Llegaron a la Argentina los primeros 6 aviones F-16 comprados a Dinamarca, de un total de 24 unidades, por US$ 301,2 millones. A la vez fue informado que Países Bajos ha transferido a Rumania 18 F-16 al simbólico precio de US$1 + el pago de IVA, logística y soporte asociado (21 millones).
PAÍSES BAJOS VS. DINAMARCA
El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M
Argentina le paga US$300M a Dinamarca por los F-16 que Países Bajos obsequia a Rumania. ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿Embaucados?
US$301,2 millones contrasta con 21.000.001 euros, ¿Cuál es la clave?
Unos especulan que son aviones que, en forma de respuestos y partes o completos terminarán en Ucrania.
Otros dicen que no es así, que serán para el entrenamiento de los pilotos de la OTAN. En Rumania se aloja la Escuela Europea de Fornmación de Pilotos de F-16.
Antecedentes
Es un avión que inició General Dynamics pero luego compró el proyecto Lockheed Martin: un caza ligero para combate aéreo cercano (mano a mano), de autonomía escasa: 500 millas (860 km).
Desde 2015 los F-16 son reemplazados en la US Air Force por el Lockheed Martin F-35 Lightning II.
En abril de 2024, USA anunció un subsidio para la Argentina: US$ 40 millones en Financiamiento Militar Extranjero.
Pero los equipos de comunicación, sensores y equipos de guerra electrónica actualizados, así como el armamento Aire-Aire, Aire-Suelo y Aire-Mar, tienen un precio desconocido, resguardados por el Secreto Militar, de acuerdo con el Decreto 370/24.
Vayamos a la web InfoDefensa acerca de la operación entre Rumania y Países Bajos:
"La cesión se produce en un momento en que la OTAN refuerza su postura en el flanco oriental ante la agresión rusa a Ucrania. Rumania ya participa activamente en operaciones de policía aérea aliada y vigilancia marítima, y ahora amplía su dimensión como plataforma de formación aérea (…) El traspaso recuerda a casos similares en los que aeronaves de combate obsoletas o recientemente sustituidas se transfirieron a aliados por un precio simbólico. Un precedente notable fue la cesión de aviones Mikoyan MiG-29 alemanes a Polonia por 1 euro, y de ahí su entrega a Ucrania. (…)".
Es cierto que Argentina y Dinamarca no tienen relación directa como aliados que fundamente una cesión sin costo. Pero también puede afirmarse que Argentina es un aliado de USA extra OTAN y esa condición podría haber abaratado todo. En definitiva, Argentina no logró un acuerdo geopolítico sino solo comercial.
Esto es contradictorio con la adhesión geopolítica que Milei dice tener con USA.
