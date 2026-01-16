Brutalidad policial en Estados Unidos: Operativos del ICE arbitrarios y por "portación de rostro"

Protestas en USA bajo el lema "ICE Out For Good" tras violentas redadas migratorias

La represión policial en Estados Unidos aumentó en el último tiempo bajo la gobernanza de Donald Trump, a tal punto que agentes federales ahora detienen arbitrariamente y arrastran por el pavimento tanto a inmigrantes como ciudadanos estadounidenses, por el simple hecho de obstruir el tránsito, tener apariencia desalineada o percibirlos como un “militante demócrata”.

“Que un agente del orden se coloque delante de un vehículo motorizado para impedir la posible vía de escape de un sospechoso es una táctica peligrosa y una posible infracción de la política”, declaró Mike German, exagente federal de las fuerzas del orden, a WIRED.

Pero no creo que esto afecte la evaluación de un fiscal sobre si el agente tenía un temor razonable, al apretar el gatillo, de encontrarse en una situación potencialmente mortal que justificara el uso de fuerza letal

En ese sentido, varios testigos oculares de los operativos del ICE, que dialogaron con The Washington Post y The New York Times, los cuales, a su vez, analizaron las grabaciones de las redadas, dicen que han visto cómo persiguen salvajemente a simples repartidores o que han presenciado cómo arrastran por el pavimento a ciudadanos estadounidenses que se resisten por miedo.

Pero las cifras reales respaldan estas afirmaciones, ya que, según la revista Wired, en la última década, a pesar de los gobiernos demócratas, los agentes de inmigración estadounidenses han disparado y matado a más de dos docenas de personas. Es más, ningún agente parece haber enfrentado cargos penales.

De hecho, cuando el agente del ICE Jonathan Ross disparó y mató a Renee Nicole Good el miércoles pasado por la mañana en Minneapolis, la estadounidense de 37 años se convirtió en una de las al menos 25 personas asesinadas por un agente de Inmigración y Control de Aduanas desde 2015.

Pero, a pesar de que se viralizó el video del ataque a Renee Good, el presidente estadounidense Donald Trump defendió al agente que mató a balazos a esta ciudadana estadounidense en Minneapolis, alegando que fue “en defensa propia” y argumentando que la mujer había arrollado previamente en su escapatoria a otro efectivo de control migratorio, algo que testigos oculares y el alcalde niegan por completo y ello no aparece en el clip viralizado.

image Agentes migratorios asesinan a balazos a una mujer estadounidense en un operativo de control de inmigración en Minneapolis. Trump salió a defender a los efectivos, pero el alcalde de la ciudad pidió que "se larguen".

Estallido social en Minneapolis por el asesinato de Good y la brutalidad policial

Veinticuatro horas después del asesinato de Reene Good en Minnesotta, agentes policiales de la ciudad de Portland, en el estado de Óregon, fueron notificados sobre un hombre y una mujer, no identificados, heridos por proyectiles y al llegar al lugar confirmaron que existían dos agentes de ICE posiblemente involucrados, según confirmó este miércoles el departamento de la policía en su cuenta de X.

"Ahora hay más agentes del ICE en Minnesota que policías juntos en Minneapolis y St. Paul. Están superando en número a nuestros propios policías locales", declaró al respecto la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar. Dijo que en Minnesota e Illinois han presentado ante tribunales federales para poner fin a lo que llaman la "invasión" del ICE en esos estados.

image A una semana de lo de Good, un ciudadano venezolano resultó herido de bala en la pierna durante un operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Mineápolis. “Durante el forcejeo,el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto”, explicó el jefe de policía local, Brian O’Hara.

Tras el asesinato a Renee Good a manos de un agente, los medios reportan que han estallado protestas sociales en Minneapolis y en varios condados demócratas, bajo el lema "ICE Out For Good" (fuera el ICE para bien, con un homenaje al apellido de la mujer estadounidense asesinada), en medio de las violentas redadas del ICE en distintos condados.

En este contexto de ebullición social, el presidente Trump amenazó este jueves a los manifestantes y "alborotadores" con invocar la legislación conocida como "Acta Insurreccional", que permite el despliegue de militares dentro del país, si las autoridades del estado de Minnesota no detienen “los ataques” contra los agentes de inmigración.

Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional

"Sin contar el tiroteo de Good, los disparos de agentes de ICE han involucrado vehículos en movimiento al menos en 19 ocasiones, lo que está relacionado con al menos 10 muertes y seis heridos. Grupos de trabajo, que incluyen agentes de ICE, han disparado al menos a otros tres ciudadanos estadounidenses. Han disparado en áreas públicas con transeúntes en 22 ocasiones. Y en al menos siete casos, la persona a la que disparó un agente de ICE no era el objetivo de la acción policial", reveló el periodista Andrew Couts del portal de noticias estadounidense WIRED.

En ocasiones, se observó que los sospechosos portaban armas, según los registros del ICE que obtuve, sobre todo durante las Investigaciones de Seguridad Nacional. Sin embargo, en tres ocasiones, el ICE documentó el cuerpo de un sospechoso, descrito como "manos/pies/cuerpo. Y en al menos una docena de casos, descubrí evidencia que sugería que las víctimas de los disparos estaban desarmadas.

Couts estuvo investigando al menos cuatro años los tiroteos del ICE ocurridos entre 2015 y 2021, a lo largo de tres administraciones presidenciales. Demandó al ICE por los registros de todos estos tiroteos y los analizó con informes de prensa, demandas, más de 40 entrevistas con expertos, víctimas de tiroteos, familiares y abogados, y otras 20 solicitudes de informes de investigación policial en todo Estados Unidos, amparadas por la Ley de Libertad de Información, para reconstruir lo sucedido y los patrones que revelaron.

El periodista reveló que las investigaciones de tiroteos con agentes federales involucrados, realizadas por el Departamento de Justicia, rara vez resultan en cargos penales, y los resultados rara vez se hacen públicos. "En resumen, estas investigaciones de tiroteos rara vez encuentran al agente violando la ley o las políticas", coincidió Mike German, exagente federal de las fuerzas del orden, a WIRED.

