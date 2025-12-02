La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River

River viene de atravesar un 2025 de terror y ahora comenzó a diseñarse lo que será el 2026 con varios cambios en el plantel profesional. Stéfano Di Carlo, recientemente electo presidente del club, no quiere repetir la historia y es por eso que tomó medidas que lo cambian todo para Marcelo Gallardo.
Hasta el momento el amo y señor de las decisiones futbolísticas en River era Marcelo Gallardo. En el momento en que Jorge Brito lo fue a buscar sabía que para que el ídolo retome la dirección técnica en lugar de Martín Demichelis debía darle las llaves para que haga y deshaga a su antojo. A las vistas está que esta situación no funcionó.
River, bajo la gestión de Gallardo, gastó casi 100 millones de dólares en jugadores y no solo que no se consiguió ningún título sino que tampoco se logró jugar de una forma que identifique a los hinchas. Stéfano Di Carlo tomó nota y es por eso que en las últimas horas se confirmó la determinación del presidente Millonario de cara a lo que viene.
Stéfano Di Carlo será quien baje el martillo en River
“Está claro que si Gallardo no quiere a un jugador no llegará a River pero Stéfano Di Carlo se va a involucrar mucho más en las decisiones de armado de plantel y será el que baje el martillo”, reveló Juan Patricio Balbi en F12, programa que se emite por ESPN. A diferencia de Jorge Brito, el actual presidente quiere tener poder de decisión y de hecho ya empezó a tomar determinaciones importantes.
El presupuesto de River para buscar refuerzos es de 25 millones de dólares como máximo, un monto que solamente crecerá en caso que se lleven a cabo ventas interesantes como por ejemplo Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos que están en la puerta de salida. Esto quiere decir que ya no llegará ningún jugador por una fortuna solo porque Gallardo lo quiere. Di Carlo no se detiene ahí y va por más.
La Secretaría Técnica, que hoy tiene a Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio como cabezas, seguirá funcionando pero bajo un nuevo régimen. Stéfano Di Carlo ya indicó que se confeccionará una nueva mesa de fútbol donde lógicamente él estará a cargo para tomar decisiones y ser el que termine dando el sí definitivo a todo. Lo que era prácticamente una autocracia en River con Gallardo al mando, ahora cambió radicalmente con mucho poder de decisión por parte del presidente.
