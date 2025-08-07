Pánico de Juan Román Riquelme: el Flaco Schiavi lo fulminó

image Carlos Navarro Montoya podría sumarse a Boca más temprano que tarde.

Schiavi le dio con todo a Juan Román Riquelme

Tras la polémica que se generó por la disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Rolando Schiavi, panelista en la señal deportiva ESPN, realizó un análisis de la tensa situación y apuntó contra la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme.

En el comienzo de su análisis, el Flaco, que fue cesanteado de su cargo como DT de la Reserva cuando se produjo el cambio de mando de Angelici a JRR, manifestó: "El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante".

El ex jugador del Xeneize y que compartió cancha con Riquelme, agregó: "Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él".

El ex defensor central explicó que Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron la institución porque no tenían "peso a nivel dirigencial".

Sin embargo, explicó el porqué de la continuidad de Marcelo Delgado en Boca: "El que tiene mejor llegada con los jugadores es Chelo, él es el más confiable para los jugadores", manifestó.

Fiel a sus tiempos de jugador, con los dientes apretados y yendo a trabar de frente, el Flaco arremetió contra la conducción de Román con una filosa frase:

Por más que se habla de un mánager va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Juan Román Riquelme… todas las decisiones las toma él Por más que se habla de un mánager va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Juan Román Riquelme… todas las decisiones las toma él

