2/3, la fracción que comienza a rodear la manzana de Javier Milei

No sólo en el Senado, también en Diputados el oficialismo pierde por 2/3. Javier Milei tiene un problema si no logra un bloque más numeroso.

7 de agosto de 2025 - 00:35

EN VIVO

Muchas votaciones en Diputados, todas derrotas de Javier Milei, y todas por 2/3 de los votos o casi. La fragilidad legislativa es un problema institucional que debería obligar al Presidente a la moderación, la negociación, la convivencia y la inteligencia. Sin embargo, Milei se comporta tal como si él tuviese una distendida mayoría legislativa. Él también ha perdido varias veces por más de 2/3 en el Senado. Con casos como $LIBRA, que lo comprometería -y se acumulan pruebas, más en el exterior que en lo doméstico-, el tema es preocupante. En Diputados, con 2/3 prospera una acusación de juicio político y en el Senado con 2/3 se destituye. Sin duda es un dato político relevante, más allá del financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Pediátrico Garrahan. El domingo 26/10 ¿Milei aumentará su fuerza parlamentaria? Mucho debería esforzarse en lograrlo aunque las encuestas que acaban de llegar a Casa Rosada son de declinación, no de crecimiento.

votaciones

Bienvenidos al VIVO del 07/08, producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Live Blog Post

Milei perdió Marina Mercante, INTA, Datos Genéticos: Noche negra

Noche negra para el gobierno, perdió todas las votaciones posteriores a la del Garrahan, lo que provoca la capida de distintos DNUs (Decretos de Necesidad y Urgencia) y Decretos delegados.

Se anularon los decretos de Milei que desguazaban, desmantelaban y/o cerraban al INTI, INTA, Instituto Nacional del Teatro, Banco de Datos Genéticos, Marina Mercante y Vialidad y también uno que atacaba el derecho de huelga.

Entonces, Diputados de la Nación rechazó el Decreto 340/25 de extranjerización de la Marina Mercante nacional y de precarización de sus trabajadores.

Ahora será el turno del Senado.

Embed
Embed
Live Blog Post

$LIBRA no perdona a los hermanos Milei: 12/08 a las 17:00

Fue aprobado en la Cámara de Diputados un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora $LIBRA.

La votación, encabezada por el cívico Maximiliano Ferraro, resultó con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del libertario Nicolás Mayoraz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la macrista Silvia Lospennato, deberán reunirse el martes 12/08 a las 17:00.

El proyecto busca destrabar la situación de la comisión en torno a:

  • la designación de su presidente;
  • el quórum y la mayoría necesaria para resolver; y
  • el plazo de funcionamiento de la misma.

El 30/07 se cumplieron 3 meses desde la primera reunión que tuvo la comisión y desde La Libertad Alianza y sus aliados consideran que se venció el plazo para su actuación.

Sin embargo, para la oposición esos tiempos deben correr desde la designación de sus autoridades, algo que nunca pudo concretarse por el empate entre los diputados que impulsaron la creación de la comisión y los oficialistas junto a sus aliados, resistentes a que funcione.

Integrada por 28 miembros, de un lado y el otro quedaron 14 legisladores. El intento por colocar un presidente, entre las opciones de la massista Sabrina Selva y el libertario -jefe de la bancada de LLA- Gabriel Bornoroni, fracasó en 2 oportunidades.

Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, con Javier Milei en Casa Rosada.

Live Blog Post

Lula descarta (por ahora) reciprocidad con USA: "No quiero comportarme igual"

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartó la posibilidad de que Brasil actúe con reciprocidad ante el aumento del 50% de aranceles a varios productos brasileños importados por USA.

El sobreprecio anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que entró en vigor, fue justificado por las críticas a la forma en que el expresidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de intento de golpe de Estado, ha sido juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF).

"No voy a gravar (los productos estadounidenses importados a Brasil) porque no quiero comportarme como él (Trump). Quiero mostrarle que cuando uno no quiere algo, dos no pelean", dijo el miembro del PT, en una entrevista con Reuters .

Aunque esta declaración de Lula sugiere que el Presidente no está considerando utilizar la Ley de Reciprocidad contra USA, interlocutores en el Palacio del Planalto enfatizaron que esa medida sólo será utilizada como último recurso, después de todos los intentos de negociación y acciones de organizaciones globales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Live Blog Post

Trump promete aranceles al 100% a los chips importados

Donald Trump dijo que aplicará un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores, pero prometió eximir a empresas como Apple Inc. que trasladan su producción a USA. Lo anunció desde el Despacho Oval, flanqueado por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook , quien anunció planes para invertir otros US$100.000 millones en la fabricación Made in USA.

Cualquier empresa que demuestre un compromiso similar quedará exenta de aranceles sobre los chips, aunque la Casa Blanca aplicará un impuesto aparte a las importaciones de productos electrónicos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, que utilizan semiconductores.

La sorpresiva declaración de Trump trastoca la cadena de suministro global de productos electrónicos, que atraviesa un cambio radical tras décadas de dependencia de China.

Apple se unió a un desfile de empresas, desde Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hasta Nvidia Corp., que se han comprometido a invertir más de US$1 billón en conjunto desde la llegada de Trump al poder.

Si bien gran parte del capital en esas promesas representaba compromisos previos o planes a largo plazo, parecen estar funcionando.

El ministro del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Liu Chin-ching, declaró que TSMC está exenta de los aranceles estadounidenses al 100% sobre los chips, aunque algunas empresas locales se verán afectadas.

El ministro de Comercio surcoreano, Yeo Han-koo, declaró a la emisora local SBS que ni los chips de Samsung Electronics Co. ni los de SK Hynix Inc. incurrirán en dichos gravámenes. Ambas empresas surcoreanas de chips han prometido inversiones en USA.

Embed

Traducción: Tim Cook besa patéticamente el trasero de Trump al fingir que le regala "oro de 24 quilates".

Live Blog Post

Ricardo López Murphy se apropió del color amarillo en CABA y apela al voto PRO

Ricardo López Murphy:

"Yo no voy a aceptar el sometimiento al que nos quieren llevar Javier y Karina Milei.

No voy a ser cómplice del autoritarismo de este gobierno.

No voy a resignarme a que pisoteen la República y las instituciones.

Mientras algunos siempre defendimos la Constitución Nacional, este gobierno de Milei, bajo el lema de la casta, hace negocios millonarios con el Estado y los empresarios prebendarios de siempre.

Y qué triste ver como algunos (muy pocos) dirigentes del Pro le dieron la espalda a sus votantes para asegurarse sus lugares en las listas. Qué olor a casta, ¿les suena?

La Argentina y la Ciudad de Buenos Aires se merecen algo mucho mejor, y por eso voy a ser candidato a diputado nacional en octubre.

A los kirchneristas y a los mileistas se los aviso ahora: nos vemos en las urnas."

Embed
Live Blog Post

Los 2/3 del miércoles 06/08

La votación del aumento presupuestario para universidades tuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Faltó 1 voto para 2/3 necesarios para rechazar un veto presidencial pero hubo 18 ausentes.

La votación de la emergencia en pediatría y residencias médicas, que obliga a Javier Milei a mejorar los salarios del sector y garantizar el funcionamiento del hospital Garrahan fue aprobado con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. O sea que consiguió el 2/3 que rechazaría el veto.

Embed

En ambas votaciones, La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra.

Del otro lado ocurrió una coalición de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la coalición cívica, la izquierda y Democracia Para Siempre (UCR crítica).

Los partidos provinciales se abstuvieron o dejaron sus bancas vacías. La excepción fue de quienes responden al gobernador Gustavo Sáenz: los 3 votaron a favor. El santacruceño José Garrido votó a favor. La UCR, que no participó de la convocatoria de la sesión, aportó 11 de sus 14 votos. Sólo dejaron sus bancas vacías Pamela Verasay y Lisandro Nieri (Mendoza) y Gerardo Cipollini (Chaco), leales a los gobernadores Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. Su colega Ignacio Torres (Chubut) ordenó la abstención de Jorge Ávila (EF) y Ana Clara Romero (PRO).

¿Nacho Torres quiere liderar una alternativa a Javier Milei? Mmmmm demasiado parecido a los primos Macri....

Embed
Live Blog Post

2/3 en contra y se complica $LIBRA

Interpol Singapur informó a la Justicia argentina que no tiene registros de Julián Peh, el enigmático CEO de Kip Protocol que se reunió con el mandatario y está imputado en la causa.

