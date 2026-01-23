Filadelfia, Washington D.C., Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos están en alerta debido a una tormenta invernal que, en las últimas horas, ha provocado intensas nevadas y acumulación de hielo, bloqueando varios accesos en zonas rurales y urbanas, cerrando establecimientos y poniendo en riesgo a la población debido a accidentes, caída de postes e hipotermia.
CRUDO TEMPORAL
Estados Unidos (NY y Washington D.C.) bajo nieve por violenta tormenta invernal
Gran parte de Estados Unidos en máxima alerta ante una tormenta con nevadas extremas. Se espera que unas 160 millones de personas sean golpeadas por el temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por un fuerte temporal, con nevadas importantes y un "aire potencialmente mortal". El organismo gubernamental prevé que se desplace lentamente desde las altas llanuras y las Montañas Rocosas hacia la costa este a partir de este viernes y hasta principios de la próxima semana, afectando las zonas del Valle del Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste, donde se pronostican acumulaciones de nieve que superarán con holgura el pie (30 centímetros).
"El hecho de que tengamos aproximadamente 2.900 kilómetros ininterrumpidos de alertas climáticas desde Arizona hasta la costa este demuestra la magnitud de esta tormenta", afirmó Matthew Cappucci, meteorólogo de MyRadar a la PBS, la televisión pública estadounidense.
"Hay un río atmosférico que se desplaza desde la costa del Pacífico, cargado de precipitaciones. Ese sistema colisionará con el aire cálido y húmedo del Golfo de México y un vórtice polar que empuja el aire ártico desde Canadá hacia el sur profundo", indicó a la estación CBC de Canadá.
"Esto le está dando a este sistema mucho con qué jugar", alertó.
Según los meteorólogos, las áreas al norte y al oeste de la ciudad de Nueva York podrían ver acumulaciones de 30 centímetros o más de nieve, llegando potencialmente a 45 centímetros, con regiones clave como el noroeste de Nueva Jersey, el valle del Hudson y el este de Pensilvania.
En cuanto al área alrededor de la ciudad y Long Island, así como gran parte de Nueva Jersey, podrían alcanzar temperaturas de entre 8 y 12 pulgadas.
"Recomendamos encarecidamente a todos que planifiquen con antelación para evitar desplazamientos innecesarios el domingo. Nuestra flota estatal de quitanieves está preparada para despejar las carreteras, y cuantos menos vehículos haya, más rápido y seguro podrán trabajar los equipos de quitanieves", declaró el gobernador de Connecticut, Ned Lamont
Riesgo de hipotermia a los cinco minutos de exposición: Estados Unidos en alerta por temporal
La tormenta invernal ya se siente en Texas, Oklahoma, Nuevo México, Kansas, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Missouri, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Nueva York y en la capital, Washington D.C., donde se reportan nevadas persistentes, hielo en carreteras y un frío extremo, lo que está alterando la rutina diaria de la población, con cancelaciones de vuelos y alertas para limitar los desplazamientos.
En Nueva York, durante las primeras horas de este viernes, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia ante la inminente llegada de esta tormenta de nieve y la ola de frío extremo, en un intento de anticiparse a posibles riesgos para la vida de la población y garantizar el movimiento de recursos estatales ante el fenómeno climático.
“Las temperaturas en todo Nueva York se están desplomando”, advirtió la gobernadora. En ese sentido, aseveró que su preocupación se centra en la congelación y la hipotermia, que pueden aparecer a los cinco minutos de exposición. “Si debes estar fuera, presta atención a las señales como falta de coordinación, dificultad para hablar, agotamiento y escalofríos”, indicó..
Al igual que la gobernadora, el alcalde, Zohran Mamdani, dijo a los periodistas este viernes que la ciudad está tan preparada como puede estar.
"Este fin de semana su ciudad estará preparada en todos los niveles de gobierno", dijo. "Estamos trabajando juntos para garantizar que nuestras calles se mantengan despejadas, que los neoyorquinos estén protegidos y que los más vulnerables tengan acceso a refugios", aseguró.
“Quiero animar a los neoyorquinos a hacer algo que no solemos darnos el lujo de hacer, que es respirar hondo y quedarse en casa, quedarse dentro de casa, no salir a la calle, ver caer la nieve, ver el peor reality show que puedan encontrar”, sostuvo Mamdani.
