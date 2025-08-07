2/3, la fracción que comienza a rodear la manzana de Javier Milei

Muchas votaciones en Diputados, todas derrotas de Javier Milei, y todas por 2/3 de los votos o casi. La fragilidad legislativa es un problema institucional que debería obligar al Presidente a la moderación, la negociación, la convivencia y la inteligencia. Sin embargo, Milei se comporta tal como si él tuviese una distendida mayoría legislativa. Él también ha perdido varias veces por más de 2/3 en el Senado. Con casos como $LIBRA, que lo comprometería -y se acumulan pruebas, más en el exterior que en lo doméstico-, el tema es preocupante. En Diputados, con 2/3 prospera una acusación de juicio político y en el Senado con 2/3 se destituye. Sin duda es un dato político relevante, más allá del financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Pediátrico Garrahan. El domingo 26/10 ¿Milei aumentará su fuerza parlamentaria? Mucho debería esforzarse en lograrlo aunque las encuestas que acaban de llegar a Casa Rosada son de declinación, no de crecimiento.
Milei perdió Marina Mercante, INTA, Datos Genéticos: Noche negra
Noche negra para el gobierno, perdió todas las votaciones posteriores a la del Garrahan, lo que provoca la capida de distintos DNUs (Decretos de Necesidad y Urgencia) y Decretos delegados.
Se anularon los decretos de Milei que desguazaban, desmantelaban y/o cerraban al INTI, INTA, Instituto Nacional del Teatro, Banco de Datos Genéticos, Marina Mercante y Vialidad y también uno que atacaba el derecho de huelga.
Entonces, Diputados de la Nación rechazó el Decreto 340/25 de extranjerización de la Marina Mercante nacional y de precarización de sus trabajadores.
Ahora será el turno del Senado.