Según Noticias Argentinas, a partir de la información revelada por la periodista Vanesa Petrillo, la respuesta de la policía global agrava las dudas sobre la verdadera identidad de Peh, de quien no existen registros migratorios de su visita al país, a pesar de que hay fotos y videos de sus encuentros con el Presidente en octubre de 2024.

La situación sugiere que Javier Milei podría haberse reunido con una persona que utilizaba una identidad falsa, lo que añade un elemento de extrema gravedad al escándalo.

La consulta a Interpol había sido elevada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien también pidió colaboración a la embajada de Singapur para obtener más información sobre el empresario.

Mientras el paradero de Peh es un misterio, su socio y creador de $LIBRA, Hayden Davis, recibió un revés en la causa que enfrenta en Estados Unidos. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, rechazó un pedido del empresario para descongelar casi US$110 millones que se encuentran en dos de sus cuentas.

¿Y quién es el personaje junto al Presidente?

Live Blog Post

En San Juan, Marcelo Orrego enfrentará al PJ y a La Libertad Avanza

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentó su Frente Por San Juan, coalición con la que el oficialismo provincial competirá en las elecciones legislativas nacionales del 26/10. Al armado se incorporan 2 fuerzas con origen peronista: Unidad Popular, y Unidad y Progreso.

El frente oficialista quedó así: Producción y Trabajo, Dignidad Ciudad (Gustavo Fernández), UCR (Alejandra Leonardo), PRO (Enzo Cornejo) y Partido Bloquista (Luis Rueda). A su vez, hay doce partidos adherentes: ACTUAR (Gustavo Usin), Acción y Compromiso (Víctor Maldonado), IDEAS (Matías Luna), FORJA (Alejandro Muñoz), Fuerza para la Unidad y el Cambio (César Monla), sector político (César Aguilar), sector político (Pedro Medina), Partido Libertad Azul (Miguel Caselles), Agrupación Patria (Raúl Espejo), y el Partido Intransigente. En el lote, también hay dos viejos aliados del peronismo: Unidad y Progreso (José Soria) y Unidad Popular (José Ganyitano).

En tanto el Partido Justicialista presentó Fuerza San Juan: Partido Justicialista, Partido Conservador Popular, Partido Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Convicción Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Movimiento Libres del Sur, Patria Grande y Frente Renovador San Juan. Además, la firma de 48 agrupaciones políticas.

La Libertad Avanza va solitario a las urnas. El representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc había anunciado 5 puntos esenciales para un acuerdo libertario: lista de unidad; participación sin conformación de frente electoral; adhesión libre de otros partidos, pero bajo las condiciones de La Libertad Avanza; los candidatos serán elegidos por el Congreso partidario; y el nuevo delegado y apoderado es Peluc.

Él no tuvo intenciones de dialogar con otras fuerzas políticas, a excepción que dejaran su afiliación de lado y se incorporaran como adherentes al partido del Presidente.

Live Blog Post

De Loredo tiene problemas importantes

La Política Online:

"Javier Milei no quiere que los problemas de los radicales cordobeses salpiquen a su gobierno y por eso duda en sumar a Rodrigo de Loredo como candidato en un frente antiperonista en Córdoba.

LPO explicó que la Justicia federal avaló el pedido de los detractores que Rodrigo de Loredo tiene dentro del radicalismo cordobés, con Ramón Mestre a la cabeza, y obligó al sector que responde al diputado a ir a una interna para el domingo.

De Loredo quería modificar la Carta Orgánica del partido para evitar las internas. Mestre se presentó como candidato pero tampoco quiere que se realicen las internas por dos razones:

  • el gasto que supone costar la elección y
  • el papelón que puede representar para el partido una participación baja.

Ante las idas y vueltas de los radicales, la Justicia Federal intimó este miércoles a la Junta Electoral del partido a poner en marcha el proceso electoral. Si no cumplen, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja advirtió que intervendrá la Junta y podría procesar a De Loredo por desacato,

Tanto De Loredo como Mestre fueron a buscar a Daniel Angelici para que agilice un recurso de queja presentado en la Cámara Nacional Electoral, para que la UCR pueda definir sus autoridades sin internas. Angelici no tiene buena relación con De Loredo, así que no tendría la motivación suficiente como para mover sus hilos.

Milei está al tanto de todo este conflicto y le preguntó a sus colaboradores por qué debería traer a De Loredo a La Libertad Avanza, si violó la institucionalidad de su propio partido. (...)".

