Inesperado: a sus 33 años, Erik Lamela se retiró del fútbol

Tres años después, el bueno de Erik quedó con el pase en su poder. En ese momento, es decir, a mediados del año pasado, tomó mucha fuerza la posibilidad de que se pusiera nuevamente la banda roja.

No obstante, el ex Selección Argentina se estaba recuperando de una rotura de ligamentos y en River priorizaron otros nombres, según detalló La Página Millonaria.

image Erik Lamela, nacido en las inferiores de River Plate.

