El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

El horario de atención de este American Outlet es de domingos a jueves de 10 a 22, mientras que los viernes están de 10 a 18 y sábados de 19:30 a 22. Se trata de ropa nueva e importada pero a precios que no vas a poder conseguir en ningún otro lugar. Un dato a tener en cuenta es que aceptan todos los medios de pago.