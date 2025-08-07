Terrible momento para Álvaro Angulo. El ex futbolista de Independiente dejó la Argentina para mudarse a México en este mercado de pases: pasó del Rojo al Pumas de México por 1.5 millones de dólares más Ignacio Pussetto, que llegó para reforzar la delantero del equipo de Julio Vaccari. Según su nuevo DT, Efraín Juárez, el colombiano sufrió amenazas de muerte.
Estremecedor: Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte
Álvaro Angulo, que pasó de Independiente a Pumas de México en una turbulenta operación en este mercado de pases, fue amenazado de muerte, según contó su DT.
Este miércoles 6 de agosto, el Club Universidad Nacional, mejor conocido como Pumas o Pumas UNAM, cayó 1-3 ante Inter Miami, que no contó con la presencia de Lionel Messi, debido a una lesión muscular leve en la pierna derecha sufrida el pasado sábado 2/8 durante el partido de Leagues Cup contra el Necaxa.
Quienes sí fueron titulares fueron Marcelo Weigandt, Sergio Busquets, el flamante refuerzo del conjunto rosa Rodrigo De Paul (convirtió el 1-1 transitorio), Luis Suárez (marcó el 2-1 parcial) y Álvaro Angulo.
En cuanto al desarrollo de las acciones, Jorge Ruvalcaba puso a los felinos por delante en el marcador, a los 34' de la primera mitad. Sobre el final del primer acto, De Paul -con asistencia de Suárez- empató el trámite.
En la parte complementaria, el Pistolero anotó desde los 12 pasos a los 59 minutos y le sirvió una asistencia al ex Godoy Cruz, Tadeo Allende, para el 3-1 final.
Álvaro Angulo, amenazado de muerte (según Efraín Juárez)
Luego de la derrota frente al Inter Miami, Efraín Juárez, entrenador del Pumas de México, alertó a propios y extraños luego de narrar la grave situación que está atravesando Álvaro Angulo desde su llegada al conjunto auriauzl, producto de amenazas que vendrían de parte de hinchas de Independiente.
Juárez destacó el esfuerzo del colombiano para que, pese a todo, haya afrontado el compromiso ante Las Garzas: "El chico hace su esfuerzo como profesional, pero esas cosas hay que decirlas; no es fácil de digerir. Imagina que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono. Nos enteramos hoy en la mañana y esos mensajes suena a que fue gente de Independiente", comentó en conferencia de prensa el estratega.
La interna entre Angulo e Independiente
Este miércoles (6/8) aparecieron pasacalles en la sede social de Independiente, ubicada en Avenida Mitre, pidiendo por la cabeza de la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti. "Hagan como el cagón y mentiroso de Marconi y renuncien todos", se alcanza a leer.
La pancarta apunta directo contra la polémica generada a raíz de la transferencia del defensor colombiano, Álvaro Ángulo, quien en las últimos días expresó su disconformidad con los directivos y, aseguró que desde el Rojo compraron el 85% de su ficha y no el 50%, como se detalló en los documentos de venta a Pumas de México.
"Ritondo, los ratones te comieron el contrato de Angulo", fue otro de los mensajes que apareció frente a la Sede Social de la entidad de Avellaneda.
En diálogo con ESPN Colombia, Angulo brindó extensas declaraciones en las que indicó que él había acordado una prima que el club debía pagarle porque él estaba vendiéndole el 85% de su pase al club. Que una parte tenía que ser pagada en marzo y otra en junio pero que eso jamás sucedió, razón por la que, según indicó, eligió irse.
En virtud de ello, el elenco de Avellaneda salió en respuesta del marcador de punta izquierdo:
