Confirmado: José Luis Espert encabezará la lista de LLA en la PBA

sebastian pareja3.webp Sebastián Pareja, armador libertario en la PBA, confirmó a José Luis Espert como cabeza de lista de LLA e integraría también la nómina.

"Cuarto lugar sería para otra mujer", completó a la vez que confirmó también a Alejandro Finocchiaro, aunque no precisó qué lugar ocupará. Por último, Pareja habló sobre su futuro electoral y explicó que "depende de la voluntad de Karina Milei".

“Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré”, concluyó.