Live Blog Post

Manuel Passaglia: "El PRO decidió someterse a La Libertad Avanza"

Manuel Passaglia, principal referente de la agrupación HECHOS y cabeza de lista en la 2da. Sección Electoral bonaerense, dijo que su candidatura no es testimonial: “Obviamente que voy a asumir. Esto lo tomamos como un paso, para ir a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2 años, porque entendemos que desde ahí realmente se va a poder transformar la realidad”.

A Infocielo le dijo: “Estamos podridos de ver los mismos políticos, las mismas caras que se viven peleando y no cambian nada para los vecinos de la Provincia. Por un lado están las fuerzas del cielo, por otro los que dicen llamarse fuerza de la patria; es todo verdura, todo discurso vacío. Y por otro lado estamos nosotros, que somos HECHOS, resultado concreto que en nuestra experiencia, es lo único que le mejora la vida a los vecinos”.

“Somos el único lugar de la Argentina que tiene un sistema de salud distinto a todo el resto. En San Nicolás el que tiene obra social y el que no, pueden elegir dónde atenderse, si ir al Hospital Municipal o a la clínica privada, y nosotros pagamos la atención”, explicó. Sobre el financiamiento, fue claro: “Eso lo pagamos nosotros… para nosotros el costo es exactamente el mismo”.

Acerca de las alianzas: “El PRO lo que hizo con La Libertad Avanza o La Libertad Avanza lo que hizo con el PRO mejor dicho, fue un sometimiento. Primero los invitaron a hacer un frente anti kirchnerista para salvar a la Provincia. Terminaron llamándose La Libertad Avanza, todos pintados de violeta y hasta le pidieron cargos del Concejo Deliberante… lejos del antikirchnerismo de salvar la provincia, están todas esas discusiones”.

Los Passaglia.

Live Blog Post

Previsible: María Eugenia Vidal hacia su extinción, tal como el PRO

La diputada nacional CABA / PRO, María Eugenia Vidal, cuestionó el acuerdo electoral del PRO con La Libertad Avanza pero no será candidata en las elecciones legislativas del 26/10. Existe un enorme riesgo: la desaparición política de Vidal, simultánea a la jubilación política de Mauricio Macri.

“No creo que el acuerdo electoral con La Libertad Avanza sea lo mejor, ni para el PRO ni para la Argentina”, sostuvo Vidal en un video que publicó en las redes sociales.

Ella consideró que Argentina necesita una “oposición constructiva” que “defienda” las decisiones del presidente Javier Milei que sean “buenas para el país”, pero que también “ponga límites”.

“Que diga que no y represente un Estado que funciona donde tiene que funcionar, donde no se exija obediencia absoluta y no se insulte al que piensa distinto”, destacó.

La ex gobernadora bonaerense dijo que no negocia sus “convicciones” y que no “vale todo” por un cargo. “No es ético saltar de un partido a otro cuando no estás de acuerdo con un cierre electoral. Sigo siendo PRO y voy a acompañar a los que gobiernan desde ese espacio”.

Embed
Live Blog Post

Nissan acelera su salida de la Argentina y llega el Niágara

Dato de Horacio Alonso: Nissan adelanta los plazos de su salida fabril y en octubre deja de producir en Argentina. Ya tiene todo listo para comenzar a desarmar la línea de montaje de Frontier en Santa Isabel.

"(...) Las estimaciones de ventas de Frontier, tanto internas como para exportación, no se cumplieron y su participación fue en retroceso.

De ahí las paradas de producción permanentes, durante parte del 2023 y 2024, que llevó a la automotriz a recortar a la mitad su volumen de fabricación.

Una explicación puede tener que ver con una pregunta que se hacen muchos en el sector: si no está saturado el mercado de pickups y no hay lugar para todas. Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger dominan el 80% del mercado y no están teniendo un problema de ventas, lo que aleja al motivo de la crisis de Nissan de un tema macroeconómico argentino, sino de alguna decisión empresaria no acertada.

En medio de todo esta situación, Renault anuncia una inversión fuerte en Santa Isabel para producir una pickup compacta, la Niagara, en ese establecimiento, lo que hace revivir a la empresa.

El proyecto contempla que ahora sea Renault la que fabrique ese producto y le venda a Nissan.

En poco tiempo, la situación se revirtió: con una Frontier que recorta participación, el proyecto de Renault tiene más peso. El poder, ahora, pasó a manos francesas. (...)".

