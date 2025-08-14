En la mañana del miércoles (13/08) finalizó el juicio inicio Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi quien finalmente fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual carnal en reiteradas oportunidades por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.
"ES MUY ALTO EL PRECIO"
La emotiva reflexión de Julieta Prandi tras la condena a su exmarido
Julieta Prandi escribió un profundo y extenso texto junto a un video sobre el momento en que condenaron a su exposo Claudio Contardi a 19 años de prisión.
Luego de que se conociera la sentencia, la conductora sostuvo que se trató de "una pena ejemplar". Sin embargo, posteriormente optó por volcarse a las redes sociales para explayarse al respecto de lo que sintió luego de conocer el veredicto judicial.
Junto a imágenes de la finalización del dictamen, escribió un extenso texto en el que destacó: "Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años".
"Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados", redactó posteriormente y además aprovechó para agradecerles "a los periodistas que incansablemente estuvieron reflejando los hechos y relatando este juicio" como también así a sus seres cercanos que la acompañaron durante el proceso.
Fernando Burlando, abogado de Julieta Prandi, aseguró que es "un caso bisagra"
Luego de conocerse la setencia contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género a Julieta Prandi, Fernando Burlando, abogado de la actriz, compartió con la prensa las sensaciones que le dejó el proceso judicial. “El de Julieta es un caso bisagra para todas las mujeres que sufren situaciones de este tipo”, expresó.
“Me parece una condena ajustada a la situación”, detalló posteriormente el letrado en diálogo con la prensa.
Consultado sobre la ausencia de su clienta en el momento de la lectura del veredicto, aclaró: “Tuvimos una demora pero pudimos seguir todo lo que se dijo vía online”.
“Para Julieta es un impacto emocional muy fuerte, es una lucha de muchos años”, consideró y luego añadió: “Nuestro pedido de 50 años de prisión estaba basado en la reiteración de los hechos”.
