En Boca es imposible aburrirse. Siempre algo sucede. Este miércoles (6/8), luego de varios rumores e informaciones cruzadas, se confirmó la disolución del Consejo de Fútbol con las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini (Delgado continuará trabajando pero en una especie de secretaría técnica). En ese marco, Rolando Schiavi dio su veredicto contra Juan Román Riquelme.
Pánico de Juan Román Riquelme: el Flaco Schiavi lo fulminó
La noticia fue confirmada por el club de La Ribera a través de un comunicado oficial en el que se destacó los logros obtenidos durante la gestión de Chicho y del Mosquito, incluyendo haber llegado a la final de la Copa Libertadores, los seis campeonatos locales logrados entre 2020 y 2023 y el impulso de las divisiones juveniles.
Tanto Serna como Cascini habrían presentado la renuncia. Al menos es lo que contó el colombiano, quien salió a brindar declaraciones ante la prensa por la tarde de este miércoles (6/8). No obstante, desde la dirigencia comandada por Riquelme les habrían ofrecido una reubicación que no fue aceptada.
Poco y nada se sabe acerca Jorge Bermúdez, quien se encuentra licenciado hace 18 meses por un delicado cuadro de salud que atraviesa su padre. El Patrón está radicado en su Colombia natal, pero no hay información al respecto de si regresará a trabajar en la institución azul y oro.
Por último, en lo que al Consejo refirere, trascendió que Marcelo Delgado conservará su lugar en el club pero no desde lo que conocemos como Consejo de Fútbol, sino desde una secretaría técnica a la que se sumaría alguien más (suena el Mono Navarro Montoya).
Schiavi le dio con todo a Juan Román Riquelme
Tras la polémica que se generó por la disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Rolando Schiavi, panelista en la señal deportiva ESPN, realizó un análisis de la tensa situación y apuntó contra la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme.
En el comienzo de su análisis, el Flaco, que fue cesanteado de su cargo como DT de la Reserva cuando se produjo el cambio de mando de Angelici a JRR, manifestó: "El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante".
El ex jugador del Xeneize y que compartió cancha con Riquelme, agregó: "Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él".
El ex defensor central explicó que Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron la institución porque no tenían "peso a nivel dirigencial".
Sin embargo, explicó el porqué de la continuidad de Marcelo Delgado en Boca: "El que tiene mejor llegada con los jugadores es Chelo, él es el más confiable para los jugadores", manifestó.
Fiel a sus tiempos de jugador, con los dientes apretados y yendo a trabar de frente, el Flaco arremetió contra la conducción de Román con una filosa frase:
