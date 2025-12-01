Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro

El artista tocará en el Hipódromo de La Plata el sábado 6/12. Los Fundamentalistas también tendrán su show ese mismo día, pero en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona, y volverán a tocar en ese recinto el domingo 7/12.

image Calamaro continúa con su gira "Noches Capitales" Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP

Dado que el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona es el estadio ideal para que Estudiantes y Gimnasia disputen su partido, el entretenimiento se superpone en la ciudad.

Pero más allá de eso, el pedido de Aprevide también hace hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad, ya que el partido entre los máximos rivales de La Plata requerirá de un especial abordaje. Teniendo en cuenta los recitales, la cantidad de eventos obliga a repartir esfuerzos y por eso solicitan postergar el compromiso deportivo.

G3pMPDiXQAIRIgh El Pincha venció al Lobo en el último clásico disputado @EdelpOficial

El pedido de la Agencia a la AFA y la Liga Profesional es pasar el cotejo para el lunes 8/12, día en que es feriado en todo el país.

+ de Golazo24