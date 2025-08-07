Via X el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó un acuerdo electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. en su provincia.
Karina Milei acordó con Mauricio Macri en CABA y Rogelio Frigerio con LLA en E.R.
Por sus cuentas de X el entrerriano, Rogelio Frigerio, anunció acuerdos con LLA, mientras que Karina Milei, lo hizo con Mauricio Macri, en CABA.
En el contenido Frigerio remarco su promesa de "no volver al pasado" y de hacer todo lo que estuviera a su alcance "para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que no sólo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro: el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente".
Qué confirmó Karina Milei
