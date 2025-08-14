Supermercado remata celulares con hasta 50% de descuento y precios únicos

Un supermercado de Argentina está liquidando celulares con descuentos impresionantes para que aproveches y cambies tu equipo. Los mismos alcanzan hasta el 50% menos y, además, hay cuotas sin interés para que el bolsillo duela incluso menos. No te lo pierdas porque es por tiempo limitado.
Si estabas pensando en cambiar tu celular o bien querés averiguar los precios de estos equipos, no dudes en acercarte al supermercado que ofrece descuentos reales en muchos de ellos. Vas a encontrar valores increíbles.
Se trata del supermercado Carrefour, el cual ofrece descuentos en varios equipos. Sin ir más lejos cuentan con el Samsung Galaxy S25 e incluso en iPhone 16, dos modelos muy solicitados y de los más recientes en cuanto a celulares.
Para acceder a estas promociones vas a tener que ingresar al sitio web oficial de Carrefour, en el apartado de celulares. Ahí se van a desplegar las promociones que van desde el 20% hasta el 50% en muchísimos modelos y marcas.
Podés encontrar Xiaomi, Samsung, iPhone, Motorola y varios más. El iPhone 16 Pro Max de 256 GB está en 2.7 millones, anteriormente costaba 5.8 millones. Es un precio que sin duda tiene una enorme diferencia. Hay equipos más económicos desde los $219.000 como el Samsung Galaxy A06.
