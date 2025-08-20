urgente24
El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Un nuevo outlet llegó por tiempo limitado a Buenos Aires. En él vas a poder encontrar ropa importada a precios increíbles y mucho por ver.

20 de agosto de 2025 - 12:50
Un nuevo outlet llegó a Buenos Aires y ya maravilló a todos. Se trata de un lugar que vende ropa importada con descuentos únicos, los cuales vas a poder aprovechar por tiempo limitado. Hay prendas muy buenas, con diseños únicos y a un valor increíble.

Se trata de un outlet dentro de otro, ya que el mismo se ubica en uno de los complejos más visitados de CABA. Como ya comentamos, vas a poder disfrutar de sus descuentos por algunas semanas con lo cual es mejor que te apures para conseguir todas las promociones.

El outlet de Buenos Aires que arrasa

Este outlet queda dentro de Distrito Arcos y se llama American Outlet. Es un espacio que va a estar disponible hasta el 14 de septiembre, por ende tenés que apurarte para conseguir las mejores prendas antes que nadie.

Hay marcas como GAP, Old Navy o Banana Republic con precios que van desde los $11.000. Podés encontrar pantalones, remeras, buzos y también algunos abrigos. Lo mejor de todo es que tenés probadores y muchísimas prendas que se renuevan todos los días.

El horario de atención de este American Outlet es de domingos a jueves de 10 a 22, mientras que los viernes están de 10 a 18 y sábados de 19:30 a 22. Se trata de ropa nueva e importada pero a precios que no vas a poder conseguir en ningún otro lugar. Un dato a tener en cuenta es que aceptan todos los medios de pago.

