urgente24
OCIO Julieta Prandi > Claudio Contardi > juicio

"ES MUY ALTO EL PRECIO"

La emotiva reflexión de Julieta Prandi tras la condena a su exmarido

Julieta Prandi escribió un profundo y extenso texto junto a un video sobre el momento en que condenaron a su exposo Claudio Contardi a 19 años de prisión.

14 de agosto de 2025 - 12:54
La fuerte reflexión de Julieta Prandi luego de la condena a su exmarido.

La fuerte reflexión de Julieta Prandi luego de la condena a su exmarido.

Foto: Instagram @jprandi 14/08/2025

Luego de que se conociera la sentencia, la conductora sostuvo que se trató de "una pena ejemplar". Sin embargo, posteriormente optó por volcarse a las redes sociales para explayarse al respecto de lo que sintió luego de conocer el veredicto judicial.

Seguir leyendo

Embed - Julieta Prandi on Instagram: "Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años. Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme. Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia. . Gracias a los periodistas que incansablemente estuvieron reflejando los hechos y relatando este juicio, que tiene que marcar un antes y un después en materia de violencia de género. Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas Hoy 13 de Agosto del 2025 ya soy “La dueña del viento” y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cuál yo tomé coraje de hacer todo esto. Gracias a mis abogados @javier_ignacio_banos @burlandofernando por estos 5 años de lucha incansable, a Christian Fabio un fiscal extraordinario. . Gracias a mis afectos, amigos y profesionales de la salud que tuvieron la valentía de sentarse ahí por mi @sebawaizer @soypeluffo @lorekazmer @vero_macieri @flavia_crupi Rafael Herrera Milano y Pao Rojas. . A mis padres @cris.pcavallero y a mi hermana @natiprandi1 que nada ni nadie los va a volver a alejar de mi lado. Y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1 …”Y si el disparo no es mortal, Caigo parada y al final, Pude arrancarme el traje Que usa la presa ideal. Fui ausencia y fui la oscuridad Silencio ardiendo de ansiedad Hoy soy dueña del viento Ya no tu presa ideal, Ya no tu presa ideal Ya no tu presa.”"
View this post on Instagram

A post shared by Julieta Prandi (@jprandi)


Junto a imágenes de la finalización del dictamen, escribió un extenso texto en el que destacó: "Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años".

"Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados", redactó posteriormente y además aprovechó para agradecerles "a los periodistas que incansablemente estuvieron reflejando los hechos y relatando este juicio" como también así a sus seres cercanos que la acompañaron durante el proceso.

Fernando Burlando, abogado de Julieta Prandi, aseguró que es "un caso bisagra"

Luego de conocerse la setencia contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género a Julieta Prandi, Fernando Burlando, abogado de la actriz, compartió con la prensa las sensaciones que le dejó el proceso judicial. “El de Julieta es un caso bisagra para todas las mujeres que sufren situaciones de este tipo”, expresó.

“Me parece una condena ajustada a la situación”, detalló posteriormente el letrado en diálogo con la prensa.

Consultado sobre la ausencia de su clienta en el momento de la lectura del veredicto, aclaró: “Tuvimos una demora pero pudimos seguir todo lo que se dijo vía online”.

“Para Julieta es un impacto emocional muy fuerte, es una lucha de muchos años”, consideró y luego añadió: “Nuestro pedido de 50 años de prisión estaba basado en la reiteración de los hechos”.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Muertes por fentanilo: El Congreso trata de abrir su propia investigación y desafía a la Justicia

$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000"

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez

Médico revela 5 alimentos que necesitas para prevenir cálculos renales

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES