesgo de comprobación” (le hablan solamente a los propios).

El fracaso de LN+

El cuarto lugar de esta propuesta podría pronto convertirse en una quinta posición ya que viene en caída y es amenazada su medición por los eternos policiales de Crónica TV.

image Luis Majul, Cristina Pérez y Esteban Trebucq

Con excepción de un par de conductores que desarrollan críticas a la gestión libertaria (Carlos Pagni y Joaquín Morales Solá), el canal se ha vuelto "el diario de Yrigoyen" del Siglo XXI. Las extensas editoriales de Luis Majul, Esteban Trebucq y Cristina Pérez suelen representar un mero panegírico (elogio desmedido) de todo lo que ocurre con los funcionarios violetas.

¿Resultado? Una propuesta que en 2024 peleó por la vanguardia de la TV paga y brilló en el firmamento hoy es una lucecita cada mes más tenue y apagada.