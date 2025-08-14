Cierre de listas: Patricia Bullrich se despide del ministerio y el armado libertario está casi listo

El resto del armado libertario

En cuanto a otros distritos, la diputada Lorena Villaverde será la candidata a senadora por Río Negro, mientras que en Neuquén el nombre elegido es Nadia Márquez. En Formosa, el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, suena fuerte para enfrentar al oficialismo local de Gildo Insfrán. En Tucumán, el perfil apuntado es el del especialista en seguridad Federico Pelli Teniente.

En Chubut, el legislador César Treffinger es quien define la estrategia, y en Tierra del Fuego, el referente es Agustín Coto. En Salta, la pulseada interna está entre Alfredo Olmedo y Emilia Orozco; en La Rioja se buscaría un postulante joven como Gino Visconti, mientras que en Entre Ríos ya está confirmado que Joaquín Benegas Lynch competirá por una banca en el Senado.

Aunque todavía faltan definiciones, en el oficialismo dan por hecho que la campaña tendrá un marcado componente territorial y que las figuras centrales del espacio recorrerán el país para consolidar su presencia en cada distrito.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Confirmado: José Luis Espert encabezará la lista de LLA en la PBA

Karina Milei estira definición en Córdoba y deja a De Loredo al borde del ostracismo

Código Penal de la Nación Argentina: Trabajo colectivo para lo que vendrá