Las 3 teorías conspirativas más perturbadoras que arrasaron en 2025

El mundo como un guion oculto

La tercera teoría convierte las noticias en un código secreto. Conocida como "El Gran Guion", sostiene que las élites revelan sus planes en películas, videoclips y ceremonias deportivas como parte de una "ley kármica". Usan gematría y numerología obsesiva: fechas, edades y números de víctimas serían "rituales matemáticos" planificados.

image

Lo más inquietante: deshumanizan a las víctimas reales afirmando que "nadie murió de verdad" y que todo fue actuado.

Estas narrativas reflejan el miedo colectivo a perder el control en una era donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla.

