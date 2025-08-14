Nazarena Vélez confesó cómo sufrió por "perseguir" un cuerpo hegemónico

Nazarena Vélez recordó la carta de despedida de Fabián Rodríguez

De invitada en el programa DDM por América TV, Nazarena Vélez recordó en diálogo con Mariana Fabbiani el momento en que se enteró que su marido Fabián Rodríguez había decidido quitarse la vida al recibir un mail previo a subirse a un avión para viajar a la Argentina.

“A mí me puso una frase en esa carta de despedida que en ese instante me hizo entender todo y mirar todo desde el amor. Me puso: 'Estoy enfermo'. Vos ante una persona enferma no podés hacer nada más que compadecerte, que querer abrazarlo. Que decir: 'Hizo lo que pudo'. Realmente", dijo visiblemente consternada.

Y luego continuó: "Entonces yo desde ese lugar, desde mi cabeza, con todo lo que me ha pasado en la vida yo no me suicidaría nunca. Porque tengo hijos, porque la vida es acá y hay que lucharla". Además, explicó: "La bronca, todo eso, estaba. Pero entendía".

Asimismo, más tarde señaló que "es inexplicable el suicidio" y agregó: "Más en una persona como Fabián que era pura vida". La conductora quiso saber si se lo esperaba y la invitada de inmediato expresó: "No. Bajo ningún punto de vista".

