Luego de disputar la última temporada con el AEK de Atenas, el volante ofensivo de 33 años, Erik Lamela, rescindió su vínculo con la institución griega y se retiró de la práctica profesional tras 16 temporadas. Se crió en River Plate y pasó por la Roma, Sevilla y, también, la Selección Argentina.
SORPRESA TOTAL
Inesperado: a sus 33 años, Erik Lamela se retiró del fútbol
El mediocampista que vestía la camiseta del AEK de Atenas, Erik Lamela, se retiró del fútbol a sus 33 años de edad. Sorpresa en el fútbol mundial.
La noticia se conoció cercano al mediodía argentino de este jueves 14 de agosto. Según trascendió, Lamela abandona la práctica profesional para sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda, entrenador de conjunto andaluz.
De esta manera, en los próximos días, el ex enganche emprenderá viaje rumbo a España para sumarse al equipo de trabajo del 'Pelado', quien asumió en Sevilla para el inicio de esta temporada.
A mediados del año pasado, corrió con fuerza el rumor de que Lamela regresaría a River, algo que, finalmente, no terminó por concretarse.
Por qué Erik Lamela no volvió a River Plate
La primera vez que se especuló con un regreso del zurdo fue en 2021, cuando luego de dos temporadas de muy poca actividad, quedó libre del Tottenham Hotspur Football Club. En ese entonces, Lamela se sentía vigente y buscó continuar en Europa. Rápidamente Sevilla le ofreció un contrato y se lo llevó. En tal institución conquistó la UEFA Europa League, pero no tuvo tanto protagonismo.
Tres años después, el bueno de Erik quedó con el pase en su poder. En ese momento, es decir, a mediados del año pasado, tomó mucha fuerza la posibilidad de que se pusiera nuevamente la banda roja.
No obstante, el ex Selección Argentina se estaba recuperando de una rotura de ligamentos y en River priorizaron otros nombres, según detalló La Página Millonaria.
+ de Golazo24
Antonio Alzamendi, exídolo de River, salió en defensa de Cavani: "Está sufriendo"
Franco Mastantuono y una declaración que enfureció a los hinchas de River
¿Lionel Scaloni inventó un nuevo Cuti Romero para la Selección Argentina?
Pablo Migliore se acuerda de Juan Román Riquelme: "No gritaste..."
En River ya buscan cualquier cosa para repudiar a Juan Cortese