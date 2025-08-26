Shein tiene muchísimos adeptos en el mundo y Argentina no se queda afuera. Sin embargo, en el país ya hay una plataforma que te deja comprar con envíos muy rápidos, a precios sumamente bajos y con los mismos productos que en la web china. Grandes descuentos.
ES IDEAL
Chau Shein: la plataforma de Argentina que vende más barato y es furor
Shein causa furor pero en Argentina hay una plataforma que está ganando muchísima repercusión. Precios más baratos y grandes descuentos.
Tanto Shein como Temu, dos grandes que se están llevando todas las ventas y cada vez reciben más, están siendo desplazados por esta web argentina que no tiene nada que envidiarle. Vas a conseguir indumentaria, calzado y también artículos para la casa.
La plataforma argentina que le gana a Shein
Esta plataforma se llama Avellaneda a un toque y tiene un sitio web con muchísimos productos. Lo mejor es que mientras Shein o Temu tardan un mes o más en llegar, este lugar ofrece envíos en cuatro días. Sin duda es algo a tener en cuenta.
Además de vender indumentaria también podés conseguir accesorios, con lo cual es ideal para hacer esas compras de renovación de placard. Lo mejor es que no necesitás nada extra para realizar el envío. Hay ropa para mujer, hombre y niños.
Los precios son muy baratos y es como ir a comprar a la calle Avellaneda en Flores. Lo mejor es que vas a poder navegar por el sitio, elegir detenidamente lo que querés a precios muy bajos y te llega muy rápido a tu domicilio.
