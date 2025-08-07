2/3, la fracción que comienza a rodear la manzana de Javier Milei

Live Blog Post

Nissan acelera su salida de la Argentina y llega el Niágara

Dato de Horacio Alonso: Nissan adelanta los plazos de su salida fabril y en octubre deja de producir en Argentina. Ya tiene todo listo para comenzar a desarmar la línea de montaje de Frontier en Santa Isabel.

"(...) Las estimaciones de ventas de Frontier, tanto internas como para exportación, no se cumplieron y su participación fue en retroceso.

De ahí las paradas de producción permanentes, durante parte del 2023 y 2024, que llevó a la automotriz a recortar a la mitad su volumen de fabricación.

Una explicación puede tener que ver con una pregunta que se hacen muchos en el sector: si no está saturado el mercado de pickups y no hay lugar para todas. Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger dominan el 80% del mercado y no están teniendo un problema de ventas, lo que aleja al motivo de la crisis de Nissan de un tema macroeconómico argentino, sino de alguna decisión empresaria no acertada.

En medio de todo esta situación, Renault anuncia una inversión fuerte en Santa Isabel para producir una pickup compacta, la Niagara, en ese establecimiento, lo que hace revivir a la empresa.

El proyecto contempla que ahora sea Renault la que fabrique ese producto y le venda a Nissan.

En poco tiempo, la situación se revirtió: con una Frontier que recorta participación, el proyecto de Renault tiene más peso. El poder, ahora, pasó a manos francesas. (...)".