Javier Milei a USA 2 veces en septiembre, ninguna a la Casa Blanca: ¿...?

"Queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país", declaró Trump a la CNBC.

Trump envió cartas a 17 farmacéuticas para que reduzcan los precios de los medicamentos antes del 29/09.

Aranceles

En USA hay funcionarios argentinos negociando con la Administración Trump por los aranceles a las exportaciones desde el Río de la Plata: embajador Luis María Kreckler; secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, y colaboradores.

La Ley de Patentes está en el centro de la escena. En Argentina, la ley principal es la Ley N° 24.481, modificada por leyes posteriores, que establece el régimen de patentes de invención y modelos de utilidad, junto con su decreto reglamentario

Los productos farmacéuticos son patentables desde 1995, en línea con la tendencia mundial.

Argentina participa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establece estándares mínimos para la protección de patentes.

Paula Lugones en Clarín: "(...) Estados Unidos pide algunos requisitos. Si bien el Gobierno ha cumplido con algunos, otros no han podido por ahora concretarse, como por ejemplo la eliminación de la ley de patentes, un tema que debería tratarse en el Congreso. (…)".

Hasta ahora, no hay información adicional al respecto.

Donald Trump

Sí se conoce que en la agenda de negociaciones se encuentran los aranceles al acero (Techint) y al aluminio (Aluar), que Trump aumentó al 25% y luego al 50%, aunque en el caso de Argentina podría llegar a convertirse en un sistema de cuotas de exportación.

Pero existe la sospecha de que estos temas avanza más rápido que lo de las patentes.

¿Y cuándo será el encuentro con Donald Trump?

Por ahora, en el inicio de septiembre, Milei no tiene previsto pasar por Washington DC pero sí por Las Vegas, según anunció su exnovia, Fátima Florez, que se presentará el 05/09 y 06/09: “El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales".

El domingo 07/09 son las elecciones en Provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza, que absorbió el PRO, mantiene expectativas contra el peronismo.

Y 17 días después, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

