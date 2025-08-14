En septiembre Javier Milei planifica 2 visitas a USA: El 05/09 estará en Las Vegas (Nevada) presenciando el show de Fátima Florez en el Sahara Hotel; el 23/09 estará en la Asamblea General de Naciones Unidas respaldando la posición de Benjamín Netanyahu / Israel contra los palestinos. Pero ¿cuándo Javier Milei se encontrará en forma oficial con el dueño de casa, Donald Trump? Enigma pendiente desde la fallida visita a Mar-a-Lago (Florida), y que CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) no pudo re$$$olver.
MUY RARO VÍNCULO CON DONALD TRUMP
Javier Milei a USA 2 veces en septiembre, ninguna a la Casa Blanca: ¿...?
¿Y cuándo llegará la invitación oficial de Donald Trump a Javier Milei en la Casa Blanca? Enorme frustración libertaria.
En tanto, la Argentina intenta resolver una cuita de aranceles con USA: se habla de acero, aluminio ¿y medicamentos farmacéuticos?
Los aranceles en USA a los fármacos importados podrían llegar al 250%, dijo el presidente Donald Trump al programa 'Squawk Box' de la CNBC, cuando faltaban 48 horas para que USA empezara a cobrar tarifas aduaneras adicionales a productos de mas de 80 países.
Trump anticioó que inicialmente impondría un "arancel pequeño" a los productos farmacéuticos, pero que en un plazo de año o año y medio "como máximo", aumentaría a 150% y luego a 250%.
En abril, la Administración Trump inició la llamada investigación de la Sección 232 sobre productos farmacéuticos.
"Queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país", declaró Trump a la CNBC.
Trump envió cartas a 17 farmacéuticas para que reduzcan los precios de los medicamentos antes del 29/09.
Aranceles
En USA hay funcionarios argentinos negociando con la Administración Trump por los aranceles a las exportaciones desde el Río de la Plata: embajador Luis María Kreckler; secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, y colaboradores.
La Ley de Patentes está en el centro de la escena. En Argentina, la ley principal es la Ley N° 24.481, modificada por leyes posteriores, que establece el régimen de patentes de invención y modelos de utilidad, junto con su decreto reglamentario
Los productos farmacéuticos son patentables desde 1995, en línea con la tendencia mundial.
Argentina participa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establece estándares mínimos para la protección de patentes.
Paula Lugones en Clarín: "(...) Estados Unidos pide algunos requisitos. Si bien el Gobierno ha cumplido con algunos, otros no han podido por ahora concretarse, como por ejemplo la eliminación de la ley de patentes, un tema que debería tratarse en el Congreso. (…)".
Hasta ahora, no hay información adicional al respecto.
Donald Trump
Sí se conoce que en la agenda de negociaciones se encuentran los aranceles al acero (Techint) y al aluminio (Aluar), que Trump aumentó al 25% y luego al 50%, aunque en el caso de Argentina podría llegar a convertirse en un sistema de cuotas de exportación.
Pero existe la sospecha de que estos temas avanza más rápido que lo de las patentes.
¿Y cuándo será el encuentro con Donald Trump?
Por ahora, en el inicio de septiembre, Milei no tiene previsto pasar por Washington DC pero sí por Las Vegas, según anunció su exnovia, Fátima Florez, que se presentará el 05/09 y 06/09: “El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales".
El domingo 07/09 son las elecciones en Provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza, que absorbió el PRO, mantiene expectativas contra el peronismo.
Y 17 días después, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
