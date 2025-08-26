Atención, jubilados: En septiembre, no habrá bono para todos por otro ajuste de Javier Milei

- Bono proporcional: lo recibirán quienes cobren montos superiores a la mínima pero inferiores a $390.277. El objetivo es que, sumado el refuerzo, alcancen ese valor como ingreso final.

- Excluidos del bono: los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $390.277 no recibirán ningún refuerzo, más allá del aumento por movilidad.

