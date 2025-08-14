Karina Milei estira definición en Córdoba y deja a De Loredo al borde del ostracismo

Al igual que en el resto del país, Karina Milei habría llevado al radical a un rincón difícil de escapar. Con la imposición de condiciones, el futuro del diputado estaría a merced de la decisión del “jefe”, quien confirmará el domingo por la noche la nómina de candidatos que intentarán ganar más bancas para los libertarios en Córdoba.

Mientras tanto, la prioridad del armado cordobés sería conocer el encabezado de la lista. Una tarea poco sencilla debido a la fuerte debilidad por desconocimiento generalizado que sufren los libertarios cordobeses.

El encargado de limar esa imperfección era el diputado Gabriel Bornoroni. Se trata del líder político de LLA en Córdoba, quien tuvo la misión de extender la estructura de cara al nuevo periodo electoral.

Ese trabajo, que parece incompleto, puso al propio Bornoroni en foco. Dentro del oficialismo, una gran porción de los libertarios cordobeses lo aclamaron como el candidato necesario, a pesar de tener dos años más asegurados en el Congreso.

Riesgo casta

Este último factor no sería fácil de eludir ni para Bornoroni, ni para la propia Karina Milei. Si bien es una maniobra que ya se vio en otros distritos, la intención sería dar paso a una nueva candidatura y no caer en prácticas de “casta”, que implicarían la renuncia a la banca actual y el ingreso a una nueva.

Con esa duda abierta, también asomaron nombres “puros” como el de Franco Mogetta. El ex funcionario de Transporte renunció a su cargo para darle volumen político al armado cordobés.

Ya fuera del ecosistema libertario, también surgió el nombre de Luis Juez. El senador firmó la alianza con La Libertad Avanza en Córdoba y, si bien no tendría necesidad de renovar su presencia en el Congreso, no dudaría en sacrificarse en caso de que Javier Milei se lo pida.

El nombre de Juez encajaría además con el posible escenario electoral en Córdoba. La inminente participación de Juan Schiaretti en la compulsa haría que Karina Milei considere al ex intendente cordobés como una posible cara para su lista, la primera de competencia local para los libertarios.

