Terrible inicio 2026 en un bar en Suiza: 40 muertos y 100 heridos

“No se trata de ningún tipo de ataque”, afirmó Pilloud.

Helicópteros y ambulancias llegaron al lugar para ayudar a las víctimas.

SUIZA_ACCIDENTE SKY 2_AFP Crans-Montana, Suiza: Rescatistas y bomberos trabajan en el lugar de una explosión que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana el 01/01/2026. FOTO: MAXIME SCHMID / AFP

Tremendo

Otro testigo, en declaraciones a BFMTV, describió cómo la gente rompió ventanas para escapar del incendio, algunos resultaron gravemente heridos, y cómo padres, presa del pánico, acudieron al lugar en sus coches para comprobar si sus hijos estaban atrapados dentro.

El joven dijo haber visto a unas 20 personas apresurándose para salir del humo y las llamas, y comparó lo que vio con una película de terror mientras observaba desde el otro lado de la calle.

Los funcionarios llamaron al incendio un “embrasement généralisé”, un término de extinción de incendios que describe cómo un incendio puede provocar la liberación de gases combustibles que luego pueden encenderse violentamente y causar lo que los bomberos de habla inglesa llamarían un flashover o una contracorriente.

“Esta noche debería haber sido un momento de celebración y de unión, pero se convirtió en una pesadilla”, declaró Mathias Rénard, jefe del gobierno regional.

Los heridos fueron tantos que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital regional colapsaron rápidamente, dijo Rénard.

En una región con gran afluencia de turistas esquiando en las pistas, las autoridades han llamado a la población local a tener precaución en los próximos días para evitar accidentes que puedan requerir recursos médicos ya de por sí desbordados.

Crans-Montana

Con pistas de esquí de gran altitud a unos 3.000 metros, en pleno corazón de los Alpes suizos, Crans-Montana es uno de los centros de deportes de invierno de la región suiza del Valais, apasionada por el esquí.

También alberga Zermatt, Verbier y otras estaciones enclavadas entre picos nevados y pinares que atraen a aficionados a los deportes de invierno de todo el mundo.

La estación es una de las principales sedes de carreras de la Copa del Mundo de esquí alpino y albergará el próximo campeonato mundial durante 2 semanas en febrero de 2027.

