Estados Unidos (NY y Washington D.C.) bajo nieve por violenta tormenta invernal

Según los meteorólogos, las áreas al norte y al oeste de la ciudad de Nueva York podrían ver acumulaciones de 30 centímetros o más de nieve, llegando potencialmente a 45 centímetros, con regiones clave como el noroeste de Nueva Jersey, el valle del Hudson y el este de Pensilvania.

En cuanto al área alrededor de la ciudad y Long Island, así como gran parte de Nueva Jersey, podrían alcanzar temperaturas de entre 8 y 12 pulgadas.

"Recomendamos encarecidamente a todos que planifiquen con antelación para evitar desplazamientos innecesarios el domingo. Nuestra flota estatal de quitanieves está preparada para despejar las carreteras, y cuantos menos vehículos haya, más rápido y seguro podrán trabajar los equipos de quitanieves", declaró el gobernador de Connecticut, Ned Lamont

Riesgo de hipotermia a los cinco minutos de exposición: Estados Unidos en alerta por temporal

La tormenta invernal ya se siente en Texas, Oklahoma, Nuevo México, Kansas, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Missouri, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Nueva York y en la capital, Washington D.C., donde se reportan nevadas persistentes, hielo en carreteras y un frío extremo, lo que está alterando la rutina diaria de la población, con cancelaciones de vuelos y alertas para limitar los desplazamientos.

En Nueva York, durante las primeras horas de este viernes, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia ante la inminente llegada de esta tormenta de nieve y la ola de frío extremo, en un intento de anticiparse a posibles riesgos para la vida de la población y garantizar el movimiento de recursos estatales ante el fenómeno climático.

El frío extremo representa un riesgo considerable; es fundamental que los neoyorquinos se preparen para garantizar su seguridad. Vístanse adecuadamente si salen al exterior, dispongan de suministros y sigan la evolución de los pronósticos locales. El clima severo no discrimina: prepárense con anticipación

“Las temperaturas en todo Nueva York se están desplomando”, advirtió la gobernadora. En ese sentido, aseveró que su preocupación se centra en la congelación y la hipotermia, que pueden aparecer a los cinco minutos de exposición. “Si debes estar fuera, presta atención a las señales como falta de coordinación, dificultad para hablar, agotamiento y escalofríos”, indicó..

Al igual que la gobernadora, el alcalde, Zohran Mamdani, dijo a los periodistas este viernes que la ciudad está tan preparada como puede estar.

Mañana, a medida que se acerque la tormenta, veremos miles de camiones de recolección del DSNY y socios de agencias transformados en la operación de lucha contra la nieve más grande del país

"Este fin de semana su ciudad estará preparada en todos los niveles de gobierno", dijo. "Estamos trabajando juntos para garantizar que nuestras calles se mantengan despejadas, que los neoyorquinos estén protegidos y que los más vulnerables tengan acceso a refugios", aseguró.

“Quiero animar a los neoyorquinos a hacer algo que no solemos darnos el lujo de hacer, que es respirar hondo y quedarse en casa, quedarse dentro de casa, no salir a la calle, ver caer la nieve, ver el peor reality show que puedan encontrar”, sostuvo Mamdani.

