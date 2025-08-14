urgente24
Confirmado: José Luis Espert encabezará la lista de LLA en la PBA

El armador libertario bonaerense, Sebastián Pareja, confirmó que José Luis Espert encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza

14 de agosto de 2025 - 09:27
José Luis Espert, junto a Javier Milei, una relación con sus idas y vueltas.

José Luis Espert y una mujer...

En declaraciones este jueves (14/8) a radio Mitre, Sebastián Pareja anunció que José Luis Espert será el primer candidato a diputada nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires y que lo acompañará en segundo lugar una mujer sobre quien no dio su identidad.

José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, expresó Pareja.

De esa manera se terminan de despejar las dudas en torno a Espert, que desde el año pasado venía diciendo que sería la cabeza de lista pero nadie en LLA terminaba de confirmarlo ya que no se trata de un hombre del partido, especialmente cuando Manuel Adorni logró ganar en territorio porteño y parecía imponer un criterio de candidatear a 'puros' libertarios.

"La 2 va a ser una mujer, pero lo estamos definiendo entre mañana y el domingo", comentó en relación a que el domingo es el último día para cerrar las listas. " Diego Santilli iría tercero, seguramente", agregó.

Sebastián Pareja, armador libertario en la PBA, confirmó a José Luis Espert como cabeza de lista de LLA e integraría también la nómina.

"Cuarto lugar sería para otra mujer", completó a la vez que confirmó también a Alejandro Finocchiaro, aunque no precisó qué lugar ocupará. Por último, Pareja habló sobre su futuro electoral y explicó que "depende de la voluntad de Karina Milei".

“Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré”, concluyó.

