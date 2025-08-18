urgente24
El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

En este outlet de Buenos Aires encontrás zapatillas a precios increíbles y con grandes descuentos. No te lo pierdas.

18 de agosto de 2025 - 12:43
Buenos Aires tiene un outlet espectacular en donde vas a poder conseguir zapatillas a precios únicos. Hay modelos por menos de $40.000 y otras con descuentos que sin duda vas a querer aprovechar. Apurate porque vuelan y es por tiempo limitado.

Si querés conseguir zapatillas a buenos precios y que tu bolsillo no sufra, entonces no podés dejar de visitar este outlet que está en Buenos Aires y tiene descuentos únicos. Hay muchos modelos, talles y precios para elegir lo que más te guste.

Un outlet con zapatillas muy baratas en Buenos Aires

Este local se llama Dexter pero el que posee descuentos se encuentra en San Justo. Hay promociones de hasta 60% menos en marcas como Adidas, Nike, Puma y Fila. También hay otros modelos de Reebok y marcas más accesibles con promociones muy buenas.

En este outlet vas a encontrar algunos modelos por $40.000 y otros que van desde los $50.000 hasta los $100.000 dependiendo de la marca y calidad del calzado. Nike y Adidas por obvias razones son las más costosas aunque tienen promociones muy buenas.

Si bien se trata de outlet, hay muchos modelos discontinuados de zapatillas modernas y otras que sirven para el día a día o running. Vas a poder encontrar modelos tanto para hombre como para mujer y también niños.

