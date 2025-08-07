Estremecedor: Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte

image Foto: Leonardo Fernandez/GettyImages.

Álvaro Angulo, amenazado de muerte (según Efraín Juárez)

Luego de la derrota frente al Inter Miami, Efraín Juárez, entrenador del Pumas de México, alertó a propios y extraños luego de narrar la grave situación que está atravesando Álvaro Angulo desde su llegada al conjunto auriauzl, producto de amenazas que vendrían de parte de hinchas de Independiente.

Tenemos un caso de un jugador mío, Álvaro Angulo, recibió amenazas de muerte en su correo y teléfono. No sé de dónde. Parece que viene de Argentina. Vienen de muerte. Quiero que entiendan eso Tenemos un caso de un jugador mío, Álvaro Angulo, recibió amenazas de muerte en su correo y teléfono. No sé de dónde. Parece que viene de Argentina. Vienen de muerte. Quiero que entiendan eso

Juárez destacó el esfuerzo del colombiano para que, pese a todo, haya afrontado el compromiso ante Las Garzas: "El chico hace su esfuerzo como profesional, pero esas cosas hay que decirlas; no es fácil de digerir. Imagina que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono. Nos enteramos hoy en la mañana y esos mensajes suena a que fue gente de Independiente", comentó en conferencia de prensa el estratega.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNColombia/status/1951474476320764413?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1951474476320764413%7Ctwgr%5E9d18883e96755ae3e263f290f016ad2950dc174b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-35248192122265103246.ampproject.net%2F2507172035000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false #ESPNF90Colombia



Nos acompaña Álvaro Angulo, lateral izquierdo de Pumas en méxico



"LE VENDÍ EL 85% de mi pase a Independiente y no se pusieron al día conmigo en ese tema, les dije que eran POCO SERIOS y me fui"



Vive F90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/l6VUvwFTbN — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 2, 2025

La interna entre Angulo e Independiente

Este miércoles (6/8) aparecieron pasacalles en la sede social de Independiente, ubicada en Avenida Mitre, pidiendo por la cabeza de la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti. "Hagan como el cagón y mentiroso de Marconi y renuncien todos", se alcanza a leer.

La pancarta apunta directo contra la polémica generada a raíz de la transferencia del defensor colombiano, Álvaro Ángulo, quien en las últimos días expresó su disconformidad con los directivos y, aseguró que desde el Rojo compraron el 85% de su ficha y no el 50%, como se detalló en los documentos de venta a Pumas de México.

"Ritondo, los ratones te comieron el contrato de Angulo", fue otro de los mensajes que apareció frente a la Sede Social de la entidad de Avellaneda.

En diálogo con ESPN Colombia, Angulo brindó extensas declaraciones en las que indicó que él había acordado una prima que el club debía pagarle porque él estaba vendiéndole el 85% de su pase al club. Que una parte tenía que ser pagada en marzo y otra en junio pero que eso jamás sucedió, razón por la que, según indicó, eligió irse.

En virtud de ello, el elenco de Avellaneda salió en respuesta del marcador de punta izquierdo:

image

Seguí leyendo en Golazo24

Darío Benedetto se volvió a lesionar, todavía no debutó y no estará en el clásico rosarino

Pánico de Juan Román Riquelme: el Flaco Schiavi lo fulminó (otra vez)

San Lorenzo y su archivo: ¿Marcelo Tinelli le mintió a Ángel de Brito?

Insólitas declaraciones de Ricardo Gareca sobre Lionel Scaloni

Preocupación en River por lo que dicen sobre Miguel Borja