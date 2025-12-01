urgente24
¿CUÁNDO SE JUGARÍA?

Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro

Estudiantes y Gimnasia regalarán clásico en semifinales del Torneo Clausura. El pedido de Aprevide a AFA para mover el partido por el Indio Solari.

01 de diciembre de 2025 - 21:06
Estudiantes y Gimnasia revolucionan La Plata

Es un hecho: habrá clásico platense en las semifinales del Torneo Clausura. En un desenlace inesperado, Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán entre sí para definir quién de los dos accede a la final del certamen. La pregunta, ahora, es cuándo.

La ApreViDe, Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte que rige en la Provincia de Buenos Aires (PBA), ya le solicitó un cambio a la AFA en relación a la fecha que inicialmente estaba previsto para que se juegue el encuentro.

image
Estadio &Uacute;nico de La Plata

Estadio Único de La Plata

Aunque no hay nada oficialmente definido por la casa madre del fútbol argentino, estaba estipulado que las semifinales del Clausura se jueguen el próximo domingo 7/12. Boca vs. el ganador de Racing-Tigre, y Estudiantes vs. el ganador de Gimnasia-Barracas.

El triunfo 2-0 del Lobo ante el Guapo, este lunes por la tarde, obligó a revisar los papeles. Porque eso implica que la ciudad de La Plata estará revolucionada por el evento siempre folklórico Estudiantes vs. Gimnasia. Y, si hay algo que La Plata tiene el próximo fin de semana, no solo el domingo sino también el sábado, son eventos.

Calamaro, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Estudiantes y Gimnasia: La Plata, abarrotada

Andrés Calamaro y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, se presentarán y revolucionarán el sur del conurbano bonaerense.

El artista tocará en el Hipódromo de La Plata el sábado 6/12. Los Fundamentalistas también tendrán su show ese mismo día, pero en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona, y volverán a tocar en ese recinto el domingo 7/12.

image
Calamaro contin&uacute;a con su gira "Noches Capitales"

Calamaro continúa con su gira "Noches Capitales"

Dado que el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona es el estadio ideal para que Estudiantes y Gimnasia disputen su partido, el entretenimiento se superpone en la ciudad.

Pero más allá de eso, el pedido de Aprevide también hace hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad, ya que el partido entre los máximos rivales de La Plata requerirá de un especial abordaje. Teniendo en cuenta los recitales, la cantidad de eventos obliga a repartir esfuerzos y por eso solicitan postergar el compromiso deportivo.

G3pMPDiXQAIRIgh
El Pincha venci&oacute; al Lobo en el &uacute;ltimo cl&aacute;sico disputado

El Pincha venció al Lobo en el último clásico disputado

El pedido de la Agencia a la AFA y la Liga Profesional es pasar el cotejo para el lunes 8/12, día en que es feriado en todo el país.

