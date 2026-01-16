Hay algo más que Davos para Javier Milei: estos son los mejores spas de lujo de Suiza

Leukerbad Therme Leukerbad Therme, el mayor complejo termal de los Alpes, permite disfrutar de piscinas al aire libre incluso en invierno, rodeado por las montañas del Valais.

Además de los baños clásicos, el complejo suma experiencias especiales como Aqua Mystica, una propuesta nocturna con juegos de luces y paisajes sonoros que transforma la visita en una experiencia sensorial distinta. También existen opciones que combinan el circuito termal con gastronomía regional, ideales para quienes buscan sumar descanso y comida local en una misma jornada.

En cuanto a precios, la entrada general a los baños termales ronda entre €30 y €58 (unos US$45 a US$62), según el día y la duración. El alojamiento en el pueblo comienza cerca de los €120 por noche (alrededor de US$130), un valor relativamente contenido para estándares suizos y una de las razones por las que Leukerbad mantiene su atractivo entre viajeros que priorizan el agua termal y el paisaje por sobre el lujo extremo.

Bains de Saillon

A pocos kilómetros del valle del Ródano y con una de las exposiciones solares más generosas del cantón del Valais, Bains de Saillon combina termalismo clásico y hotelería contemporánea en un mismo complejo. A diferencia de otros destinos alpinos marcados por la alta montaña, aquí el paisaje se vuelve más amable: viñedos, laderas abiertas y un clima más luminoso que invita al descanso sin extremos.

El corazón del lugar es su parque termal, alimentado por aguas naturales que se mantienen entre los 32 y 34 grados. Piscinas interiores y exteriores, un río termal, áreas de relajación y un sector de bienestar con sauna y hammam estructuran una experiencia pensada tanto para la recuperación física como para el disfrute prolongado. En temporada estival, el complejo suma espacios lúdicos y piscinas familiares, ampliando el perfil del público sin perder el eje wellness.

La propuesta se completa con el Hôtel des Bains de Saillon, un establecimiento de cuatro estrellas integrado al complejo, con más de un centenar de habitaciones, estudios y apartamentos con vistas abiertas a los Alpes. La gastronomía es otro de los pilares del resort, con varios restaurantes y bares que van desde opciones informales hasta propuestas más elaboradas, siempre con fuerte anclaje regional.

En cuanto a valores, el alojamiento en el hotel comienza alrededor de los US$230 por noche, con tarifas que escalan según categoría y temporada, mientras que los apartamentos y estudios ofrecen una alternativa más flexible para estadías largas o viajes en grupo. Esa combinación de hotel, termas y servicios convierte a Saillon en un destino híbrido: lo suficientemente accesible para una escapada de bienestar, pero con estándares de confort propios de un resort termal de primer nivel.

7132 Hotel

En el pequeño pueblo de Vals, en la región alpina de los Grisones, el bienestar adopta una forma radicalmente distinta. 7132 Hotel, un cinco estrellas de perfil experimental, no se apoya en el lujo clásico ni en la acumulación de servicios, sino en una experiencia casi introspectiva, donde la arquitectura y el agua termal son las verdaderas protagonistas. El complejo gira en torno a las célebres termas diseñadas por Peter Zumthor, una obra de culto que transformó a Vals en un destino internacional para amantes del diseño.

Aquí el spa no es un complemento del hotel, sino su razón de ser. El recorrido por las termas se vive como un ritual silencioso, entre bloques de cuarcita local, espacios de luz medida y piscinas de distintas temperaturas excavadas en la piedra. Minimalismo suizo en estado puro: sin música invasiva ni estímulos superfluos, la propuesta invita a bajar el ritmo, escuchar el cuerpo y dejar que el entorno haga el trabajo.

El alojamiento acompaña esa lógica con una vuelta de tuerca singular. El hotel propone habitaciones concebidas por grandes nombres de la arquitectura contemporánea (de Zumthor a Tadao Ando, Kengo Kuma y Thom Mayne) donde la experiencia se define más por la visión creativa que por el tamaño del espacio. El resultado es una estadía que podría encajar en una película de James Bond: sobria, precisa, casi secreta, pensada para quienes buscan aislamiento, diseño extremo y una sensación de exclusividad sin ostentación.

