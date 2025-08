Insólitas declaraciones de Ricardo Gareca sobre Lionel Scaloni

“La carrera de él recién comienza. ¿Cuál es su trayectoria como entrenador? Argentina. Entonces no se puede saber cómo va a responder. Uno deduce que no va a tener problemas. La clave del entrenador son las decisiones. Dónde me meto y dónde no. Lo de él va a ser elegir bien dónde se va a meter”. Acá es donde con calidad y sutileza fue más al hueso, pero como decimos, siempre tratando de suavizar.

Cerró diciendo:

“Scaloni, hoy o mañana, la determinación que tome va a ser importante para que él pueda seguir sosteniéndose. ¿Con qué? Con grandes jugadores, con equipos que le presenten la oportunidad de pelear y ganar campeonatos, plasmar una idea. Eso va a ser muy importante”.

Esas fueron las declaraciones de Gareca, que si las traducimos un poco quiso decir que siempre estuvo en Argentina y siempre tuvo éxito, y como recién empieza hay que ver cómo sigue su carrera para decir que es un gran entrenador.

Y en el cierre dejó entrever que la única forma de lucirse será con grandes equipos y grandes jugadores, para estar a la altura de los éxitos que viene teniendo, o sea, no lo ve dirigiendo equipos chicos, como a Guardiola, con el cual comparó.

Lo cierto es que este tipo de entrenadores hablan más de lo que hacen y por eso les va como les va, no hay que creerse esa imagen del “Tigre” Gareca de perfil bajo, para nada, esto creemos que es un pase de factura por no haber sido llamado después del Mundial 2018. Recordemos que estuvo unos meses sin dirigir (luego de estar al frente de Perú en el Mundial de Rusia) esperando el llamado de Argentina que como nunca llegó renovó con Perú, para luego perder el repechaje con Nueva Zelanda en un partido en donde Perú llegaba siendo más pero el temor le ganó y quedó afuera de Qatar 2022.

