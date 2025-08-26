Axel Kicillof, entre Javier Milei y Máximo Kirchner

Luego, el gobernador de la Provincia se refirió al caso de las supuestas coimas de la Dirección Nacional de Discapacidad, que involucra a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, a partir de los audios filtrados de Diego Spagnuolo.

"Yo escuché a Hyden Davis, que era el pibito yanqui que los metió en un negocio sucio con monedas digitales, dije es un desastre, cuando habló dijo algo parecido a lo que se está escuchando hoy, que él le pagaba a Karina Milei. Después la Justicia norteamericana tendrá que determinará si es cierto, les dijo a otros tipos del negocio cripto: 'A este Milei le hago decir lo que quiero pagándole a la hermana'”, sentenció.

Y pidió a tanto a Javier Milei como al resto de los implicados en el escándalo de las supuestas coimas que brinden explicaciones, porque "no alcanza con negarlo". "Espantoso todo. Lo tienen que explicar y explicarlo en la Justicia como corresponde", concluyó.

También habló de la campaña electoral: "Hay un cuadro de mucha gravedad. Yo me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato. Me ofrecieron, estuve dispuesto a serlo porque sé lo que está en juego", reveló. Y puso como ejemplo la candidatura del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien junto a su vice, Miguel Acevedo, serán candidatos a diputados nacionales en las elecciones del 26 de octubre.

"Decidí que no, pero sí hacer la campaña como si lo fuera, porque estamos en un momento que si Milei gana las elecciones lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo", sentenció. Si bien no mencionó a Máximo Kirchner, esta frase podría ser interpretada como una respuesta al hijo de Cristina Kirchner.

En esa línea, volvió a justificar las candidaturas testimoniales en la lista del frente Fuerza Patria, porque -según dijo- lo importante es que Milei no tenga el respaldo que busca para ir a fondo con sus políticas de gobierno.

"La dirigencia política tiene que poner el cuerpo dentro de lo legal, porque es legal (las testimoniales). Valoro cada uno de intendentes, de dirigentes, que dicen estamos en situación de mucho peligro porque hay un Gobierno que ha dicho si consigo un tercio, que no es mayoría para aprobar nada, 'voy a gobernar de esta manera, con decretos'", sentenció.

El 'palito' de Máximo Kirchner y la respuesta del gobierno bonaerense

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, reclamó públicamente al gobernador Axel Kicillof más obras para el municipio de Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza. Sus declaraciones provocaron la rápida respuesta de la vicegobernadora Verónica Magario, quien defendió la inversión del Ejecutivo local. “Todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/1960151992229417268&partner=&hide_thread=false NO CESA LA INTERNA K: MÁXIMO KIRCHNER, OTRA VEZ CONTRA KICILLOF



A pesar del cierre de listas de unidad, el líder de La Cámpora atacó al gobernador con la excusa de que no invierte en Quilmes, distrito que gobierna la agrupación, lo mismo que en La Plata.



Detrás del… pic.twitter.com/isfYuwrUaI — Urgente24.com (@U24noticias) August 26, 2025

Pese a que el peronismo armó lista de "unidad" para las elecciones, la interna evidentemente no está resuelta...

En las últimas horas se viralizó un video de Máximo Kirchner hablando en un acto durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona, con la presencia de Mendoza, el candidato a senador nacional Jorge Taiana y el postulante a diputado por la Tercera Sección Electoral Facundo Tignanelli, todos integrantes de La Cámpora.

“Hace un año, en un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata”, lanzó Máximo Kirchner, aludiendo a una supuesta preferencia de Kicillof hacia distritos administrados por dirigentes de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), como el intendente platense Julio Alak.

kicillof-quilmes-mayra mendoza Axel Kicillof con Mayra Mendoza, en Quilmes.

Lo curioso es que ese mismo día, el gobernador bonaerense encabezó otro evento institucional en el mismo distrito, junto a Mayra Mendoza, con quien inauguró una Alcaidía Departamental con capacidad para 312 internos, construida con una inversión de $15.091 millones.

Durante su discurso, el gobernador señaló: “El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”. La intendenta Mendoza destacó que la obra fue “resultado del trabajo conjunto y cotidiano entre la Provincia y el municipio ”. Según dijo, permitirá liberar a policías de la custodia de detenidos en comisarías para reforzar patrullajes en los barrios.

Esta mañana, la respuesta institucional a las críticas de Kirchner llegó a través de la vicegobernadora Verónica Magario. En declaraciones a FutuRock, defendió la política de obras de la gestión provincial y buscó restarle peso al enfrentamiento. “El gobernador ha hecho una inversión como nunca, como nunca se ha visto desde hace muchísimos años”, afirmó.

Magario describió las características productivas de la provincia y subrayó la magnitud de los proyectos. “Mirá que yo estoy en la provincia de Buenos Aires y soy parte del conurbano bonaerense, que es la parte más industrial, porque la verdad es que si hay alguna característica que tiene esta provincia es que es industrial, muy fuerte industrialmente en sus trece millones de habitantes. En el conurbano y después es agropecuaria productora, muy agropecuaria en el interior”, expresó.

La vicegobernadora remarcó que Kicillof invirtió “muchísimo en el interior, muchísimo en el conurbano”. Y agregó: “Ha hecho obras que durante muchos años no se pudieron hacer desde la provincia”.

Consultada sobre el motivo de las declaraciones de Máximo Kirchner, Magario eligió evitar una confrontación directa: “Yo no juzgo los dichos de los demás. No sé. La verdad es que creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”.

La dirigente peronista sostuvo que Quilmes recibió inversión, al igual que otros distritos. “Creo que Quilmes también ha recibido muchísima inversión como Lanús, como ha recibido La Matanza, como recibe Avellaneda, como reciben todos los distritos de la primera y de la tercera”, señaló.

