El temporal desatado el fin de semana dejó en Bariloche entre 35 y 40 centímetros de acumulación de nieve en la parte superior y base del centro de esquí del cerro Catedral cuando aún no terminó el verano y tras un invierno que se destacó por la casi nula cantidad de precipitaciones.
EXPECTATIVAS PARA EL INVIERNO
Nieve en Bariloche: El cerro Catedral entusiasma con casi 40 cm en verano
El verano no terminó y el cerro Catedral en Bariloche acumuló casi 40 centímetros de nieve dando esperanzas para la temporada invernal 2026, tras un 2025 que pasó con más pena que gloria.
Y mientras en la ciudad se acumuló una inusual cantidad de agua de lluvia, desde la base hasta la cumbre del cerro el panorama fue completamente distinto: la montaña amaneció cubierta de nieve en una postal que nadie esperaba para esta época del año sobre todo tras un 2025, en el cual solo los máquinas de nieve permitieron realizar alguna actividad precaria.
Por supuesto, la imagen de las blancas cumbres cautivó a los visitantes que recorrían la zona como a los propios barilochenses, que observaron con asombro cómo el invierno se adelanta este año y renueva las esperanzas para el Catedral.
La nieve es clave para el turismo en las zonas andinas
La caída de nieve es un factor crucial para el turismo en estas regiones patagónicas. Aunque, por ahora, en el cerro Catedral y alrededores solo se pueden hacer caminatas o simplemente disfrutar la nieve en la base, porque no es época de habilitación de pistas ni medios de elevación.
Mientras, los pronósticos de nieve, como el 'Snow-Forecast' siguen anunciado precipitaciones, aunque ligeras:
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