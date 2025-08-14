A lo largo de su trayectoria Nazarena Vélez supo convertirse en una de las mujeres más halagadas por su figura de la Argentina. Sin embargo, en esta ocasión aprovechó su rol de conductora en el ciclo Storytime por el canal de streaming Bondi para confesar lo que sufrió por buscar la perfección en su cuerpo.
VISIBLEMENTE CONSTERNADA
Nazarena Vélez confesó cómo sufrió por "perseguir" un cuerpo hegemónico
Por medio de un intenso descargo, Nazarena Vélez contó a lo que recurrió al buscar una figura hegemónica y lo que lo padeció cuando era más joven.
"Tengo 51 años y me críe con eso. Con la muñeca Barbie que tenía que tener 90 de tetas, 60 de cintura. Uno persiguiendo esa perfección que no existe porque todos los cuerpos son distintos. Tenemos distintos metabolismos, distintos organismos. Todos somos distintos. El querer perseguir esa perfección de la boca grande, de la nariz chiquita, de la cola parada, te hace meter la pata", explicó.
Y siguió: "Yo si era por mí capaz que me hacía todo. He consumido anfetaminas toda la vida para tener un cuerpo delgado que mi estructura física no es delgada. Hay chicas que no engordan, yo como y engordo. Y eso de querer entrar en la talla 27 del pantalón no era natural para mí".
Asimismo, también recordó a Silvina Luna quien falleció por una insuficiencia renal luego de haber sido operada por Aníbal Lotocki. "Gracias a Dios siempre fui culona. Sino capaz que lo que se hizo Silvina yo me lo hacía. Porque de hecho me hice las lolas, por no tener lolas. Eso de querer pertenecer y ni que hablar si estás en este medio. Ni que hablar", señaló tajante.
Nazarena Vélez recordó la carta de despedida de Fabián Rodríguez
De invitada en el programa DDM por América TV, Nazarena Vélez recordó en diálogo con Mariana Fabbiani el momento en que se enteró que su marido Fabián Rodríguez había decidido quitarse la vida al recibir un mail previo a subirse a un avión para viajar a la Argentina.
“A mí me puso una frase en esa carta de despedida que en ese instante me hizo entender todo y mirar todo desde el amor. Me puso: 'Estoy enfermo'. Vos ante una persona enferma no podés hacer nada más que compadecerte, que querer abrazarlo. Que decir: 'Hizo lo que pudo'. Realmente", dijo visiblemente consternada.
Y luego continuó: "Entonces yo desde ese lugar, desde mi cabeza, con todo lo que me ha pasado en la vida yo no me suicidaría nunca. Porque tengo hijos, porque la vida es acá y hay que lucharla". Además, explicó: "La bronca, todo eso, estaba. Pero entendía".
Asimismo, más tarde señaló que "es inexplicable el suicidio" y agregó: "Más en una persona como Fabián que era pura vida". La conductora quiso saber si se lo esperaba y la invitada de inmediato expresó: "No. Bajo ningún punto de vista".
