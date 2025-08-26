La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los montos que percibirán jubilados y pensionados en septiembre, tras calcular un aumento del 1,9% previsto por la fórmula de movilidad. A su vez, la ANSES confirmó que seguirá vigente el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que busca compensar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.
LOS EXCLUIDOS
Atención, jubilados: En septiembre, no habrá bono para todos por otro ajuste de Javier Milei
El gobierno de Javier Milei eliminó el refuerzo para un grupo de jubilados y pensionados en septiembre. Estos son los que se quedarán sin el bono.
Pero, ANSES aclaró que no todos accederán al bono de refuerzo, ya que el pago del extra estará sujeto al nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado.
Esto significa que habrá un grupo que cobrará el bono completo, otro que lo recibirá de manera proporcional y un sector que quedará directamente excluido.
El esquema definido por ANSES establece tres condiciones:
- Bono completo: lo cobrarán quienes perciban la jubilación mínima, que en septiembre se estima que sea de $320.277,17. Además de los jubilados con ingresos mínimos, los otros grupos que podrán acceder al extra son los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez. En ese sentido, para los jubilados de la mínima el ingreso total será de $390.277, ya que el refuerzo se acreditará automáticamente junto con el haber mensual.
- Bono proporcional: lo recibirán quienes cobren montos superiores a la mínima pero inferiores a $390.277. El objetivo es que, sumado el refuerzo, alcancen ese valor como ingreso final.
- Excluidos del bono: los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $390.277 no recibirán ningún refuerzo, más allá del aumento por movilidad.
Otras noticias de Urgente24
Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"
Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario