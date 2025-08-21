urgente24
El outlet nuevo de Buenos Aires con ropa de marca a precios únicos

Un nuevo outlet está causando furor en Buenos Aires con descuentos y precios muy bajos. No te lo vas a querer perder.

21 de agosto de 2025 - 08:49
El outlet que se volvió furor.

Si querés comprar ropa a precios mucho más bajos, no dudes en pasar por este outlet de Buenos Aires que la está rompiendo. El mismo es de una marca de afuera que llegó al país para reemplazar a un grande como Falabella con muchos descuentos. No te lo podés perder.

Los outlet están siendo furor ahora mismo porque tienen prendas de muy buena calidad y a precios espectaculares. Es ideal para reponer básicos o bien renovar el placard sin gastar demasiado. Este lugar se está convirtiendo en el favorito de muchos.

El outlet que todos visitan en Buenos Aires

Se trata del local Indian Market, una marca uruguaya que arribó al país y ahora tiene amplios descuentos en ropa. La misma llegó para quedarse y todos están como locos buscando las ofertas. Hay prendas que van desde los $13.000 y son de muy buena calidad.

Este local se encuentra en la calle Florida en CABA, un lugar donde suele haber muchos outlet y anteriormente se encontraba Falabella. Lo mejor es que hay talles muy variados y también modelos para elegir en muchísimos colores.

Los jeans van desde los $10.000, hay sweaters desde $12.000 y también otras prendas como remeras, abrigos, pantalones y mucho más. Es un local que conquistó a todos con sus rebajas de final de temporada. No te quedes afuera.

