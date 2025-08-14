Con la mira puesta en las elecciones nacionales, La Libertad Avanza (LLA) trabaja contra reloj para cerrar la integración de sus listas y coordinar con el PRO la presencia de sus principales figuras en la campaña. En ese sentido, Patricia Bullrich es el nombre más resonantes de la estrategia oficialista, por lo que tendrá que despedirse de su ministerio.
ELECCIONES
Cierre de listas: Patricia Bullrich se despide del ministerio y el armado libertario está casi listo
El cierre de listas llega a la recta final. Contrarreloj, La Libertad Avanza tiene sus definiciones. Patricia Bullrich se sacrifica y dejará su ministerio.
En la provincia de Buenos Aires, la boleta para Diputados estará liderada por José Luis Espert. Según fuentes del Ejecutivo, entre los primeros puestos figuran el exvicejefe porteño Diego Santilli, la legisladora Florencia De Sensi y una creadora de contenido identificada con las ideas libertarias. También se incluye al operador bonaerense Sebastián Pareja, referente clave del armado provincial y hombre de confianza de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La actividad proselitista en territorio bonaerense contará con la presencia del presidente Javier Milei, aunque no está claro si habrá actos conjuntos con Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí está confirmado es que Milei no compartirá escenario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Patricia Bullrich le dice adiós al ministerio
En la Capital Federal, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará la lista para el Senado, acompañada por un economista de perfil liberal. Aún restan definir varios nombres para la nómina de Diputados en ese distrito, donde circulan posibilidades que van desde la legisladora Pilar Ramírez hasta funcionarios del gabinete nacional.
En Córdoba, el oficialismo planea que Gabriel Bornoroni, titular del bloque de LLA en la Cámara baja, sea el primer candidato a diputado, aunque su eventual triunfo implicaría dejar su banca actual antes de completar el mandato. La misma situación se daría con Romina Diez en Santa Fe, donde el espacio no espera un desempeño electoral favorable.
El resto del armado libertario
En cuanto a otros distritos, la diputada Lorena Villaverde será la candidata a senadora por Río Negro, mientras que en Neuquén el nombre elegido es Nadia Márquez. En Formosa, el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, suena fuerte para enfrentar al oficialismo local de Gildo Insfrán. En Tucumán, el perfil apuntado es el del especialista en seguridad Federico Pelli Teniente.
En Chubut, el legislador César Treffinger es quien define la estrategia, y en Tierra del Fuego, el referente es Agustín Coto. En Salta, la pulseada interna está entre Alfredo Olmedo y Emilia Orozco; en La Rioja se buscaría un postulante joven como Gino Visconti, mientras que en Entre Ríos ya está confirmado que Joaquín Benegas Lynch competirá por una banca en el Senado.
Aunque todavía faltan definiciones, en el oficialismo dan por hecho que la campaña tendrá un marcado componente territorial y que las figuras centrales del espacio recorrerán el país para consolidar su presencia en cada distrito.