En cuanto a precios, 7132 Hotel se ubica en el segmento más alto del turismo termal suizo. Las habitaciones parten desde unos US$700 a US$1.000 por noche, según temporada y categoría, una tarifa acorde a su estatus de ícono arquitectónico y a unas aguas termales que se utilizan desde hace más de un siglo, alimentadas por el manantial mineral de St. Peter, a una temperatura natural cercana a los 30 grados.

Badrutt’s Palace Hotel

En St. Moritz, donde el invierno se convirtió en espectáculo y el lujo en tradición, Badrutt’s Palace es mucho más que un hotel: es una institución. Inaugurado a fines del siglo XIX, fue uno de los grandes responsables de posicionar a este rincón de los Alpes como destino de élite internacional, asociado al jet set europeo, la alta sociedad y un glamour que atraviesa generaciones. Su silueta de palacio domina el paisaje y forma parte del imaginario visual más reconocible de Suiza.

El bienestar aquí no responde a una lógica minimalista ni contemporánea, sino a una idea clásica del descanso alpino. Tras una jornada intensa en la nieve, el spa del hotel ofrece un refugio cálido y envolvente, con piscinas climatizadas, áreas de relajación y tratamientos orientados a la recuperación física. El momento más emblemático se vive al aire libre, entre vapor, frío y silencio, con el lago de St. Moritz y las montañas como telón de fondo, una postal que parece salida de una película.

A diferencia de propuestas como Vals, donde el diseño extremo invita al recogimiento, Badrutt’s Palace abraza un lujo visible y casi cinematográfico. Salones históricos, detalles ornamentales y una vida social activa forman parte de la experiencia, que se disfruta tanto en bata como en clave social. No es casual que el hotel haya sido escenario recurrente de relatos, ficciones y referencias al mundo del espionaje y el jet set: alojarse aquí es entrar en una narrativa de glamour clásico que sigue vigente.

En cuanto a precios, el hotel se ubica en el segmento más alto del turismo de lujo suizo. Las tarifas actuales rondan los 2.000 euros por noche, con variaciones según temporada y categoría, un valor acorde a uno de los cinco estrellas más icónicos del país y a una experiencia que combina esquí, spa y tradición en estado puro.

Park Hotel Vitznau

A orillas del lago de Lucerna, lejos del ruido de los grandes centros de esquí, Park Hotel Vitznau propone una versión distinta del lujo suizo: silenciosa, contenida y profundamente ligada al paisaje. Ubicado entre el agua y la montaña, este hotel cinco estrellas ocupa una antigua residencia aristocrática reconvertida en uno de los refugios más exclusivos del país, donde la vista al lago es parte central de la experiencia.

El bienestar aquí se construye desde el contacto permanente con el entorno. El spa del hotel aprovecha su localización privilegiada con piscinas climatizadas (interiores y exteriores) que parecen fundirse con el lago, además de circuitos de relajación, salas de descanso y espacios pensados para bajar el ritmo sin estímulos innecesarios. Cada momento está diseñado para sentirse conectado con el agua, la luz y el silencio, en una lógica más contemplativa que espectacular.

A diferencia del glamour social de St. Moritz o del minimalismo extremo de Vals, Vitznau apuesta por una elegancia discreta, casi privada. Es un spa pensado para parejas, escapadas íntimas y estadías prolongadas, donde el lujo no se exhibe sino que se percibe en los detalles, el servicio y la sensación de aislamiento absoluto. La experiencia se completa con una de las ofertas gastronómicas más prestigiosas de Suiza, con restaurantes de alta cocina que refuerzan el carácter exclusivo del hotel.

En cuanto a precios, el alojamiento se ubica en la franja alta del turismo de lujo suizo: las habitaciones suelen partir desde 1.100 a 1.500 euros por noche, con tarifas que ascienden según categoría y temporada. Un valor acorde a un cinco estrellas frente al lago que convierte el descanso, el paisaje y el silencio en su principal activo.

