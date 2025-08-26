Los hinchas de Boca no entrarán: Orden de la Aprevide en el duelo ante Aldosivi

LOSHINCHASDEBOCANOENTRARANORDENDELAPREVIDEENELDUELOANTEALDOSIVIFOTO2 Los hinchas de Boca no podrán ingresar al estadio José María Minella de Mar del Plata por orden de Aprevide para el partido ante Aldosivi.

La decisión de Aprevide estuvo influenciada por dos factores centrales. Por un lado, los episodios de violencia registrados en Avellaneda durante el choque entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que encendieron las alarmas en materia de seguridad.

Por otro, la sanción que recae sobre Aldosivi, castigado con tres fechas sin público (frente a Belgrano, Boca y Argentinos) tras los graves incidentes protagonizados por facciones de su barra en el duelo ante Newell’s.

Tras los cuchillazos en Aldosivi - Newell's hubo castigo a los barras

Tres barras de Aldosivi no podrán ingresar a los estadios de fútbol debido a que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires les aplicó el derecho de admisión tras los incidentes que protagonizaron en el partido ante Newell’s que correspondió a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

En la mañana del martes 29/07, en el Boletín Oficial, el cartera de seguridad confirmó que identificó a tres integrantes del fuerte enfrentamiento, a los cuáles se les prohíbe el ingreso a cualquier estadio del fútbol argentino.

Los fundamentos del derecho de admisión a los barras de Aldosivi

“Se impone restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo en el territorio argentino a Carlos Manuel Juárez, Brian Nicolás Ezequiel Otero y Lautaro Ezequiel Pires Gilardi”, data la Resolución 907/2025.

En otro pasaje, el Ministerio de Seguridad advierte que continúa la investigación para identificar a los demás involucrados en la pelea con armas blancas que terminó con graves heridos.

Por otra parte, la prohibición a cualquier estadio deportivo de los mencionados, ya comenzó a regir y los mismos ingresan en el Programa Tribuna Segura.

El incendio de los autos de los jugadores, el inicio de ataques y venganzas entre ambas facciones

El conflicto entre las facciones de la barra brava de Aldosivi data del 2022, cuando los integrantes de “Nueva Italia”, fueron blanco de represalias al prender fuego los autos de los jugadores en el predio.

Esta situación derivó en ataques y venganzas, encabezadas por Luis “El Indio” Coman, que tras el mencionado suceso, se afianzó como líder de la barra y comenzó la disputa con otros barrios por el liderazgo.

Por otra parte, el foco de los conflictos recientes sería parte de la venta de droga a los alrededores del José María Minella, un punto de quiebre entre ambas facciones, que el pasado sábado terminó con heridos de arma blanca en la tribuna.

Mar del Plata: tres heridos durante un feroz cruce entre barras de Aldosivi

Tres hombres resultaron con heridas leves en la tarde de este último sábado 26/07, durante los disturbios que protagonizaron los integrantes de la barra brava de Aldosivi de Mar del Plata, en el encuentro frente a Newell's, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025.

Los desmanes se iniciaron durante el primer tiempo del cotejo jugado en el estadio mundialista “José María Minella”, en la intersección de una las tribunas populares con la platea, donde los hinchas se enfrentaron a cuchillazos y golpes de puño.

Las imágenes de los desmanes quedaron registradas en cientos de videos que filmaron los espectadores, y en los cuales puede verse claramente a los más exaltados, mientras el resto del público buscaba resguardo en otros sectores.

Como consecuencia del enfrentamiento tres hombres, de 29, 34 y 36 años, resultaron heridos, fueron atendidos en las inmediaciones del estadio pero se negaron a presentar la denuncia. De todas maneras, la fiscal María Constanza Mandagarán le dio intervención a la Oficina de Composición Temprana de Conflictos, a cargo de Graciela Trill. En consecuencia, se inició una causa por “lesiones leves”, en espectáculos deportivos.

Por su parte, la dirigencia del club marplatense emitió en la noche del sábado 26/07 un comunicado en el cual repudia “enérgicamente los hechos de público conocimiento ocurridos en el estadio José María Minella”.

“Lamentamos profundamente lo sucedido, la violencia no debería tener lugar en el fútbol y este tipo de comportamientos no representan los valores que impulsamos”, agrega la nota.

Asimismo, la directiva anticipó que “ya estamos trabajando con los organismos competentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables, pedir derecho de admisión y tomar las medidas que correspondan”.

La AFA, en tanto, dio a conocer otro comunicado en el cual se expresó en términos similares al decir que “manifiesta su más absoluto repudio por los hechos de violencia ocurridos hoy en la tribuna del Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata e informa que se encuentra a disposición de la institución y de las autoridades para colaborar en la investigación y poder erradicar así a los violentos que atentan contra nuestro amado deporte”.

APREVIDE suspende Independiente–Platense por los incidentes

El partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Clausura 2025 entre Independiente y Platense, que debía jugarse este último domingo 24/08 a las 20:30 en el estadio Libertadores de América, fue oficialmente suspendido por decisión de la autoridad de seguridad APREVIDE.

La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio.

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del ‘Rojo’ como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se sentenció que la fecha del encuentro debía cambiar.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.

De todas formas, el partido podría disputarse en dos semanas. Aunque no es información oficial, y todavía no se terminó de determinar, se podría aprovechar la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.

La suspensión del partido Independiente ante Universidad de Chile

Independiente igualaba 1-1 ante U. de Chile, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América.

El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27’, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.

Con este resultado, los de Avellaneda se estaban quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global). Sin embargo, el encuentro fue suspendido en el segundo tiempo por los incidentes en el estadio.

En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo lo Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

Boca espera definiciones para saber cuándo volverá con el apoyo de los visitantes

De esta manera, Boca no podrá llevar a sus hinchas a Mar del Plata y recién aguardará nuevas definiciones de seguridad para saber cuándo volverá a contar con apoyo visitante en el Clausura 2025.

