ICE detuvo a un niño en Minnesota: La "Gestapo de USA" en la Era Trump

El 14 de enero en Minneapolis, el agente del ICE Jonathan Ross disparó y mató a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, quien se convirtió en una de las al menos 25 personas asesinadas por un agente de Inmigración y Control de Aduanas desde 2015.

El hecho quedó registrado por los videos de los celulares de al menos un testigo, desmintiendo la versión de que la acción del oficial fue en defensa propia, como intentó hacer creer el presidente estadounidense Donald Trump.

image El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a tiros a Renee Nicole Good es ahora millonario tras recibir miles de donaciones en una plataforma de financiación colectiva, lo que demuestra la grieta social al interior de Estados Unidos.

El video de la escena muestra a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) gritando a la mujer rubia para que saliera del "maldito auto", mientras intentaba abrir la puerta del conductor de una camioneta Honda, que estaba bloqueada en una calle residencial.

Otros clips difundidos por los medios de comunicación estadounidenses muestran a otro agente del ICE, quien trataba de bloquear el paso de la camioneta, abrir fuego y ejecutar varios disparos hacia el asiento del conductor, que intentaba huir del control. El auto de la mujer baleada, identificada más tarde como Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años residente en Minneapolis, terminó fuera de control y chocó contra otro vehículo estacionado.

Liam, el niño, fue usado como "carnada" por el ICE

Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años, y su padre acababan de llegar a casa en Minnesota cuando fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según Zena Stenvik, la superintendente, quien declaró que condujo hasta la casa al enterarse de las detenciones y divulgó que ambos tenían estatus de "asilo activo".

Al llegar, Stenvik indicó que el coche del padre seguía en marcha y que tanto él como su hijo ya habían sido detenidos. Un agente del ICE sacó a Liam del coche, lo llevó hasta la puerta de su casa y le pidió que tocara para ver si había alguien más en el interior, "básicamente usando a un niño de cinco años como cebo", declaró la superintendente en un comunicado.

¿Por qué detener a un niño de cinco años? No pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento ¿Por qué detener a un niño de cinco años? No pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento

image

Stenvik reveló que otro adulto que vivía en la casa estaba afuera y había suplicado que cuidaran de Liam para evitar que el niño fuera detenido, pero los agentes no tomaron en cuenta su petición. El hermano mayor de Liam, un estudiante de secundaria, llegó a casa 20 minutos después y descubrió que su padre y su hermanito menor habían desaparecido. Dos directores del distrito escolar también llegaron a la casa para ofrecer apoyo.

Marc Prokosch, el abogado que representa a la familia, dijo que no eran inmigrantes indocumentados y que, de hecho, tenían un caso de asilo activo, además de portar documentación que demostraba que el padre y el hijo habían llegado a Estados Unidos a través de un punto de cruce oficial.

La familia hizo todo lo que debía hacer, de acuerdo con las normas establecidas...No vinieron aquí ilegalmente. No son delincuentes La familia hizo todo lo que debía hacer, de acuerdo con las normas establecidas...No vinieron aquí ilegalmente. No son delincuentes

Inmigrante cubano detenido por el ICE murió por asfixia

Un inmigrante cubano, Gerardo Luna Campos, murió el 3 de enero por "asfixia" mientras permanecía bajo custodia del ICE, recluido en el centro de detención de inmigrantes Camp East Montana, ubicado en El Paso, Texas.

El ICE ofreció una versión poco detallada de lo ocurrido, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que Luna Campos supuestamente intentaba suicidarse y "se resistió violentamente al personal".

image Geraldo Lunas Campos, el inmigrante cubano bajo custodia de ICE que murió por asfixia mecánica.

Sin embargo, un informe forense divulgado este miércoles determinó que la muerte de Gerardo Luna Campos fue un homicidio. La autopsia reveló que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello, pecho y rodillas, compatibles con el uso de fuerza física, y que la muerte se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello. Testigos señalaron que Luna Campos estaba esposado mientras varios guardias lo sujetaban durante el incidente.

Muertes estadounidenses y de inmigrantes en redadas y detenciones del ICE

De acuerdo con datos oficiales, al menos 30 personas murieron en Estados Unidos en 2025 bajo custodia o en operativos de ICE, la cifra más alta en los últimos 20 años. En lo que va de 2026, cuatro personas han fallecido en los primeros nueve días del año.

Al igual que la norteamericana asesinada Renee Good, otra ciudadana estadounidense fue forzada a salir de su auto durante un operativo del ICE.

Esta mujer, vestida con uniforme médico, fue agredida brutalmente por los agentes, mientras gritaba que era una ciudadana estadounidense. Este episodio, ocurrido casi en las mismas fechas que el de Good, tuvo lugar en Florida y fue registrado en video por David Goodhue, periodista del Miami Herald.

Del mismo modo, hace dos semanas, la Policía de la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, fue notificada sobre un hombre y una mujer, no identificados, que habían resultado heridos por proyectiles. Al llegar al lugar, confirmaron que al menos dos agentes del ICE podrían estar involucrados, según informó este miércoles el departamento de policía a través de su cuenta en X.

En este contexto, testigos oculares de los operativos del ICE, que dialogaron con The Washington Post y The New York Times, los cuales a su vez analizaron las grabaciones de las redadas, han confirmado haber presenciado cómo se persigue salvajemente a simples repartidores y cómo los agentes federales arrastran por el pavimento a ciudadanos estadounidenses y a inmigrantes, ya sea por sesgo racial (color de piel o rasgos indígenas), por que estops defienden a otras personas, o debido que sospenchan de que son demócratas.

Es evidente que la represión policial en Estados Unidos ha aumentado en el último tiempo bajo la administración de Donald Trump, a tal punto que agentes federales ahora detienen arbitrariamente tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses, por el simple hecho de obstruir el tránsito, tener apariencia desalineada o ser percibidos como “militantes demócratas”.

“Que un agente del orden se coloque delante de un vehículo motorizado para impedir la posible vía de escape de un sospechoso es una táctica peligrosa y una posible infracción de la política”, declaró Mike German, exagente federal de las fuerzas del orden, a WIRED.

A pesar de ser interpretado como una infracción, el gobierno de Trump ya ha dado rienda suelta a los agentes del ICE para que puedan entrar en los hogares y detener a las personas sin orden judicial. Como reveló Urgente24, los abogados de la fuerza policial antiinmigratoria ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, redactaron un memorando secreto que amplía la autoridad mediante la cual los agentes pueden ingresar a los hogares de inmigrantes con órdenes de deportación finales.

Bajo la nueva base legal, una orden administrativa que demuestre que el gobierno tiene causa probable para creer que una persona se encuentra en el país ilegalmente sirve como base suficiente para forzar la entrada.

