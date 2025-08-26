Alerta textil desde Mar del Plata por una crisis más peligrosa que la de los '90

Este fenómeno deja en desventaja a los productores locales que todavía dependen de un sistema tradicional de comercialización que incluye industriales, mayoristas, comercios y consumidores.

Según el informe MidTerm 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), un 33% de las compras internacionales digitales proviene de plataformas chinas, con AliExpress (15%), Shein (10%) y Temu (8%) liderando el ranking, tras el impulso provocado por la eliminación de aranceles para envíos menores a US$400 y la ampliación del límite por pedido a US$3.000.

Caída de ventas y pérdida de empleo

El dirigente confirmó que desde mediados de este año la actividad atraviesa un panorama crítico con disminución de la facturación y del volumen de ventas, ajuste de horas laborales y aplicación de suspensiones. Además, de despidos en distintas fábricas.

"Hay una decisión política de bajar la inflación aunque eso implique pérdida de puestos de trabajo", apuntó Fasano, al tiempo que señaló que la situación podría extenderse durante el próximo año si no se implementan cambios en la política económica.

"El gobierno no quiere cambiar este sistema. Veremos en un año si esto persiste", analizó.

