El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

Desde 2015 los F-16 son reemplazados en la US Air Force por el Lockheed Martin F-35 Lightning II.

En abril de 2024, USA anunció un subsidio para la Argentina: US$ 40 millones en Financiamiento Militar Extranjero.

Pero los equipos de comunicación, sensores y equipos de guerra electrónica actualizados, así como el armamento Aire-Aire, Aire-Suelo y Aire-Mar, tienen un precio desconocido, resguardados por el Secreto Militar, de acuerdo con el Decreto 370/24.

Vayamos a la web InfoDefensa acerca de la operación entre Rumania y Países Bajos:

"La cesión se produce en un momento en que la OTAN refuerza su postura en el flanco oriental ante la agresión rusa a Ucrania. Rumania ya participa activamente en operaciones de policía aérea aliada y vigilancia marítima, y ahora amplía su dimensión como plataforma de formación aérea (…) El traspaso recuerda a casos similares en los que aeronaves de combate obsoletas o recientemente sustituidas se transfirieron a aliados por un precio simbólico. Un precedente notable fue la cesión de aviones Mikoyan MiG-29 alemanes a Polonia por 1 euro, y de ahí su entrega a Ucrania. (…)".

Es cierto que Argentina y Dinamarca no tienen relación directa como aliados que fundamente una cesión sin costo. Pero también puede afirmarse que Argentina es un aliado de USA extra OTAN y esa condición podría haber abaratado todo. En definitiva, Argentina no logró un acuerdo geopolítico sino solo comercial.

Esto es contradictorio con la adhesión geopolítica que Milei dice tener con USA.

