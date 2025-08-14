CÓRDOBA. Horas de alta tensión se viven en La Libertad Avanza de Córdoba, con Karina Milei resolviendo el futuro de la lista que enfrentará las elecciones legislativas de octubre. Con pocos candidatos de peso fruto de un (todavía) flaco armado local, los nombres dan vueltas y vueltas, incluyendo el del diputado radical Rodrigo de Loredo.
Karina Milei estira definición en Córdoba y deja a De Loredo al borde del ostracismo
Karina Milei, dará a conocer el armado de La Libertad Avanza en Córdoba el domingo por la noche. Rodrigo de Loredo y el riesgo de quedar fuera.
Al respecto, la situación del jefe de la bancada radical en Diputados es delicada. Urgido de renovar su banca, el cordobés ensayó una movida interna en el radicalismo que terminó por quebrar el armado del partido con tal de “quedar libre” y a disposición de la secretaria General de la Presidencia.
Con sucesivos gestos, que lo llevaron incluso a ser cuestionado duramente dentro de su propio espacio, De Loredo ensayó un “operativo seducción” que todavía no parece haber tenido mayores efectos. A tan solo cuatro días del cierre de las candidaturas, el radical consiguió tan solo una oferta para anexarse a la lista pensada por la menor de los hermanos Milei.
La oferta en cuestión, según trascendidos periodísticos, habría sido por un tercer lugar en la lista a Diputados. Un espacio que De Loredo consideró insuficiente teniendo en cuenta el aporte de estructura que promete al oficialismo.
Karina Milei y lo que tiene en Córdoba
Sin embargo, y con el correr de las horas, el ofrecimiento del tercer lugar habría ganado algo de espacio. Todo ello ante la concreta posibilidad de que De Loredo no pueda acceder a un armado para renovar su banca y deba pasar todo un periodo alejado del foco político, algo que sería contraproducente de cara a sus aspiraciones a la gobernación en 2027.
Al igual que en el resto del país, Karina Milei habría llevado al radical a un rincón difícil de escapar. Con la imposición de condiciones, el futuro del diputado estaría a merced de la decisión del “jefe”, quien confirmará el domingo por la noche la nómina de candidatos que intentarán ganar más bancas para los libertarios en Córdoba.
Mientras tanto, la prioridad del armado cordobés sería conocer el encabezado de la lista. Una tarea poco sencilla debido a la fuerte debilidad por desconocimiento generalizado que sufren los libertarios cordobeses.
El encargado de limar esa imperfección era el diputado Gabriel Bornoroni. Se trata del líder político de LLA en Córdoba, quien tuvo la misión de extender la estructura de cara al nuevo periodo electoral.
Ese trabajo, que parece incompleto, puso al propio Bornoroni en foco. Dentro del oficialismo, una gran porción de los libertarios cordobeses lo aclamaron como el candidato necesario, a pesar de tener dos años más asegurados en el Congreso.
Riesgo casta
Este último factor no sería fácil de eludir ni para Bornoroni, ni para la propia Karina Milei. Si bien es una maniobra que ya se vio en otros distritos, la intención sería dar paso a una nueva candidatura y no caer en prácticas de “casta”, que implicarían la renuncia a la banca actual y el ingreso a una nueva.
Con esa duda abierta, también asomaron nombres “puros” como el de Franco Mogetta. El ex funcionario de Transporte renunció a su cargo para darle volumen político al armado cordobés.
Ya fuera del ecosistema libertario, también surgió el nombre de Luis Juez. El senador firmó la alianza con La Libertad Avanza en Córdoba y, si bien no tendría necesidad de renovar su presencia en el Congreso, no dudaría en sacrificarse en caso de que Javier Milei se lo pida.
El nombre de Juez encajaría además con el posible escenario electoral en Córdoba. La inminente participación de Juan Schiaretti en la compulsa haría que Karina Milei considere al ex intendente cordobés como una posible cara para su lista, la primera de competencia local para los libertarios.
