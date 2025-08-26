La industria textil argentina atraviesa un momento crítico, afectada por varios factores que golpean toda su cadena de valor. Una mala cosecha de algodón, la caída del poder adquisitivo y un aumento récord de las importaciones de ropa son los principales responsables de la crisis. A la vez que las plataformas de comercio electrónico chinas como Shein y Temu dificultan aún más el panorama.
UNA INDUSTRIA EN PROBLEMAS
Alerta textil desde Mar del Plata por una crisis más peligrosa que la de los '90
Desde la Cámara Textil de Mar del Plata alertan que la apertura económica y el auge de las plataformas extranjeras generan una crisis más grave que la de los años 90, con caída de la demanda, suspensiones y despidos en el sector.
En este marco, fue que el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, advirtió que la apertura económica del Gobierno de Javier Milei pone en riesgo al sector de manera más crítica que en la década del 90.
Según explicó, la caída del consumo interno y la competencia de las plataformas extranjeras que venden directamente al consumidor argentino profundizan la crisis de la industria textil nacional.
Fasano señaló que, a diferencia de lo ocurrido hace tres décadas, hoy el comercio físico no logra sostenerse frente a la modalidad de compra online.
"En los 90 había productos importados, pero la cadena comercial seguía funcionando. Hoy, un consumidor puede comprar desde su celular y recibir el producto directo desde China, sin intermediarios", explicó en diálogo con 'Radio Brisas'.
Este fenómeno deja en desventaja a los productores locales que todavía dependen de un sistema tradicional de comercialización que incluye industriales, mayoristas, comercios y consumidores.
Según el informe MidTerm 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), un 33% de las compras internacionales digitales proviene de plataformas chinas, con AliExpress (15%), Shein (10%) y Temu (8%) liderando el ranking, tras el impulso provocado por la eliminación de aranceles para envíos menores a US$400 y la ampliación del límite por pedido a US$3.000.
Caída de ventas y pérdida de empleo
El dirigente confirmó que desde mediados de este año la actividad atraviesa un panorama crítico con disminución de la facturación y del volumen de ventas, ajuste de horas laborales y aplicación de suspensiones. Además, de despidos en distintas fábricas.
"Hay una decisión política de bajar la inflación aunque eso implique pérdida de puestos de trabajo", apuntó Fasano, al tiempo que señaló que la situación podría extenderse durante el próximo año si no se implementan cambios en la política económica.
"El gobierno no quiere cambiar este sistema. Veremos en un año si esto persiste", analizó.
