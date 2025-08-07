La revista France Football dio a conocer a los nominados al Balón de Oro, galardón que premia al mejor futbolista de la temporada. Hay 30 aspirantes a quedarse con el codiciado trofeo y no aparece el delantero argentino Julián Álvarez. Detalles.
Llora Twitter por los nominados al Balón de Oro: no está Julián Álvarez
Este jueves 7 de agosto se dieron a conocer los ternados al Balón de Oro 2025. Twitter Argentina llora por la ausencia de Julián Álvarez.
Este jueves (7/8), luego de larga espera, salió a la luz la lista de jugadores nominados a quedarse con el Balón de Oro por lo realizado en la temporada 2024/25.
El último en ganarlo -no sin polémica- fue el volante central del Manchester City y de la Selección Española, Rodrigo Hernández Cascante. La controversia, en su momento, tenía que ver con la gran temporada de Vinícius Júnior.
El brasileño fue clave para que el Real Madrid consiguiera el triplete al que todos aspiran en España (Liga, Copa del Rey y Champions League). Con un total de 27 goles y 11 asistencias en todas las competiciones, Vinicius brilló especialmente en la final de la Supercopa de España, donde le marcó un hattrick al Barcelona.
También es remarcable su actuación en la UEFA Champions League, certamen en el que tuvo actuaciones memorables en cuartos, semis y un gol para sellar la victoria en la final ante el Borussia Dortmund.
Los nominados al Balón de Oro 2025
A continuación, la lista de los ternados al Balón de Oro 2025. Hay dos argentinos (Martínez y Mac Allister) y no está Julián Álvarez, de gran temporada en el Atlético de Madrid.
- Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Desiré Doué (Francia/PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
- Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Scott McTominay (Escocia/Napoli)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Pedri (España/Barcelona)
- Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Raphinha (Brasil/Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
La ausencia de la Araña de Calchín en el listado llamó la atención de los tuiteros. "No está Julián? Cualquiera", escribió un usuario. "No tiene credibilidad el balón de Oro, Bellingham no hizo nada y está ahí", tiró otro, en relación a la no nominación del ex River.
Quiénes son los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro 2025
El prestigioso medio deportivo estadounidense, The Athletic, publicó un listado en el que indica los mayores aspirantes a quedarse con el galardón dorado.
El primer puesto lo ocupa Ousmane Dembélé, del PSG. Por detrás se encuentra Vitinha, también del conjunto francés y de una sorprendente temporada en el equipo de Luis Enrique.
Completa el podio Mohamed Salah, quien anotó 34 goles y otorgó 23 asistencias en el ciclo 2024/25 para un Liverpool que desfiló en la Premier League pero que le quedó larga la temporada por la tempranera eliminación en UEFA Champions League, precisamente, ante les blues.
En las colocaciones cuatro y cinco aparecen Raphinha y Lamine Yamal, ambos de Barcelona. Grandísimo nivel por parte de ambos a lo largo de la temporada, ayudando a los culés a la triple corona en España: Liga, Copa y Supercopa del Rey.
Cuáles son los criterios para ganar el Balón de Oro
Unos 100 periodistas de las 100 naciones mejor rankeadas según FIFA son los encargados de elegir al jugador más destacado del mundo. Los criterios para realizar las votaciones se dividen en tres categorías:
- Actuaciones individuales y carácter decisivo
- El aspecto colectivo y los trofeos conseguidos
- La clase y el sentido del juego limpio (Fair Play)
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025
La revista France Football entregará el Balón de Oro el próximo lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.
