Un supermercado está ofreciendo descuentos reales en electrodomésticos para que puedas equipar tu casa. Los mismos son sumamente necesarios y mucho más si tienen promociones, ya que lo mejor es no gastar de más. No te pierdas estas promociones únicas.
APROVECHALO
Increíble: este supermercado liquida electrodomésticos con 35% de descuento
Este supermercado ofrece descuentos únicos en electrodomésticos que no te podés perder. Son promociones muy buenas.
Nada mejor que encontrar descuentos que valen la pena. Esta vez un supermercado ofrece promociones en electro que no te vas a querer perder. Es ideal para gastar menos y además también cuenta con cuotas sin interés para que sigas ahorrando.
Supermercado liquida electrodomésticos
Carrefour, Jumbo y Coto están liquidando televisores smart a un precio espectacular. Cada uno de estos supermercados tiene sus propios descuentos y financiación para que elijas el que mejor se adapta a tu bolsillo o a tus preferencias.
Carrefour tiene televisores marca Noblex de 43 pulgadas por menos de $400.000, además de otros un poco más costosos pero con cuotas sin interés. Lo mejor es que hay muchas marcas para elegir la que más te conviene.
Coto también cuenta con promociones muy buenas y hay televisores de todos los tamaños. Podés encontrar marcas como Top House, Philips, BHG, LG y otras. Las mismas tienen descuentos de hasta un 35% lo cual es bastante.
Jumbo, por su parte, también está ofreciendo hasta un 35% en marcas como Samsung, LG y otras. Una de ellas de 43 pulgadas marca Samsung cuesta menos de $450.000 en promoción y 12 cuotas. No lo desaproveches.
