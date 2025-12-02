La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River

La Secretaría Técnica, que hoy tiene a Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio como cabezas, seguirá funcionando pero bajo un nuevo régimen. Stéfano Di Carlo ya indicó que se confeccionará una nueva mesa de fútbol donde lógicamente él estará a cargo para tomar decisiones y ser el que termine dando el sí definitivo a todo. Lo que era prácticamente una autocracia en River con Gallardo al mando, ahora cambió radicalmente con mucho poder de decisión por parte del presidente.

